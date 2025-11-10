За 3 часа вы получите полное представление об истории, архитектуре и культуре Калининграда — Кёнигсберга. Увидите ключевые достопримечательности, пройдёте по живописным улочкам, услышите красивые легенды и узнаете о влиянии прошлого на сегодняшнюю жизнь города. Кант, югендстиль, хомлины… Готовы?

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Кафедральный собор — образец готической архитектуры, построенный в 14 веке.

Рыбная деревня — прекрасная локация, чтобы сделать атмосферные фотографии и попробовать местные деликатесы.

Могила Иммануила Канта. Это место вдохновляет на размышления и глубокие беседы о смысле жизни. Мы поговорим о вкладе Канта в мировую философию и о том, как его идеи влияют на современное мышление.

Район Амалиенау. Хорошо сохранившиеся старинные здания расскажут о жизни горожан в начале 20 века.

Набережная исторического флота. Вы насладитесь великолепными видами на реку Преголя и увидите корабли, которые когда-то бороздили моря и океаны.

Район Ратсхоф, где вы узнаете больше о быте кёнигсбергцев и поймёте, как менялась жизнь здесь на протяжении веков.

Эти и другие локации — на нашем пути! Каждая из них не только интересна сама по себе, но и помогает раскрыть тему истории и культуры Кёнигсберга.

Организационные детали