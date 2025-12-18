Мои заказы

Из Калининграда - в Светлогорск, замок Шаакен и «Шаакен Дорф»

Замок, сыр и море - путешествие, в котором оживают тайны прошлого и вкус настоящего
Этот маршрут объединяет вкус, историю и красоту — три стихии, из которых соткана душа Калининградской области.

Он позволяет не просто увидеть регион, а почувствовать его — с его ароматом свежего сыра, шорохом лиственниц и звоном старинных колоколов. И словно побывать в трёх эпохах: от Средневековья до современности.
Описание экскурсии

  • Замок Шаакен — встреча с эпохой рыцарей, орденов и древних легенд. История здесь оживает: можно спуститься в подземелье, прикоснуться к камням, за которыми — шесть веков событий.
  • Сыроварня «Шаакен Дорф» — царство тепла и вкуса. Вы увидите, как рождается сыр, попробуете свежие сорта и узнаете секреты старинных ремёсел. Настоящий праздник для гурманов!
  • Светлогорск — финальный аккорд путешествия. Город встретит вас романтикой Балтики: ветром с моря, звоном колоколов, старинной архитектурой и ощущением лёгкости, с которым не захочется прощаться.

После экскурсионной программы в каждой локации у вас будет примерно по 30 минут свободного времени — чтобы сделать фото, выпить кофе или просто насладиться моментом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением.
  • Дополнительно оплачивается: посещение замка Шаакен — 450 ₽ за чел., дегустация в сыроварне «Шаакен Дорф» — 500 ₽ за чел.
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

во вторник в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые1400 ₽
Дети 8-18 лет1300 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 110 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
читать дальше

В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и даже уникальные авторские туры.

Входит в следующие категории Калининграда

