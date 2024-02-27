На подлете к Калининграду, если вам повезло сидеть у иллюминатора, вы могли увидеть тонкую полоску суши, разделяющую море и залив – Куршскую косу – главную достопримечательность области, которая завораживает и впечатляет всех туристов без исключения! Предлагаем вам увидеть этот прекрасный заповедник, включая песчаные дюны и танцующий лес в рамках нашего насыщенного однодневного тура.
Начнем же наше путешествие с дегустации местных сыров и шоколада в крафтовой сыроварне рядом с замком XIII века, а после магических ландшафтов Косы заглянем в нарядный и чарующий Зеленоградск.
Начнем же наше путешествие с дегустации местных сыров и шоколада в крафтовой сыроварне рядом с замком XIII века, а после магических ландшафтов Косы заглянем в нарядный и чарующий Зеленоградск.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Сыроварня Шаакендорф
- Замок Шаакен
- Национальный парк Куршская коса
- Зеленоградск
- Замок-ресторан Нессельбек
Описание
Наш маршрут: Калининград – Шаакендорф (дегустация сыра и вина) – заповедник Куршская коса (экскурсия с обзором всем достопримечательностей) – Зеленоградск (экскурсия по городу) – Калининград. Шаакендорф – идеальное место для покупки калининградских подарков и сувениров. Ведь это самая настоящая семейная мастерская по производству сыра, марципана и шоколада. Расположена в восстановленной бывшей замковой конюшне, которой больше 100 лет и находится рядом с замком Шаакен XIII века! Сыр плюс шоколад равно любовь – девиз фабрики, на которой вы, при желании, сможете продегустировать местные лакомства. Далее мы отправимся в национальный парк Куршская коса, который является жемчужиной, и, пожалуй, главной достопримечательностью Калининградской области. Это длинный песчаный полуостров, который разделяет воды Балтийского моря и Куршского залива, раскинувшийся на 98 км, часть которого заканчивается около литовского города Клайпеда. В некоторых местах эта полоска песчаной суши сужается до 400 м. Куршская коса входит в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите главные достопримечательности Косы: магические ландшафты дюн, дюны Эфа, танцующий лес, полный загадок и легенд о том, почему деревья танцуют, а также безлюдные широкие пляжи Куршской косы. Завершим наше путешествие в Зеленоградске, бывшем Кранце. Курортный проспект, сохранивший немецкую архитектуру начала XX века, перенесет вас в рождественскую Европу благодаря своей праздничной иллюминации и ярким украшениям. Уже почти 5 лет он становится зимней столицей области. По пути в Калининград сделаем фотопаузу у замка-ресторана Нессельбек.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Экологический сбор на Куршской косе
- Что не входит
- Дегустация (350 руб. /чел.)
- Обед
- Место начала и завершения?
- Шевченко, 1, Калининград
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Важная информация
- За сутки до экскурсии мы пришлем вам на электронную почту или в мессенджере контакт гида и напоминание со временем и адресом отправления
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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