ежедневно в 11:00 и 15:00

Эта экскурсия про то, что обычно не рассказывают экскурсоводы.



О том, о чем догадываются гости города, но боятся спросить.



Каждый метр Кёнигсбергской земли скрывает удивительные тайны, о которых вряд ли можно догадаться просто гуляя по городу.



Я проведу вас тропами городских тайн и легенд, расскажу об удивительных сокровищах и мрачных подземельях, о секретных лабораториях и черных копателях.



Будет жутко интересно!