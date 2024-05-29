Кирха Юдиттен – экскурсии в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Кирха Юдиттен» в Калининграде, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
82 отзыва
Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
Осмотреть самый западный форпост России, прокатиться на джипе по дюнам и узнать историю города
Начало: В удобном для вас месте
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
11 450 за всё до 3 чел.
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Места и символы, которые вы ждете от путешествия в Калининградскую область
Начало: Калининград, от места проживания гостей
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и форт № 5
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и форт № 5
Увидеть самый красивый район, самую старую лютеранскую церковь и самый героический бастион
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    29 мая 2024
    Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
    Нам все очень понравилось и маршрут и как Андрей интересно рассказывал, дети были восторге, советую от души)
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
    Отличная экскурсия, интересный и необычный маршрут Андрей хорошо знает историю и умеет ее преподносить там, что интересно любому
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
    Благодарю Сергея за замечательную экскурсию в самый западный форпост России! Сергей прекрасный рассказчик и аккуратный водитель. Мне было очень интересно.
    читать дальше

    К тому же, учитывая скорость "забирания" песком и морем остатков Форта Западный, скорее всего, скоро эта достопримечательность может быть окончательно утрачена… Единственное, я бы, может, предложила переставить заезд в старинную - чуть ли не самую старую действующую на территории Калининградской области! - Юдиттен кирху 1280 года на обратный путь: там очень красивый готический иконостас, но поскольку церковь действующая, и с утра идут службы, мне как туристу было неловко вести себя, как турист))) Ни одной фоточки не сделала, придется еще приезжать)))

  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
    Андрей нам очень понравился, все подробно рассказал и много чего показал. Мы впечатлились экскурсией, рекомендуем.
  • Л
    Лилия
    1 мая 2024
    Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
    Брали у Сергея две экскурсии и не пожалели. Балтийская коса очень впечатлила, это пока не такое туристическое место, что очень
    читать дальше

    радует! Ходить придётся довольно много, не каждый сможет. Но мы такое любим. Дошли до самой западной точки России, посмотрели бункер, увидели немецкое кладбище.

    Брали у Сергея две экскурсии и не пожалели. Балтийская коса очень впечатлила, это пока не такоеБрали у Сергея две экскурсии и не пожалели. Балтийская коса очень впечатлила, это пока не такоеБрали у Сергея две экскурсии и не пожалели. Балтийская коса очень впечатлила, это пока не такое
  • А
    Александра
    26 февраля 2024
    Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
    Добрый день! Провели с Еленой два замечательных дня, спасибо огромное! Получили массу впечатлений и положительных эмоций и просто влюбились в Калининградскую
    читать дальше

    область! Елена была очень внимательна к нам, адаптировалась к настроению ребенка и корректировала маршрут по пожеланиям. Очень интересно все рассказывала, спасибо еще раз огромное! Когда вернемся в Калининград - обязательно обратимся к Елене снова.

  • Т
    Туйара
    25 ноября 2023
    Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
    У меня очень ограниченное время пребывания в Калининградской области, и как же мне повезло попасть на индивидуальную экскурсию именно к
    читать дальше

    Елене! Глубокое знание истории, грамотная речь, щедро приправленные юмором - просто не оставили меня равнодушной 🩷💜🩵💛 Вернусь обязательно, и только к ней! Всем рекомендую от души 😍

  • В
    Варвара
    29 сентября 2023
    Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
    Очень насыщенный маршрут, много впечатлений и эмоций. Елена - настоящий профессионал, много знает об истории и культуре Калининграда и области,
    читать дальше

    чудесно рассказывает и выбирает очень живописные маршруты. Елена так увлекательно и интересно рассказывает что время экскурсии пролетает совершенно незаметно. Мы побывали в Амалиенау, прикоснулись к истории чудесных немецких вил начала 20 века, узнали много нового об архитектуре и градостроительстве того времени. Побывали в кирхе 13 века с необычным готическим иконостасом, увидели прекрасные украшения из янтаря и даже узнали всё о его производстве. А напоследок вдохнули свежий морской воздух. Огромное спасибо, Елене, за эту экскурсию!

  • Д
    Дмитрий
    25 сентября 2023
    Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
    Лучший из лучших! Проверено многолетним опытом пользованием Трипстер (есть с кем сравнивать)! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кирха Юдиттен»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Балтийск-Пиллау: путешествие в прошлое
  2. Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
  3. Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
  4. Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и форт № 5
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Кирха Юдиттен" можно забронировать 4 экскурсии от 8 000 до 11 450. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2024 год по теме «Кирха Юдиттен», 112 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам