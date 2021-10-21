Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Калининград — удивительное место, отражающее градостроительные принципы средневековых европейских городов. В «материковой» России не встретить готических соборов или югендстильных вилл! Вы погуляете по острову Канта и живописному району Амалиенау, оцените довоенную архитектуру и узнаете, как жили здесь люди пару веков назад.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Калининград сквозь столетия

В XIII веке рыцари Тевтонского ордена построили на берегах Балтики множество замков, стоящих друг от друга на расстоянии дневного конного перехода. Главным из них был замок Кёнигсберга — мы посетим место его раскопок. А еще побываем на острове Канта, обойдем старинный Кафедральный собор, рассмотрим каждую эпитафию на его стене и решим знаменитую задачу семи мостов.

Погружение в атмосферу Кёнигсберга

В историческом центре вы увидите театр королевы Луизы, площадь Ганза-платц и Полицай-президиум, ощутите весь колорит довоенного Кёнигсберга. А в аристократическом районе Амалиенау раскроете архитектурные особенности элитных немецких вилл и услышите о концепции города-сада. Кроме того, познакомитесь с маленькими хомлинами — мифическими жителями Калининграда.

Тайны города-крепости

С давних времен географическое положение Кёнигсберга определяло его статус города-крепости. Вы рассмотрите древний фортификационный пояс и узнаете о причинах, повлекших его интенсивное строительство. Посетите немецкий форт № 1 Штайн и раскроете, что такое «Ночная перина Кёнигсберга». Въедете по брусчатой мостовой в действующие ворота Старого города, сохранившие черты готического стиля, и услышите о местных специалитетах: янтаре и марципане.

Организационные детали

Билеты в форт не включены в стоимость — 400 р. с человека.