В разное время на этих землях жили племена язычников и рыцари Тевтонского ордена, было основано первое лютеранское государство и царило полное отрицание Бога. Тернистый путь от язычества к православию отразился в необыкновенных храмах, которые мы приглашаем вас изучить!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Юдиттен-кирха, 1288 год (Калининград). Вы посетите самую древнюю постройку на территории Калининградской области. Сейчас здесь Свято-Никольская церковь, в которой непостижимым образом совмещается европейская готика и православные традиции.

Кройц-кирха, 1933 год (Калининград). Ныне Крестовоздвиженская церковь, внутри которой установлен янтарный иконостас.

Церковь Хайлигенвальде, 1344 год (посёлок Ушаково). Вы побываете в одном из самых атмосферных и чарующих мест региона, которое немцы называли «Жемчужина на Прегеле». Сегодня храм посвящён святому Николаю, покровителю путешественников.

Кирха Тапиау, 1694 год (Гвардейск). В прошлом — аскетичный оплот лютеранства. В наши дни здесь располагается православный храм святого Иоанна Предтечи.

Православный храм иконы Божией Матери «Державная» (п. Изобильное). Осмотрим церковь, расположенную на территории женского монастыря. А также погуляем по живописному парку с прудом, наслаждаясь тишиной и покоем этих мест.

Вы узнаете:

о коренных жителях этих земель и их мучительной христианизации воинами-монахами Тевтонского ордена

возникновении храмов на месте языческих святилищ

как Пруссия приняла идеи мятежного пастора Мартина Лютера и стала первым в Европе лютеранским государством

как использовалось немецкое наследие в советское время и какую роль оно играет сейчас

Организационные детали