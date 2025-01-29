Крутые веры виражи: уникальные храмы России

Зайти в старинные кирхи, разглядеть янтарный иконостас и узнать, как менялась религия в этих краях
В разное время на этих землях жили племена язычников и рыцари Тевтонского ордена, было основано первое лютеранское государство и царило полное отрицание Бога.

Тернистый путь от язычества к православию отразился в необыкновенных храмах, которые мы приглашаем вас изучить!
Крутые веры виражи: уникальные храмы России
Крутые веры виражи: уникальные храмы России
Крутые веры виражи: уникальные храмы России

Описание экскурсии

Юдиттен-кирха, 1288 год (Калининград). Вы посетите самую древнюю постройку на территории Калининградской области. Сейчас здесь Свято-Никольская церковь, в которой непостижимым образом совмещается европейская готика и православные традиции.

Кройц-кирха, 1933 год (Калининград). Ныне Крестовоздвиженская церковь, внутри которой установлен янтарный иконостас.

Церковь Хайлигенвальде, 1344 год (посёлок Ушаково). Вы побываете в одном из самых атмосферных и чарующих мест региона, которое немцы называли «Жемчужина на Прегеле». Сегодня храм посвящён святому Николаю, покровителю путешественников.

Кирха Тапиау, 1694 год (Гвардейск). В прошлом — аскетичный оплот лютеранства. В наши дни здесь располагается православный храм святого Иоанна Предтечи.

Православный храм иконы Божией Матери «Державная» (п. Изобильное). Осмотрим церковь, расположенную на территории женского монастыря. А также погуляем по живописному парку с прудом, наслаждаясь тишиной и покоем этих мест.

Вы узнаете:

  • о коренных жителях этих земель и их мучительной христианизации воинами-монахами Тевтонского ордена
  • возникновении храмов на месте языческих святилищ
  • как Пруссия приняла идеи мятежного пастора Мартина Лютера и стала первым в Европе лютеранским государством
  • как использовалось немецкое наследие в советское время и какую роль оно играет сейчас

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Citroen C4 Space Tourer
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • Мы посетим большинство храмов, но некоторые из них бывают закрыты в конкретные дни
  • Дополнительно оплачивается обед и дегустация местных наливок в Гвардейске (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Калининграда

К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
На автобусе
скидка
10%
1494 отзыва
8 часов
Групповая
В тренде
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: в будние дни в 08:30 и 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30, 09:00 и 09:30
29 янв в 08:30
30 янв в 08:30
17661590 за человека
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
На машине
5 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Калининграда
На машине
На микроавтобусе
203 отзыва
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 за человека