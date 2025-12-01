Мои заказы

Куршская коса и Зеленоградск - из Калининграда

От реликтовых лесов до дюн и старинного Кранца - яркий день на краю Балтики
Отправляемся исследовать Калининградскую область! Вы проедете по старинной прусской дороге, рассмотрите замок Нессельбек и услышите легенды о рыбе-льве.

Прогуляетесь по реликтовому лесу, увидите танцующие деревья и подниметесь на высоту Эфа — самую известную дюну российской части Куршской косы. Маршрут завершится экскурсией по улочкам Зеленоградска и уютному променаду на берегу Балтики.
Описание экскурсии

Путь к косе через Зеленоградск и замок Нессельбек

Мы поедем по старой прусской дороге. По дороге сделаем остановку у замка Нессельбек: вы услышите легенду о рыбе-льве, сделаете атмосферные фото и встретитесь с «последними солдатами вермахта».

Королевский бор — реликтовый лес и первое знакомство с Балтикой

Прогуляемся среди реликтовых деревьев, избежавших вырубки в Средние века. Обсудим, откуда на косе появились гигантские североамериканские туи. И впервые выйдем к Балтийскому морю.

Лесной — археологи и древний клад

Пройдём по новому променаду, отмеченному престижным знаком «Голубой флаг». И поговорим, зачем здесь в начале 20 века работали немецкие археологи.

Высота Мюллера — история дюн и панорамы косы

Остановимся на высоте Мюллера и поднимемся на вершину дюны. Вы услышите историю орнитологической станции «Фрингилла», увидите озеро Чайка и насладитесь видами на Балтийское море, залив и лесистые дюны.

Рыбачий — главный посёлок косы

Вы узнаете, где находился тевтонский замок 14 века и как здесь развивалось рыболовство. Увидите старый маяк и по желанию купите свежую копчёную рыбу.

Танцующий лес — легенды, тайны и причудливая природа

Я расскажу легенды, научные и мистические версии происхождения изогнутых стволов, а вы прогуляетесь среди уникальных сосен и сделаете впечатляющие снимки.

Высота Эфа — самая известная точка косы

Через пять минут пути — вершина маршрута: высота Эфа. Это самая высокая точка российской части Куршской косы. Затем мы выйдем к Балтийскому морю, и я расскажу, что такое авандюна, почему она возникла и какую роль играет сегодня.

Зеленоградск — променад, кошки и история старинного Кранца

Мы прогуляемся по историческим улицам «города кошек», пройдём по живописному променаду и почувствуем атмосферу старого немецкого курорта.

Примерный тайминг

8:00 — выезд
8:20 — замок Нессельбек
9:00 — Королевский бор
10:00 — пос. Лесной
10:45 — высота Мюллера
11:45 — пос. Рыбачий
12:15 — Танцующий лес
13:00 — высота Эфа, обед
15:00 — Зеленоградск
16:30 — окончание экскурсии

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе Hyundai Starex 2018 года
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на территорию национального парка (500 ₽ взрослый, дети, пенсионеры и другие льготные категории — 100 ₽), а также обед по желанию

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Калининграде
Я живу в Калининграде и очень люблю историю Восточной Пруссии, много знаю о Кёнигсберге, приморских городках, Куршской косе. Готов показать и рассказать вам много интересного о них!

