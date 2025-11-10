Мои заказы

На авто - по старинному Кёнигсбергу

Познакомиться с городом, в котором уживаются богатое культурное наследие и современные реалии
За 3 часа вы получите полное представление об истории, архитектуре и культуре Калининграда — Кёнигсберга.

Увидите ключевые достопримечательности, пройдёте по живописным улочкам, услышите красивые легенды и узнаете о влиянии прошлого на сегодняшнюю жизнь города. Кант, югендстиль, хомлины… Готовы?
На авто - по старинному Кёнигсбергу© Вячеслав
На авто - по старинному Кёнигсбергу© Вячеслав
На авто - по старинному Кёнигсбергу© Вячеслав
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек28
дек
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Кафедральный собор — образец готической архитектуры, построенный в 14 веке.

Рыбная деревня — прекрасная локация, чтобы сделать атмосферные фотографии и попробовать местные деликатесы.

Могила Иммануила Канта. Это место вдохновляет на размышления и глубокие беседы о смысле жизни. Мы поговорим о вкладе Канта в мировую философию и о том, как его идеи влияют на современное мышление.

Район Амалиенау. Хорошо сохранившиеся старинные здания расскажут о жизни горожан в начале 20 века.

Набережная исторического флота. Вы насладитесь великолепными видами на реку Преголя и увидите корабли, которые когда-то бороздили моря и океаны.

Район Ратсхоф, где вы узнаете больше о быте кёнигсбергцев и поймёте, как менялась жизнь здесь на протяжении веков.

Эти и другие локации — на нашем пути! Каждая из них не только интересна сама по себе, но и помогает раскрыть тему истории и культуры Кёнигсберга.

Организационные детали

  • Поездка проходит на седане или минивэне. Есть детские кресла
  • Сувениры и перекус оплачиваются отдельно и по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в воскресенье в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Калининграде
Наша команда гидов с начала 2010-х годов проводит экскурсии по бывшей Восточной Пруссии. Вы не услышите заученных описаний из Википедии, зато узнаете много удивительных историй о прекрасном городе — некоторые из них не знают даже местные жители. А ещё мы вам порекомендуем, где можно поесть вкусных кёнигсбергских клопсов после прогулки.
Задать вопрос

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Стражи Кёнигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
На машине
5 часов
269 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Город-призрак Кёнигсберг
На машине
3.5 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договорённости
Сегодня в 19:00
11 ноя в 00:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Фортификация Кёнигсберга
Пешая
4 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Фортификация Кёнигсберга
Начало: Калининград, Площадь Маршала Василевского 1
Расписание: Ежедневно время обговаривается с клиентом
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде