Путешествие понравится тем, кто ценит необычные маршруты и любит быть в движении. Лучшие места Восточной Пруссии — края, где каждый поворот напоминает о прошлом — откроются вам сначала с точки зрения неспешного пешехода, а затем — в ритме поездки по бездорожью. Вы и не заметите, как тихие улочки и уютное кафе уступят место готическим руинам и забытым деревням.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дружба — Шлюз №1

Начнём у реки Лава. Здесь сохранился шлюз 19 века — часть системы, ведущей к Балтийскому морю. Место живописное и атмосферное — с деревянными мостками, старой кладкой и тишиной, которая будто застывает над водой.

Железнодорожный (Гердауэн)

История города ведёт отсчёт с 1264 года. Мы пройдём по «баварским» улочкам — с фахверковыми домами, довоенной архитектурой и особым провинциальным ритмом. И отыщем руины кирхи 13 века — одного из древнейших храмов региона.

Кафе «Патефон»

Небольшая остановка. В этом уютном кафе звучит граммофон и пахнет свежей выпечкой, а интерьер напоминает эпоху 1930-х.

Правдинск (Фридланд)

Прогуляемся по центру, заглянем в готическую кирху Святого Георгия, а затем поднимемся на смотровую площадку с видом на окрестности. Отсюда хорошо видно, как природа и архитектура продолжают говорить о прошлом.

Квадро-приключение

После тихих улиц — смена ритма. Пересаживаемся на квадроциклы и отправляемся вглубь Правдинского района. Лесные просёлки, заброшенные фермы, поля, где когда-то стояли хутора. Это не просто прокат — это движение сквозь историю, которую не найдёте в путеводителях.

Кирха в Борхерсдорфе

Финальная точка — старая кирха начала 18 века, затерянная в деревьях. Место уединённое, будто вне времени.

Организационные детали

Экскурсия проходит на минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Если с вами путешествуют дети, сообщите заранее, мы подготовим для них кресло или бустер

Дополнительные расходы

Питание в кафе «Патефон»: обед, кофе или перекус (по желанию)

Прокат квадроцикла с экскурсией (проездка 1,5-2 часа, маршрут 24км):

— Маленький квадроцикл: 4000 ₽ за авто (вместительность 2 чел., грузоподъёмность до 150 кг)

— Большой квадроцикл или багги: 6000 ₽ за авто (вместительность 2 чел.)

Внимание, обязательно к прочтению!