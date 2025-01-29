Тернистый путь от язычества к православию отразился в необыкновенных храмах, которые мы приглашаем вас изучить!
Описание экскурсии
Юдиттен-кирха, 1288 год (Калининград). Вы посетите самую древнюю постройку на территории Калининградской области. Сейчас здесь Свято-Никольская церковь, в которой непостижимым образом совмещается европейская готика и православные традиции.
Кройц-кирха, 1933 год (Калининград). Ныне Крестовоздвиженская церковь, внутри которой установлен янтарный иконостас.
Церковь Хайлигенвальде, 1344 год (посёлок Ушаково). Вы побываете в одном из самых атмосферных и чарующих мест региона, которое немцы называли «Жемчужина на Прегеле». Сегодня храм посвящён святому Николаю, покровителю путешественников.
Кирха Тапиау, 1694 год (Гвардейск). В прошлом — аскетичный оплот лютеранства. В наши дни здесь располагается православный храм святого Иоанна Предтечи.
Православный храм иконы Божией Матери «Державная» (п. Изобильное). Осмотрим церковь, расположенную на территории женского монастыря. А также погуляем по живописному парку с прудом, наслаждаясь тишиной и покоем этих мест.
Вы узнаете:
- о коренных жителях этих земель и их мучительной христианизации воинами-монахами Тевтонского ордена
- возникновении храмов на месте языческих святилищ
- как Пруссия приняла идеи мятежного пастора Мартина Лютера и стала первым в Европе лютеранским государством
- как использовалось немецкое наследие в советское время и какую роль оно играет сейчас
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Citroen C4 Space Tourer
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Мы посетим большинство храмов, но некоторые из них бывают закрыты в конкретные дни
- Дополнительно оплачивается обед и дегустация местных наливок в Гвардейске (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды