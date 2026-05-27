История с приключением: Правдинск, Железнодорожный и поездка на квадроциклах

Пройти по улицам старых городов и промчаться по заповедным лесным тропам
Путешествие понравится тем, кто ценит необычные маршруты и любит быть в движении.

Лучшие места Восточной Пруссии — края, где каждый поворот напоминает о прошлом — откроются вам сначала с точки зрения неспешного пешехода, а затем — в ритме поездки по бездорожью.

Вы и не заметите, как тихие улочки и уютное кафе уступят место готическим руинам и забытым деревням.
Описание экскурсии

Дружба — Шлюз №1

Начнём у реки Лава. Здесь сохранился шлюз 19 века — часть системы, ведущей к Балтийскому морю. Место живописное и атмосферное — с деревянными мостками, старой кладкой и тишиной, которая будто застывает над водой.

Железнодорожный (Гердауэн)

История города ведёт отсчёт с 1264 года. Мы пройдём по «баварским» улочкам — с фахверковыми домами, довоенной архитектурой и особым провинциальным ритмом. И отыщем руины кирхи 13 века — одного из древнейших храмов региона.

Кафе «Патефон»

Небольшая остановка. В этом уютном кафе звучит граммофон и пахнет свежей выпечкой, а интерьер напоминает эпоху 1930-х.

Правдинск (Фридланд)

Прогуляемся по центру, заглянем в готическую кирху Святого Георгия, а затем поднимемся на смотровую площадку с видом на окрестности. Отсюда хорошо видно, как природа и архитектура продолжают говорить о прошлом.

Квадро-приключение

После тихих улиц — смена ритма. Пересаживаемся на квадроциклы и отправляемся вглубь Правдинского района. Лесные просёлки, заброшенные фермы, поля, где когда-то стояли хутора. Это не просто прокат — это движение сквозь историю, которую не найдёте в путеводителях.

Кирха в Борхерсдорфе

Финальная точка — старая кирха начала 18 века, затерянная в деревьях. Место уединённое, будто вне времени.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Если с вами путешествуют дети, сообщите заранее, мы подготовим для них кресло или бустер

Дополнительные расходы

  • Питание в кафе «Патефон»: обед, кофе или перекус (по желанию)
  • Прокат квадроцикла с экскурсией (проездка 1,5-2 часа, маршрут 24км):
    — Маленький квадроцикл: 4000 ₽ за авто (вместительность 2 чел., грузоподъёмность до 150 кг)
    — Большой квадроцикл или багги: 6000 ₽ за авто (вместительность 2 чел.)

Внимание, обязательно к прочтению!

  • Аренда квадроцикла доступна для лиц с 16 лет
  • Аренда багги осуществляется только с 21 года и при наличии водительского удостоверения категории В

в пятницу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 787 туристов
Мы много путешествовали по миру — а потом у нас возникла идея создать свои личные экскурсии по родному городу Калининграду. Наши увлекательные экскурсии проводят гиды-историки, коренные жители и просто влюблённые в этот город. Мы предлагаем вам индивидуальные экскурсии, поездки в мини-группах до 8 человек и на микроавтобусах до 19 мест.

