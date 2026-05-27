Лучшие места Восточной Пруссии — края, где каждый поворот напоминает о прошлом — откроются вам сначала с точки зрения неспешного пешехода, а затем — в ритме поездки по бездорожью.
Вы и не заметите, как тихие улочки и уютное кафе уступят место готическим руинам и забытым деревням.
Описание экскурсии
Дружба — Шлюз №1
Начнём у реки Лава. Здесь сохранился шлюз 19 века — часть системы, ведущей к Балтийскому морю. Место живописное и атмосферное — с деревянными мостками, старой кладкой и тишиной, которая будто застывает над водой.
Железнодорожный (Гердауэн)
История города ведёт отсчёт с 1264 года. Мы пройдём по «баварским» улочкам — с фахверковыми домами, довоенной архитектурой и особым провинциальным ритмом. И отыщем руины кирхи 13 века — одного из древнейших храмов региона.
Кафе «Патефон»
Небольшая остановка. В этом уютном кафе звучит граммофон и пахнет свежей выпечкой, а интерьер напоминает эпоху 1930-х.
Правдинск (Фридланд)
Прогуляемся по центру, заглянем в готическую кирху Святого Георгия, а затем поднимемся на смотровую площадку с видом на окрестности. Отсюда хорошо видно, как природа и архитектура продолжают говорить о прошлом.
Квадро-приключение
После тихих улиц — смена ритма. Пересаживаемся на квадроциклы и отправляемся вглубь Правдинского района. Лесные просёлки, заброшенные фермы, поля, где когда-то стояли хутора. Это не просто прокат — это движение сквозь историю, которую не найдёте в путеводителях.
Кирха в Борхерсдорфе
Финальная точка — старая кирха начала 18 века, затерянная в деревьях. Место уединённое, будто вне времени.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Если с вами путешествуют дети, сообщите заранее, мы подготовим для них кресло или бустер
Дополнительные расходы
- Питание в кафе «Патефон»: обед, кофе или перекус (по желанию)
- Прокат квадроцикла с экскурсией (проездка 1,5-2 часа, маршрут 24км):
— Маленький квадроцикл: 4000 ₽ за авто (вместительность 2 чел., грузоподъёмность до 150 кг)
— Большой квадроцикл или багги: 6000 ₽ за авто (вместительность 2 чел.)
Внимание, обязательно к прочтению!
- Аренда квадроцикла доступна для лиц с 16 лет
- Аренда багги осуществляется только с 21 года и при наличии водительского удостоверения категории В
в пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3950 ₽