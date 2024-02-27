На подлете к Калининграду, если вам повезло сидеть у иллюминатора, вы могли увидеть тонкую полоску суши, разделяющую море и залив – Куршскую косу – главную достопримечательность области, которая завораживает и впечатляет всех туристов без исключения! Предлагаем вам увидеть этот прекрасный заповедник, включая песчаные дюны и танцующий лес в рамках нашего насыщенного однодневного тура. Начнем же наше путешествие с дегустации местных сыров и шоколада в крафтовой сыроварне рядом с замком XIII века, а после магических ландшафтов Косы заглянем в нарядный и чарующий Зеленоградск.

Описание

Наш маршрут: Калининград – Шаакендорф (дегустация сыра и вина) – заповедник Куршская коса (экскурсия с обзором всем достопримечательностей) – Зеленоградск (экскурсия по городу) – Калининград. Шаакендорф – идеальное место для покупки калининградских подарков и сувениров. Ведь это самая настоящая семейная мастерская по производству сыра, марципана и шоколада. Расположена в восстановленной бывшей замковой конюшне, которой больше 100 лет и находится рядом с замком Шаакен XIII века! Сыр плюс шоколад равно любовь – девиз фабрики, на которой вы, при желании, сможете продегустировать местные лакомства. Далее мы отправимся в национальный парк Куршская коса, который является жемчужиной, и, пожалуй, главной достопримечательностью Калининградской области. Это длинный песчаный полуостров, который разделяет воды Балтийского моря и Куршского залива, раскинувшийся на 98 км, часть которого заканчивается около литовского города Клайпеда. В некоторых местах эта полоска песчаной суши сужается до 400 м. Куршская коса входит в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите главные достопримечательности Косы: магические ландшафты дюн, дюны Эфа, танцующий лес, полный загадок и легенд о том, почему деревья танцуют, а также безлюдные широкие пляжи Куршской косы. Завершим наше путешествие в Зеленоградске, бывшем Кранце. Курортный проспект, сохранивший немецкую архитектуру начала XX века, перенесет вас в рождественскую Европу благодаря своей праздничной иллюминации и ярким украшениям. Уже почти 5 лет он становится зимней столицей области. По пути в Калининград сделаем фотопаузу у замка-ресторана Нессельбек.