Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия ⛳ по Старому городу

Прогулка 👣 начнется с исторического сердца Калининграда — от руин Королевского замка — или с вкусного завтрака в одном из кафе города.

Вы пройдете вдоль вального укрепления 19 века, посетите казармы крепости Кронпринц, где я расскажу, как рождался Кенигсберг.

Далее отправимся к площади Победы и в район Амалиенау, где вы оцените аристократичные архитектурные вкусы немецкого народа.

Не обойдем вниманием промышленный район и незамерзающий порт с огромными портовыми кранами и морскими судами.

Вы также посетите Музей 🖼 марципана, где сможете купить старинное лакомство и попробовать марципановый шоколад с кофе.

В заключение побываете на острове 🏝️ Канта, названном в честь выдающегося философа. У одного из старейших сооружений города — кафедрального собора 14 века — мы поговорим об архитектуре и знаковых событиях того времени.

Вкусы Кенигсберга-Калининграда

Вы посетите 1-3 лучших ресторана города, исходя из ваших предпочтений. Это может быть немецкая кухня, пивной или рыбный ресторан. Вам предложат меню с настоящими кенигсберскими или калининградскими блюдами в оригинальной подаче с неимоверным вкусом. Крем-суп, уха, строганина из пеламиды, свежесваренное пиво местного производства — эти и другие гастрономические изделия вы сможете отведать перед тем, как отправиться дальше.

«Я требую продолжения банкета!», или три варианта на выбор

1⃣ 🏰 Кёнигсберг — город-крепость

Вы посетите один из фортов (№ 3, 5 или 11), услышите о восточно-прусской операции 20 в., особенностях штурма города, переселенцах и немецких жителях. Увидите монументальное сооружение 19 века, разберетесь в тонкостях фортификаций и архитектуры, узнаете, как был устроен быт, оборона и питание 🍽️ военнослужащих. В финале вас ждет ужин в ресторане форта или другом достойном заведении.

2⃣🏞 Куршская коса

Еще одна опция — отправиться в национальный парк 🌳, где вы проедете по знаменитой полосе суши с удивительным лесным ландшафтом, флорой и фауной. На орнитологической станции «Фрингила» увидите, как происходит кольцевание птиц. В Танцующем лесу услышите секреты и легенды мистической рощи. Также в программе Высота Эфа, где с самой высокой точки косы вы взглянете на бескрайние воды и прогуляетесь 👣 по белоснежному песку. А после я отвезу вас в один из лучших ресторанов области, учитывая ваши предпочтения.

3⃣🌅 Зеленоградск, Светлогорск или Янтарный

Путешествие в один из приморских городов Балтики — также прекрасный вариант продолжения. Вы познакомитесь с бытом городов, где жизнь течет по правилам русской глубинки с немецкими корнями. Морское побережье не предсказуемо, но всегда прекрасно: и в шторм, и в штиль вы насладитесь променадом на свежем воздухе. И конечно, узнаете, как развивались цветущие курорты, чем интересна архитектура местных зданий и частных вилл, а в финале поужинаете в одном из атмосферных заведений.

Организационные детали