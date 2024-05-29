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К тому же, учитывая скорость "забирания" песком и морем остатков Форта Западный, скорее всего, скоро эта достопримечательность может быть окончательно утрачена… Единственное, я бы, может, предложила переставить заезд в старинную - чуть ли не самую старую действующую на территории Калининградской области! - Юдиттен кирху 1280 года на обратный путь: там очень красивый готический иконостас, но поскольку церковь действующая, и с утра идут службы, мне как туристу было неловко вести себя, как турист))) Ни одной фоточки не сделала, придется еще приезжать)))