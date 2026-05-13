Едем в самую западную точку России и дом Балтийского морского флота. Вы увидите корветы и фрегаты, подводные лодки, десантные корабли и старинный маяк. А в Янтарном прикоснётесь к «золотому» богатству Балтики.
При вас мастера превратят необработанный янтарь в изысканные ожерелья, а на нетронутом пляже вы поищете свой кусочек солнечного камня.
При вас мастера превратят необработанный янтарь в изысканные ожерелья, а на нетронутом пляже вы поищете свой кусочек солнечного камня.
Описание экскурсии
В посёлке Янтарный
- Гид раскроет тайны происхождения и добычи янтаря и расскажет о свойствах солнечного камня.
- Вы прогуляетесь до площади Мастеров и парка Морица Беккера с вековыми деревьями.
- Спуститесь к побережью, которое с 2016 ежегодно удостаивается престижного международного знака качества «Голубой флаг».
- Увидите храм Казанской иконы Божией Матери и старинную лютеранскую церковь.
- Посетите янтарную мануфактуру и понаблюдаете за обработкой самоцвета. Можно купить натуральную косметику на основе янтаря.
В Балтийске
- Посмотрите на действующий маяк 19 века, лоцманскую башню и Свято-Георгиевский Морской собор, построенный как реформистская кирха.
- Пройдёте по набережной и увидите памятники Петру I и его дочери, императрице Елизавете Петровне.
- Поищете кусочек балтийского янтаря на пляже.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом автобусе.
- Питание по желанию и опличивается отдельно.
- Рекомендованный возраст: 5+.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
во вторник и четверг в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 16 лет
|2400 ₽
|Пенсионеры
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от ресторана «Тётка Фишер»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 66 туристов
Лицензированные гиды нашего агентства проводят экскурсии на туристических автобусах по Калининграду и области. В наших поездках ваша безопасность — приоритет, обеспечиваемый квалифицированными водителями с многолетним опытом. Обзорные экскурсии проводят знающие и полные энтузиазма гиды, благодаря которым вы увидите наши интересные места с неожиданных ракурсов. Будем рады приветствовать вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Нам очень понравилась экскурсия. Хотим выразить огромную благодарность Роману, его речь, знания и подача материала-это что-то особенное, очень умный и интересный рассказчик. Сами города тоже понравились, единственное, что можно было бы чуть изменить-это увеличить свободное время на пляже в Янтарном, а в целом всё понравилось! Спасибо!
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Из Калининграда в Балтийск и Янтарный: главное за одну поездку»
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Калининграда
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
15 мая в 08:30
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Калининграда
Для любителей архитектуры, истории и живописных пейзажей
18 мая в 08:00
20 мая в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Путешествие в Балтийск, Светлогорск и Янтарный в небольшой группе
Погрузитесь в атмосферу Балтийска и Янтарного, узнайте их историю и насладитесь природой и культурой региона
Начало: У Дома Советов в Калининграде
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
15 мая в 08:30
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
18 мая в 08:00
19 мая в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
2500 ₽ за человека