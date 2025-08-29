Светлана

Было совсем немного времени и выбрали данную экскурсию.

Конечно, это не весь город, но остров Канта и мы прошли весь, узнали много интересного.

Рыбная деревня тоже понравилась.

Получили рекомендации о местах, что можно будет посмотреть в следующий раз.

Очень комфортный гид, рекомендую!