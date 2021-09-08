Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Калининград: история и современность

Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на авто-пешеходной экскурсии

5
18 отзывов
Калининград — удивительное место, отражающее градостроительные принципы средневековых европейских городов.

В «материковой» России не встретить готических соборов или югендстильных вилл! Вы погуляете по острову Канта и живописному району Амалиенау, оцените довоенную архитектуру и узнаете, как жили здесь люди пару веков назад.
Калининград: история и современность
Калининград: история и современность
Калининград: история и современность
Калининград: история и современность
Калининград: история и современность
Калининград: история и современность
Калининград: история и современность
Калининград: история и современность

Что вас ожидает

Калининград сквозь столетия

В XIII веке рыцари Тевтонского ордена построили на берегах Балтики множество замков, стоящих друг от друга на расстоянии дневного конного перехода. Главным из них был замок Кёнигсберга — мы посетим место его раскопок. А еще побываем на острове Канта, обойдем старинный Кафедральный собор, рассмотрим каждую эпитафию на его стене и решим знаменитую задачу семи мостов.

Погружение в атмосферу Кёнигсберга

В историческом центре вы увидите театр королевы Луизы, площадь Ганза-платц и Полицай-президиум, ощутите весь колорит довоенного Кёнигсберга. А в аристократическом районе Амалиенау раскроете архитектурные особенности элитных немецких вилл и услышите о концепции города-сада. Кроме того, познакомитесь с маленькими хомлинами — мифическими жителями Калининграда.

Тайны города-крепости

С давних времен географическое положение Кёнигсберга определяло его статус города-крепости. Вы рассмотрите древний фортификационный пояс и узнаете о причинах, повлекших его интенсивное строительство. Посетите немецкий форт № 11 Дёнхофф и раскроете, что такое «Ночная перина Кёнигсберга». Въедете по брусчатой мостовой в действующие ворота Старого города, сохранившие черты готического стиля, и услышите о местных специалитетах: янтаре и марципане.

Организационные детали

Билеты в форт не включены в стоимость — 300 р. с человека.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Алексей, я калининградец в третьем поколении, историк и культуролог. Люблю свой край и с интересом исследую его прошлое и настоящее. До встречи!
Задать вопрос

18 реальных отзывов от туристов

Алевтина
8 сен 2021
Благодарим Алексея за хорошо организованный маршрут, быстрое перемещение из одного района в другой, которое сопровождалось показом фотографий из исторических архивов для воссоздания полноценного восприятия просмотренных объектов, любовь к своему краю и городу, которая эмоционально поддерживала экскурсию на позитиве, а также профессионализм и увлеченность своим делом. Все вышеперечисленное позволило несмотря на длительность экскурсии провести прекрасный и насыщенный знаниями день в Калининграде на одном дыхании:). Однозначно рекомендуем!
Екатерина
7 сен 2021
Мы в восторге! Мы - это три абсолютно разных дамы от 30-40. Алексей прекрасный рассказчик, знаток материала, любит и ценит свой город. Маршрут удобно и ненавязчиво построен. На мой взгляд отличное сочетание автомобиля и пеших прогулок в таком городе, где самые интересные места достаточно далеко распоженв друг от друга. Успели посетить все главные достопримечательности, необходимые для знакомства с городом и понимания жизни в различные временные периоды. Были и в Амалиенау - немецкий квартал, с прекрасными виллами. Посетили также форт (прекрасно сохранившийся) в пригороде Калининграда, поэтому мужчинам эта экскурсия будет весьма интересна. Рекомендую взрослой аудитории, особенно если вы интересуетесь историей своей страны.
Екатерина
7 сен 2021
В Калининграде были первый раз. Заказали индивидуальную экскурсию по городу с гидом Алексеем. Все прошло замечательно. Познавательно, не утомительно, очень интересно. Посмотрели все знаковые места города. Для первого знакомства с Калининградом просто замечательно. Спасибо.
Е
6 сен 2021
Только что была на обзорной экскурсии с Алексеем. Очень рекомендую всем этого гида. Интеллигентный, с хорошей дикцией, знающий историю и современность! Очень правильная последовательность подачи материала. Спасибо!
А
2 сен 2021
Остались очень довольны экскурсией! Внимательный, знающий, эрудированный гид, влюблённый в свой город и его историю. Было очень интересно и познавательно, огромное спасибо Алексею!
Д
28 авг 2021
Алексей - профессионал с большой буквы. Побывать на экскурсии с таким гидом - большое счастье и везение. Очень эрудированный человек с шикарным чувством юмора. Преподносит информацию так, что даже самому заядлому фотографу захочется отложить съёмки, чтобы дослушать очередную познавательную и интересную историю от Алексея. Была поражена и безмерно рада, что на данной экскурсии мой муж, который вечно "сидит" в телефоне, наконец-то припрятал свой гаджет и внимательно слушал гида и периодически задавал вопросы, на которые Алексей отвечал с большим энтузиазмом. Под конец нашей экскурсии, как пешей так и автомобильной, Алексей указал нам на заведения, где можно вкусно поесть и поностальгировать о хорошо проведённом времени.
О
24 авг 2021
Персональная экскурсия всё очень понравилось
т
24 авг 2021
Спасибо! Все было отлично!
О
2 авг 2021
В Калининграде в первый раз. Мне хотелось охватить главное в ознакомлении с городом. Алексей мне помог в этом. Очень содержательная экскурсия. Индивидуальная программа. Увлеченный, умело преподносящий информацию гид, которую не встретишь на каждом углу. Было видно, что он очень хорошо знает город и его историю. На все вопросы, интересующие меня, были даны ответы. Узнала много нового. Подкрепляется рассказ историческими фотографиями. Все доступно, ёмко и детально.
Спасибо Алексею за удачно проведённый день. Рекомендую!
Н
28 июля 2021
Если вы хотите понять что из себя представляет этот уникальный город и отлично провести время, то вам непременно нужно выбрать в гиды Алексея. Любовь к своему городу, отличное знание его истории, интеллигентный юмор, позитив и тактичность - всё это про Алексея. Очень рекомендуем.
Е
27 июля 2021
Считаю, нам очень повезло в том, что наше знакомство с городом началось с обзорной экскурсии Алексея. Алексей, коренной житель Калининграда в третьем поколении, выпускник исторического факультета и замечательный рассказчик. С самого начала экскурсии Алексей взял высокий темп и на протяжении нескольких часов погрузил нас в богатую историю родного края.
От всей нашей семьи благодарю Алексея. Первый день отдыха удался!
Д
4 июля 2021
Это наша первая экскурсия по приезду в город.
Экскурсия понравилась. Четко, интересно, структурированно.

Ребенок (14 лет) в диком восторге от Форта.
Подобрана экскурсия удобно, сначала историческая часть(для ребенка тяжело воспринимать), затем форт, где просто расцвел парень и в конце, на эмоциональном подъеме историческая часть.
И
27 июня 2021
Замечательная экскурсия с Алексеем, остались очень довольны! Хорошо продуманный маршрут, прекрасный рассказ, который дополнялся фотографиями, рисунками, планами фортов. Алексей настоящий профессионал и при этом очень внимательный, интеллигентный, чуткий человек. Он смог нам показать Калининград с разных сторон, мы даже не ожидали, что сможем столько всего посмотреть за одну экскурсию, и что нам так понравится! Очень благодарны Алексею за такой замечательный и насыщенный впечатлениями день!
А
25 июня 2021
Были на экскурсии 17 июня 2021, правда приехал не Алексей, а Артем. Все понравилось. Приятно провели время.
В
15 июня 2021
Спасибо за интересную экскурсию!
Ещё 3 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Индивидуальная экскурсия
5 500
за 1-4 чел.
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде
Обзорная экскурсия по городу Калининграду "История Кёнигсберга"
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Калининграду "История Кёнигсберга"
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г. Калининграду
По договоренности
Калининград впервые
Индивидуальная экскурсия
5
9
5ч 30м
5 500
за 1-4 чел.
Калининград впервые
Оценить «визитные карточки» города и раскрыть его историю на авто-пешеходной экскурсии
Обзорная автобусная экскурсия "История Кёнигсберга-Калининграда"
4.6
1130
700
за 1 чел.
Часто заказывают
Обзорная автобусная экскурсия "История Кёнигсберга-Калининграда"
Вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду на комфортабельном автобусе
кроме вторника
Прошлое и настоящее Калининграда
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 000
за 1-16 чел.
Прошлое и настоящее Калининграда
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Кёнигсберг — Калининград: история в веках
Индивидуальная экскурсия
4.8
169
3 640
за 1-4 чел.
Кёнигсберг — Калининград: история в веках
Полюбить город за обилие исторических образов и многоликость атмосферы на авто-пешеходной экскурсии
История Кенигсберга и Калининграда
Индивидуальная экскурсия
4.7
34
5 900
за 1-8 чел.
История Кенигсберга и Калининграда
Открыть судьбу некогда прусского города и разобраться в его современных реалиях
Гранд-тур по Калининграду
Индивидуальная экскурсия
4.9
49
5 200
за 1-3 чел.
Гранд-тур по Калининграду
Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по самым интересным районам и местам города
И это всё — Калининград!
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
9985
8 987
за 1-7 чел.
И это всё — Калининград!
Насыщенная пятичасовая авто-пешеходная экскурсия по главным и тайным местам города
Калининград — путешествие во времени
Индивидуальная экскурсия
5
17
3 250
за 1-5 чел.
Калининград — путешествие во времени
Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Неповторимый Калининград
Индивидуальная экскурсия
4.7
10
5 200
за 1-4 чел.
Неповторимый Калининград
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау
Индивидуальная экскурсия
20 000
за 1-4 чел.
Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау
Наша авто-прогулка пройдет по нескольким городам и деревням Калининграда, которые до войны были частью...
ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
🇷🇺