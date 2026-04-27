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Рыцарские замки Восточной Пруссии и конный завод «Георгенбург»

Групповая экскурсия по замкам Восточной Пруссии из Калининграда на автобусе
Дух исчезнувшей с европейской карты великой державы Пруссии можно до сих пор почувствовать в некоторых городах Калининградской области.

На экскурсии вы увидите замки Вальдау и Тапиау, посетите замковые конюшни конного завода «Георгенбург», замок Рагнит и замок Инстербург. Вас ждет уникальный авторский маршрут с обширным экскурсом по истории края.
4.7
211 отзывов
Рыцарские замки Восточной Пруссии и конный завод «Георгенбург»
Рыцарские замки Восточной Пруссии и конный завод «Георгенбург»
Рыцарские замки Восточной Пруссии и конный завод «Георгенбург»

Описание экскурсии

Приготовьтесь к путешествию в эпоху Средневековья, где вас ждут смелые рыцари, неприступные крепости (XIII- XIV веков) и захватывающие битвы рыцарей Тевтонского ордена. Что вас ожидает: Внешний осмотр одних из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений Тевтонских рыцарей:
замок Вальдау (XIII в.) — располагалась резиденция Великого магистра, гостями замка были Великое русское посольство и урядник Преображенского полка Петр Михайлов;
замок Тапиау (XIII в.) — его стены повидали: великого князя литовского Витовта; графа Генриха Дерби; будущего короля Англии и основателя Ланкастерской династии Генриха IV Болингброка; астронома, математика и врача Николая Коперника; Великое Посольство Петра I. Вы посетите замки, в которых до сих пор живут воспоминания о былых временах:.
замок Тапиау (XIII в.) — его стены повидали: великого князя литовского Витовта; графа Генриха Дерби; будущего короля Англии и основателя Ланкастерской династии Генриха IV Болингброка; астронома, математика и врача Николая Коперника; Великое Посольство Петра I. Вы посетите замки, в которых до сих пор живут воспоминания о былых временах:.
• замок Тапиау (XIII в.) — его стены повидали: великого князя литовского Витовта; графа Генриха Дерби; будущего короля Англии и основателя Ланкастерской династии Генриха IV Болингброка; астронома, математика и врача Николая Коперника; Великое Посольство Петра I. Вы посетите замки, в которых до сих пор живут воспоминания о былых временах:
  • замок Рагнит (XIII в.) - прошёл через очень серьезные исторические испытания: многократные набеги врагов, стихийные бедствия, подрыв одной из внутренних стен во время съёмок фильма «Двадцать дней без войны» и др.
  • замок Инстербург (XIV в.) - неоднократно посещался Прусскими курфюрстами. а шведская королева даже проживала здесь какое-то время. А также побываем на конном заводе «Георгенбург», где издавна выращивали и подготавливали спортивных лошадей. Приятным бонусом станет возможность угостить вкусняшками однокопытных друзей.

Воскресенье в 09:00

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Вальдау (внешний осмотр)
  • Замок Тапиау (внешний осмотр)
  • Замок Инстербург (внутренний осмотр)
  • Замок Рагнит (внутренний осмотр с экскурсией)
  • Конный завод «Георгенбург»
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в замок Рагнит
  • Входные билеты в замок Инстербург
  • Входные билеты на конезавод
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед: 700 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьская улица, 55
Завершение: Ул. Октябрьская, 55 (автобусная остановка «Набережная ветеранов»)
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 211 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
153
4
38
3
17
2
3
1
Н
Нам очень понравилась экскурсия и гид Дмитрий! Восполнили пробелы в истории, Дмитрий очень интересно и ненавязчиво рассказывает исторические факты, приятно слушать, в речи нет слов-паразитов, пауз и прочих нюансов, которые
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часто делают рассказ невозможным. Осмотрели два замка снаружи, два поближе и конюшню с лошадьми. Не смотря на большой размер группы, все прошло четко и слажено. Хочется отдельно отметить работу оператора Юноны, мы бронировали экскурсию накануне, ответили нам по телефону, все рассказали, никаких накладок не произошло. Спасибо!

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Д
Это. Было. Невероятно. Жаль в сутках всего 24 часа! Спасибо огромное гиду-историку Дмитрию Голубкову! 9 часовая восхитительная лекция о Тамплиерах, истории Кенингсберга и всей области, почтение и уважение! Дмитрий -
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профессионал! Замки прекрасны, история восхитительна, даже шлем рыцаря надевали! Жаль что замки восстанавливать начали сравнительно недавно. Конный завод очень классный, санкции очень подкосили, лошадки хитрые - выпрашивают морковь) замок Рагнит - сохранилась большая часть и очень классно что его восстанавливают, я надеюсь больший приток туристов и экскурсии к нему приведут к улучшению денежного положения и получится восстановить его по задуманному проекту, замок станет очень красивым и интерактивным. А смотрителю Инстербурга хочется пожелать удачи в восстановлении замка и музея, очень крутой мужик, очень рукастый. Берите билеты, не пожалеете, прикоснитесь (в прямом смысле слова) к истории средневековья, станьте рыцарем ордена тамплиеров!

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Д
В целом интересно. Замки, конечно, больше похожи на развалины (ни одного отреставрированного нет), но зато чувствуется, что места действительно исторические, а не новострой.
Особенно понравился конный завод, где можно погладить и покормить лошадей.
Отдельное спасибо экскурсоводу Дмитрию Голубкову - очень интересно и познавательно рассказывал!
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О
Экскурсия была огромной! Посетили достаточное количество исторических мест. А пока ехали от одного замка к другому, то слушали интересные истории по пути маршрута. Спасибо Дмитрию и Вадиму!

Дмитрий - профессиональный экскурсовод, который внимательно относится ко всем деталям, рассказывает интересно, объясняет доходчиво!
Вадим - на протяжении всего маршрута тоже нас подбадривал и безопасно нас всех доставлял.

Спасибо за прекрасную экскурсию!
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В
Очень интересная экскурсия. Мы с сыном узнали много нового, и на удивление, несмотря на обилие информации, очень много фактов запомнилось.
Жаль, что большинство мест это руины, но даже это не испортило впечатление от экскурсии.
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Н
Понравилось всё, отличная экскурсия. Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию, без него экскурсия бы не произвела такого впечатления
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