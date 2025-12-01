Прогуляетесь по реликтовому лесу, увидите танцующие деревья и подниметесь на высоту Эфа — самую известную дюну российской части Куршской косы. Маршрут завершится экскурсией по улочкам Зеленоградска и уютному променаду на берегу Балтики.
Описание экскурсии
Путь к косе через Зеленоградск и замок Нессельбек
Мы поедем по старой прусской дороге. По дороге сделаем остановку у замка Нессельбек: вы услышите легенду о рыбе-льве, сделаете атмосферные фото и встретитесь с «последними солдатами вермахта».
Королевский бор — реликтовый лес и первое знакомство с Балтикой
Прогуляемся среди реликтовых деревьев, избежавших вырубки в Средние века. Обсудим, откуда на косе появились гигантские североамериканские туи. И впервые выйдем к Балтийскому морю.
Лесной — археологи и древний клад
Пройдём по новому променаду, отмеченному престижным знаком «Голубой флаг». И поговорим, зачем здесь в начале 20 века работали немецкие археологи.
Высота Мюллера — история дюн и панорамы косы
Остановимся на высоте Мюллера и поднимемся на вершину дюны. Вы услышите историю орнитологической станции «Фрингилла», увидите озеро Чайка и насладитесь видами на Балтийское море, залив и лесистые дюны.
Рыбачий — главный посёлок косы
Вы узнаете, где находился тевтонский замок 14 века и как здесь развивалось рыболовство. Увидите старый маяк и по желанию купите свежую копчёную рыбу.
Танцующий лес — легенды, тайны и причудливая природа
Я расскажу легенды, научные и мистические версии происхождения изогнутых стволов, а вы прогуляетесь среди уникальных сосен и сделаете впечатляющие снимки.
Высота Эфа — самая известная точка косы
Через пять минут пути — вершина маршрута: высота Эфа. Это самая высокая точка российской части Куршской косы. Затем мы выйдем к Балтийскому морю, и я расскажу, что такое авандюна, почему она возникла и какую роль играет сегодня.
Зеленоградск — променад, кошки и история старинного Кранца
Мы прогуляемся по историческим улицам «города кошек», пройдём по живописному променаду и почувствуем атмосферу старого немецкого курорта.
Примерный тайминг
8:00 — выезд
8:20 — замок Нессельбек
9:00 — Королевский бор
10:00 — пос. Лесной
10:45 — высота Мюллера
11:45 — пос. Рыбачий
12:15 — Танцующий лес
13:00 — высота Эфа, обед
15:00 — Зеленоградск
16:30 — окончание экскурсии
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе Hyundai Starex 2018 года
- Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на территорию национального парка (500 ₽ взрослый, дети, пенсионеры и другие льготные категории — 100 ₽), а также обед по желанию