Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Гастрономическое путешествие по Калининграду и области

Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсберско-калининградской кухни

Алексей
Алексей – представитель из Калининграда
Вы познакомитесь с доминантами исторического центра и узнаете, как развивался город-крепость.

Посетите лучшие рестораны, где вам предложат отведать блюда края в традиционном исполнении.

В качестве продолжения можно посетить старинный форт; отправиться на Куршскую косу или в один из приморских курортов.

А в завершение вы поужинаете в атмосферном заведении на выбор.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 мин.
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия ⛳ по Старому городу

  • Прогулка 👣 начнется с исторического сердца Калининграда — от руин Королевского замка — или с вкусного завтрака в одном из кафе города.
  • Вы пройдете вдоль вального укрепления 19 века, посетите казармы крепости Кронпринц, где я расскажу, как рождался Кенигсберг.
  • Далее отправимся к площади Победы и в район Амалиенау, где вы оцените аристократичные архитектурные вкусы немецкого народа.
  • Не обойдем вниманием промышленный район и незамерзающий порт с огромными портовыми кранами и морскими судами.
  • Вы также посетите Музей 🖼 марципана, где сможете купить старинное лакомство и попробовать марципановый шоколад с кофе.
  • В заключение побываете на острове 🏝️ Канта, названном в честь выдающегося философа. У одного из старейших сооружений города — кафедрального собора 14 века — мы поговорим об архитектуре и знаковых событиях того времени.

Вкусы Кенигсберга-Калининграда
Вы посетите 1-3 лучших ресторана города, исходя из ваших предпочтений. Это может быть немецкая кухня, пивной или рыбный ресторан. Вам предложат меню с настоящими кенигсберскими или калининградскими блюдами в оригинальной подаче с неимоверным вкусом. Крем-суп, уха, строганина из пеламиды, свежесваренное пиво местного производства — эти и другие гастрономические изделия вы сможете отведать перед тем, как отправиться дальше.

«Я требую продолжения банкета!», или три варианта на выбор

1⃣ 🏰 Кёнигсберг — город-крепость
Вы посетите один из фортов (№ 3, 5 или 11), услышите о восточно-прусской операции 20 в., особенностях штурма города, переселенцах и немецких жителях. Увидите монументальное сооружение 19 века, разберетесь в тонкостях фортификаций и архитектуры, узнаете, как был устроен быт, оборона и питание 🍽️ военнослужащих. В финале вас ждет ужин в ресторане форта или другом достойном заведении.

2⃣🏞 Куршская коса
Еще одна опция — отправиться в национальный парк 🌳, где вы проедете по знаменитой полосе суши с удивительным лесным ландшафтом, флорой и фауной. На орнитологической станции «Фрингила» увидите, как происходит кольцевание птиц. В Танцующем лесу услышите секреты и легенды мистической рощи. Также в программе Высота Эфа, где с самой высокой точки косы вы взглянете на бескрайние воды и прогуляетесь 👣 по белоснежному песку. А после я отвезу вас в один из лучших ресторанов области, учитывая ваши предпочтения.

3⃣🌅 Зеленоградск, Светлогорск или Янтарный
Путешествие в один из приморских городов Балтики — также прекрасный вариант продолжения. Вы познакомитесь с бытом городов, где жизнь течет по правилам русской глубинки с немецкими корнями. Морское побережье не предсказуемо, но всегда прекрасно: и в шторм, и в штиль вы насладитесь променадом на свежем воздухе. И конечно, узнаете, как развивались цветущие курорты, чем интересна архитектура местных зданий и частных вилл, а в финале поужинаете в одном из атмосферных заведений.

Организационные детали

  • Билеты 🎫 в музеи 🖼, дегустации, обеды и ужины оплачиваются дополнительно и зависят от количества участников. Посещение форта — 300 руб. /человека, средний чек ресторана — 1000 руб. /человека
  • Стоимость и продолжительность указаны для экскурсии 🧭 с первым вариантом продолжения программы (город-крепость). Если вы выберете второй (Куршская коса) или третий (Зеленоградск, Светлогорск или Янтарный), длительность увеличится на 2-3 часа, стоимость за каждый дополнительный час составит примерно + 1200 руб. /группу.
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Алексей, я профессиональный, дипломированный гид по Калининграду и области. Вот уже 20 лет я восхищён и вдохновлён этим исторически интересным и уникальным регионом. Разнопрофильное образование позволяет мне провести экскурсию по вашим интересам и пожеланиям. Я работаю с командой профессиональных, дипломированных, целеустремлённых и вдохновлённых своей работой гидов. Каждый из нас с радостью проведет для вас экскурсию.
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Алексей проводит ещё 3 экскурсии

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