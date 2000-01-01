Калининград — красивый город 🏙️ с богатым прошлым.

Хотя множество прекрасных строений безвозвратно утрачены, дух Кенигсберга постоянно напоминает о себе. Мы посетим как хорошо известные, так и скрытые места и достопримечательности 🏛️ экскурсию ⛳ у Площади Победы, а завершим на Кафедрального собора на Острове 🏝️ Канта.

Что увидим на экскурсии:

Новая Синагога

Рыбная деревня

Башня Врангеля и башня Дона

Росгартенские ворота

Дом Техники

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В завершение, я с удовольствием отвечу на все вопросы и подскажу, куда ещё можно сходить или съездить в Калининграде и окрестностях. А ещё поделюсь вкусными местами, куда редко добираются туристы, но часто заглядывают местные.

Организационные детали: