Отправляемся исследовать Калининградскую область! Вы проедете по старинной прусской дороге, рассмотрите замок Нессельбек и услышите легенды о рыбе-льве. Прогуляетесь по реликтовому лесу, увидите танцующие деревья и подниметесь на высоту Эфа — самую известную дюну российской части Куршской косы. Маршрут завершится экскурсией по улочкам Зеленоградска и уютному променаду на берегу Балтики.

Описание экскурсии

Путь к косе через Зеленоградск и замок Нессельбек

Мы поедем по старой прусской дороге. По дороге сделаем остановку у замка Нессельбек: вы услышите легенду о рыбе-льве, сделаете атмосферные фото и встретитесь с «последними солдатами вермахта».

Королевский бор — реликтовый лес и первое знакомство с Балтикой

Прогуляемся среди реликтовых деревьев, избежавших вырубки в Средние века. Обсудим, откуда на косе появились гигантские североамериканские туи. И впервые выйдем к Балтийскому морю.

Лесной — археологи и древний клад

Пройдём по новому променаду, отмеченному престижным знаком «Голубой флаг». И поговорим, зачем здесь в начале 20 века работали немецкие археологи.

Высота Мюллера — история дюн и панорамы косы

Остановимся на высоте Мюллера и поднимемся на вершину дюны. Вы услышите историю орнитологической станции «Фрингилла», увидите озеро Чайка и насладитесь видами на Балтийское море, залив и лесистые дюны.

Рыбачий — главный посёлок косы

Вы узнаете, где находился тевтонский замок 14 века и как здесь развивалось рыболовство. Увидите старый маяк и по желанию купите свежую копчёную рыбу.

Танцующий лес — легенды, тайны и причудливая природа

Я расскажу легенды, научные и мистические версии происхождения изогнутых стволов, а вы прогуляетесь среди уникальных сосен и сделаете впечатляющие снимки.

Высота Эфа — самая известная точка косы

Через пять минут пути — вершина маршрута: высота Эфа. Это самая высокая точка российской части Куршской косы. Затем мы выйдем к Балтийскому морю, и я расскажу, что такое авандюна, почему она возникла и какую роль играет сегодня.

Зеленоградск — променад, кошки и история старинного Кранца

Мы прогуляемся по историческим улицам «города кошек», пройдём по живописному променаду и почувствуем атмосферу старого немецкого курорта.

Примерный тайминг

8:00 — выезд

8:20 — замок Нессельбек

9:00 — Королевский бор

10:00 — пос. Лесной

10:45 — высота Мюллера

11:45 — пос. Рыбачий

12:15 — Танцующий лес

13:00 — высота Эфа, обед

15:00 — Зеленоградск

16:30 — окончание экскурсии

Организационные детали