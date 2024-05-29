1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Места и символы, которые вы ждете от путешествия в Калининградскую область
Начало: Калининград, от места проживания гостей
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и форт № 5
Увидеть самый красивый район, самую старую лютеранскую церковь и самый героический бастион
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна29 мая 2024Нам все очень понравилось и маршрут и как Андрей интересно рассказывал, дети были восторге, советую от души)
- ССветлана28 мая 2024Отличная экскурсия, интересный и необычный маршрут Андрей хорошо знает историю и умеет ее преподносить там, что интересно любому
- ООльга14 мая 2024Благодарю Сергея за замечательную экскурсию в самый западный форпост России! Сергей прекрасный рассказчик и аккуратный водитель. Мне было очень интересно.
- ССергей12 мая 2024Андрей нам очень понравился, все подробно рассказал и много чего показал. Мы впечатлились экскурсией, рекомендуем.
- ЛЛилия1 мая 2024Брали у Сергея две экскурсии и не пожалели. Балтийская коса очень впечатлила, это пока не такое туристическое место, что очень
- ААлександра26 февраля 2024Добрый день! Провели с Еленой два замечательных дня, спасибо огромное! Получили массу впечатлений и положительных эмоций и просто влюбились в Калининградскую
- ТТуйара25 ноября 2023У меня очень ограниченное время пребывания в Калининградской области, и как же мне повезло попасть на индивидуальную экскурсию именно к
- ВВарвара29 сентября 2023Очень насыщенный маршрут, много впечатлений и эмоций. Елена - настоящий профессионал, много знает об истории и культуре Калининграда и области,
- ДДмитрий25 сентября 2023Лучший из лучших! Проверено многолетним опытом пользованием Трипстер (есть с кем сравнивать)! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кирха Юдиттен»
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