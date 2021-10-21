Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на авто-пешеходной экскурсии
Калининград — удивительное место, отражающее градостроительные принципы средневековых европейских городов.
В «материковой» России не встретить готических соборов или югендстильных вилл! Вы погуляете по острову Канта и живописному району Амалиенау, оцените довоенную архитектуру и узнаете, как жили здесь люди пару веков назад.
Описание экскурсии
Калининград сквозь столетия
В XIII веке рыцари Тевтонского ордена построили на берегах Балтики множество замков, стоящих друг от друга на расстоянии дневного конного перехода. Главным из них был замок Кёнигсберга — мы посетим место его раскопок. А еще побываем на острове Канта, обойдем старинный Кафедральный собор, рассмотрим каждую эпитафию на его стене и решим знаменитую задачу семи мостов.
Погружение в атмосферу Кёнигсберга
В историческом центре вы увидите театр королевы Луизы, площадь Ганза-платц и Полицай-президиум, ощутите весь колорит довоенного Кёнигсберга. А в аристократическом районе Амалиенау раскроете архитектурные особенности элитных немецких вилл и услышите о концепции города-сада. Кроме того, познакомитесь с маленькими хомлинами — мифическими жителями Калининграда.
Тайны города-крепости
С давних времен географическое положение Кёнигсберга определяло его статус города-крепости. Вы рассмотрите древний фортификационный пояс и узнаете о причинах, повлекших его интенсивное строительство. Посетите немецкий форт № 1 Штайн и раскроете, что такое «Ночная перина Кёнигсберга». Въедете по брусчатой мостовой в действующие ворота Старого города, сохранившие черты готического стиля, и услышите о местных специалитетах: янтаре и марципане.
Организационные детали
Билеты в форт не включены в стоимость — 400 р. с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 106 туристов
Я калининградец в третьем поколении, историк и культуролог. Люблю свой край и с интересом исследую его прошлое и настоящее.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
–
4
–
3
–
2
–
1
–
A
Andrey
Привет туррыстам! Наконец-то дома, и есть минутка на отзывы. Были у Алексея на обзорной по Калининграду 10.10. Понравился и город и Алексей) Показал самый "жир", рассказал всю историю от пруссов читать дальшеуменьшить
и до наших дней. . Планшет с фотками "как было" - отличная идея. Не подгонял от слова совсем, успели и получить информацию и пофотографироваться. Умеет не только красиво подать материал, поддержать разговор на любую тему, но и выслушать! (чего порой не хватало с другими гидами). Рассказал, куда можно сходить самим. Кстати замечу- планировал экскурсии я загодя, поэтому не знал, что Алексей работает не только по городу, но и на Косу можно и тд. Увы, уже были оплачены другие экскурсии. По поводу подмены гидов - договаривался со всеми, что будут лично они. Это было главным, обязательным условием. Однако человек предполагает, а Бог располагает. Одному гиду прямо на экскурсии позвонили - видно было, человек стал сам не свой. Оказалось - умер родственник. Я сам предложил ему подсократиться и лететь решать проблему, оставив нас в Нессельбеке, откуда уехали на такси. В свою очередь и человек готов был финансово компенсировать сложившуюся ситуацию (от чего разумеется я категорически отказался). Поэтому будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда. Андрей и Лариса, Новосибирск.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Конечно правильнее брать такую экскурсию в первые дни, когда ты прилетаешь в первый раз Калининград, для знакомства с городом. Но у нас сложились так обстоятельства, что мы на экскурсию попали читать дальшеуменьшить
в последний день перед вылетом и это тоже оказалось очень-очень интересно. Что-то мы до этой экскурсии уже видели, что-то нам рассказывали на других экскурсиях. Но оказалось что эта маленькая доля, того, что мы узнали потом от Алексей. Хорошая организация, содержательный и интересный рассказ. Очень интересно и грустно было сравнивать места нынешнего Калининграда с местами на фото, из альбома Алексея, которые были до бомбежки. Понимаешь, какой красоты мы никогда уже не увидим. Алексей замечательный гид, мы с ним проехали и прошли почти все знаковые места Калининграда,слушая информативный рассказ о них. Экскурсия пролетела незаметно.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Мы в восторге! Мы - это три абсолютно разных дамы от 30-40. Алексей прекрасный рассказчик, знаток материала, любит и ценит свой город. Маршрут удобно и ненавязчиво построен. На мой взгляд читать дальшеуменьшить
отличное сочетание автомобиля и пеших прогулок в таком городе, где самые интересные места достаточно далеко распоженв друг от друга. Успели посетить все главные достопримечательности, необходимые для знакомства с городом и понимания жизни в различные временные периоды. Были и в Амалиенау - немецкий квартал, с прекрасными виллами. Посетили также форт (прекрасно сохранившийся) в пригороде Калининграда, поэтому мужчинам эта экскурсия будет весьма интересна. Рекомендую взрослой аудитории, особенно если вы интересуетесь историей своей страны.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дарья
Алексей - профессионал с большой буквы. Побывать на экскурсии с таким гидом - большое счастье и везение. Очень эрудированный человек с шикарным чувством юмора. Преподносит информацию так, что даже самому читать дальшеуменьшить
заядлому фотографу захочется отложить съёмки, чтобы дослушать очередную познавательную и интересную историю от Алексея. Была поражена и безмерно рада, что на данной экскурсии мой муж, который вечно "сидит" в телефоне, наконец-то припрятал свой гаджет и внимательно слушал гида и периодически задавал вопросы, на которые Алексей отвечал с большим энтузиазмом. Под конец нашей экскурсии, как пешей так и автомобильной, Алексей указал нам на заведения, где можно вкусно поесть и поностальгировать о хорошо проведённом времени.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Доброго вечера! Сегодня 10 июня 2021г. были на экскурсии: Калининград:история и современность. Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Алексею за интереснейший рассказ о вашем городе и его окрестностям!!! Давно читать дальшеуменьшить
не встречали такого гида как вы! Вы по настоящему любите свой родной город, готовы делиться интересными фактами о его истории, спасибо вам! Экскурсия очень богата и информативна фактами, которыми в интернете не прочитаешь! Уважаемые путешественники, очень рекомендую вам эту экскурсию, не пожалеете!
Вам был полезен этот отзыв?
Алевтина
Благодарим Алексея за хорошо организованный маршрут, быстрое перемещение из одного района в другой, которое сопровождалось показом фотографий из исторических архивов для воссоздания полноценного восприятия просмотренных объектов, любовь к своему краю читать дальшеуменьшить
и городу, которая эмоционально поддерживала экскурсию на позитиве, а также профессионализм и увлеченность своим делом. Все вышеперечисленное позволило несмотря на длительность экскурсии провести прекрасный и насыщенный знаниями день в Калининграде на одном дыхании:). Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Калининград: история и современность»