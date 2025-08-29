Мы прогуляемся по брусчатой мостовой центральной части Калининграда. Увидим Кафедральный собор 14 века, поговорим о рыцарях и орденских замках. Выясним, благодаря кому маленькая провинция Восточная Пруссия стала известна на весь мир. Для идеального завершения экскурсии по вашему желанию устроим кулинарный ритуал с сырным фондю.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Центр города — место, где когда-то находился замок рыцарей Тевтонского ордена
- Эстакадный мост — с одной точки мы увидим важные локации: Ленинский проспект, Музей Мирового океана, дом-шар, реку Преголю, старую немецкую биржу на воде
- Остров Канта — с брусчаткой, Медовым мостом, готическим Кафедральным собором, которому без малого 700 лет, и захоронением самого цитируемого философа в мире Иммануила Канта
- Рыбная деревня — район города с воссозданными немецкими улочками, красивой набережной, речными трамвайчиками и звуками музыки из ближайших ресторанов
Мы поговорим:
- о рыцарях и Тевтонском ордене, благодаря которым история этого места изменилась кардинальным образом
- философе Иммануиле Канте, из-за которого Восточная Пруссия так прославилась
- верованиях на этой земле — с религией здесь было всё далеко не однозначно
- кулинарных традициях Кёнигсберга — чем сейчас богат наш край и чем готов удивлять
Предлагаю завершить экскурсию в крафтовой сырной мастерской — сырным фондю или дегустацией сыра с бокалом вина.
Организационные детали
Дополнительно по желанию оплачивается дегустация сыров с бокалом белого вина — 700 ₽ за чел. или сырное фондю — 1200 ₽ за двоих/1400 ₽ за четверых. Продолжительность дегустации — до 1 часа (не входит в общую продолжительность экскурсии).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 351 туриста
Приветствую вас, любители путешествий! Меня зовут Ольга. Мечтая путешествовать, я получила географическое образование и стала дипломированным гидом-экскурсоводом с опытом музейной работы. Родилась в Калининграде — городе, где сохранились осколки готики
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Е
Елена
29 авг 2025
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом. Ольга - замечательный экскурсовод.
Сергей
7 мая 2025
Ольга очень интересный рассказчик, 2 часа прошли на одном дыхании. Очень опытный экскурсовод, всем советую.
Светлана
11 мар 2025
Было совсем немного времени и выбрали данную экскурсию.
Конечно, это не весь город, но остров Канта и мы прошли весь, узнали много интересного.
Рыбная деревня тоже понравилась.
Получили рекомендации о местах, что можно будет посмотреть в следующий раз.
Очень комфортный гид, рекомендую!
Входит в следующие категории Калининграда
