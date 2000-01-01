Калининград — красивый город 🏙️ с богатым прошлым.
Хотя множество прекрасных строений безвозвратно утрачены, дух Кенигсберга постоянно напоминает о себе. Мы посетим как хорошо известные, так и скрытые места и достопримечательности 🏛️ экскурсию ⛳ у Площади Победы, а завершим на Кафедрального собора на Острове 🏝️ Канта.
Что увидим на экскурсии:
- Новая Синагога
- Рыбная деревня
- Башня Врангеля и башня Дона
- Росгартенские ворота
- Дом Техники
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В завершение, я с удовольствием отвечу на все вопросы и подскажу, куда ещё можно сходить или съездить в Калининграде и окрестностях. А ещё поделюсь вкусными местами, куда редко добираются туристы, но часто заглядывают местные.
Организационные детали:
- Экскурсия пешеходная, но через реку Преголю мы сделаем «мини-трансфер» на трамвае (проезд 24 руб. ).