Кёнигсберг по «Карте мародёра»

Эта экскурсия про то, что обычно не рассказывают экскурсоводы

Эта экскурсия про то, что обычно не рассказывают экскурсоводы.

О том, о чем догадываются гости города, но боятся спросить.

Каждый метр Кёнигсбергской земли скрывает удивительные тайны, о которых вряд ли можно догадаться просто гуляя по городу.

Я проведу вас тропами городских тайн и легенд, расскажу об удивительных сокровищах и мрачных подземельях, о секретных лабораториях и черных копателях.

Будет жутко интересно!
Кёнигсберг по «Карте мародёра»
Кёнигсберг по «Карте мародёра»
Кёнигсберг по «Карте мародёра»
Кёнигсберг по «Карте мародёра»
Кёнигсберг по «Карте мародёра»
Кёнигсберг по «Карте мародёра»

На экскурсии вы узнаете:

  • Как город превратился в столицу черных копателей.
  • Что скрывается под брусчаткой тротуаров.
  • Почему Остров Кнайпхоф — это целое государство.
  • Почему вопрос «Есть ли метро в Калининграде. » — это не глупая шутка.
  • А также я расскажу реальные истории домов и местных жителей.

Важно знать:

  • Помните о кёнигсбергской погоде: берите с собой зонт или дождевик.
  • В этой экскурсии не используется громкоговоритель.
  • Вопросы гиду приветствуются!

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Стандартный билет
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Победы, ориентир — Триумфальная колона
Завершение: Остров Кнайпхоф
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 11:00 и 15:00

Денис К.
Денис К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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