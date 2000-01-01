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Кенигсберг вчера, Калининград сегодня

5
1 отзыв
Марина Ж.
Марина Ж. – Гид из Калининграда
Мы посетим как хорошо известные, так и скрытые достопримечательности 🏛️ Калининграда.

Нашу прогулку 👣 дополнят фотографии 📸, схемы, рисунки — всё, что поможет лучше понять прошлое и настоящее города.

Узнать и полюбить Калининград за два часа — это возможно!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Кенигсберг вчера, Калининград сегодня
Кенигсберг вчера, Калининград сегодня

Что вы увидите

  • Скульптура Борющиеся Зубры
  • Площадь Победы
  • Здание Северного вокзала и мэрии города
  • Кафедральный Собор
  • Рыбная Деревня
  • Новая Синагога
  • Башня Врангеля и башня Дона
  • Росгартенские ворота
  • Дом Техники
Калининград — красивый город 🏙️ с богатым прошлым.
Хотя множество прекрасных строений безвозвратно утрачены, дух Кенигсберга постоянно напоминает о себе. Мы посетим как хорошо известные, так и скрытые места и достопримечательности 🏛️ экскурсию ⛳ у Площади Победы, а завершим на Кафедрального собора на Острове 🏝️ Канта.

Что увидим на экскурсии:

  • Новая Синагога
  • Рыбная деревня
  • Башня Врангеля и башня Дона
  • Росгартенские ворота
  • Дом Техники
В завершение, я с удовольствием отвечу на все вопросы и подскажу, куда ещё можно сходить или съездить в Калининграде и окрестностях. А ещё поделюсь вкусными местами, куда редко добираются туристы, но часто заглядывают местные.

Организационные детали:

  • Экскурсия пешеходная, но через реку Преголю мы сделаем «мини-трансфер» на трамвае (проезд 24 руб. ).
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Проезд на трамвае (24 руб/чел)
  • Еда и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. покупки)
Начало
🚩 Площадь Победы. Триумфальная колонна
Место завершения
🏁 Рыбная деревня
Кенигсберг вчера, Калининград сегодня
Кенигсберг вчера, Калининград сегодня
Кенигсберг вчера, Калининград сегодня
Кенигсберг вчера, Калининград сегодня

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Ж.
Марина Ж.
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1 отзыв оставили туристы

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