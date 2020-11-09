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Описание
Маршрут: г. Калининград – п. Низовье – г. Гвардейск (Тапиау) – п. Талпаки – г. Черняховск (Инстербург) – г. Неман (Рагнит)– г. Советск (Тильзит) – г. Калининград.
Дух исчезнувшей с европейской карты великой державы Пруссии, можно почувствовать и поныне в некоторых городах Калининградской области. Вы увидите замки «Вальдау» и «Тапиау» (обзорно), посетите замок «Георгенбург» и замковые конюшни конного завода «Георгенбург» (с экскурсией внутри и по территории). Славная история конезавода берет начало в 1377г., когда крестоносцы и немецкие рыцари занялись разведением лошадей в крепости Георгенбург. Прогуляетесь у стен замка «Рагнит», пройдетесь по главной улице Тильзита (ныне — города Советска), увидите знаменитый мост, названный в честь Королевы Луизы. Уникальный исторический маршрут с обширным экскурсом по истории края.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт (экскурсионный автобус)
Входные билеты в замок "Георгенбург" и конный завод "Георгенбург"
Что не входит
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
А остальные деньги — в офисе туроператора
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 46 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Иван Алексеев
9 ноя 2020
Экскурсия очень понравилась. Поездка хорошо организована и, несмотря на большую длительность, не показалась мне утомительной. Пускай многие объекты сегодня представляют собой руины, но впечатления это не портит. Объектов много, они все непохожие, из разных эпох. К тому же экскурсию ведёт потрясающий, невероятной эрудированности гид Мажуго Анатолий Сергеевич, чей актёрский талант и харизма не дадут заскучать в длинной дороге.
S
Sergeyge
7 окт 2020
Тема не раскрыта, много времени потратили на современные конюшни в Георгенбурге, которые мало кому интересны. Бесконечные сетования на отсутствие финансирования на рестоврацию. Ожидания от экскурсии с таким пафосным названием не оправдались. Жаль потерянного времени и денег.
К
Кувайцева Людмила Игоревна
28 сен 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид Анатолий Сергеевич рассказывал много и интересно. Доступно и с юмором. В течение всей экскурсии он давал информацию. Человек образованный, знающий, делился своими знаниями не только на остановках, но и на протяжении всего пути туда и обратно.
А
Александр Погребков
15 окт 2020
Экскурсия очень понравилась. Новые впечетления всегда хорошо. Гид мастер, со знанием своего дела всё грамотно нам изложил и показал. Спасибо вам.
Б
Баженова Светлана Анатольевна
9 окт 2020
познавательно и интересно, особенно прекрасный рассказ Елены о замке рыцарей тевтонского ордена в Истенбурге (Черняховске). Хотелось бы сказать хорошие сова об основном гиле-Анатолии Сергеевиче, но не могу, просто забил мозги ерундой, абсолютно не относящейся к теме экскурсии. Он доброжелателен. но темой его рассказов были в основонм бытовые зарисовки о своей жизни и немного истории, видно то, что совсем не уважает туристов, считая их недалекими и примитивными. слушающими все подряд, пытался шутить, но глупо.
h
helen_pn
4 сен 2020
Не особо понравилась. Формализм. Скучно, тошно. Подборка мест оставляет желать лучшего. Для такой длинной экскурсии надо было брождение по заброшкам разбавить мастер-классом, интерактивом и т. п. (организуя свои экскурсии, мы так делаем всегда).
С
Светлана Уемлянина
7 сен 2020
Очень понравилась,узнала много нового для себя!! Еще и по области проехалась,посмотрела… только замки очень жалко ((
М
Михаил Агапитов
24 авг 2020
Очень интересная экскурсия. Много интересного. Спасибо гиду Алексею
A
Aleksandr Melnikov
24 авг 2020
Замки для нормального осмотра не доступны
К
Кондратьева Юлия
10 авг 2020
Замечательная экскурсия, несмотря на то,что многие памятники культуры - это руины, но все-таки находятся люди,которые пытаются восстановить или хотя бы отреставрировать то, что осталось. Спасибо отдельное гиду Ксении,за интересный рассказ.
К
Касимова Светлана Викторовна
17 авг 2020
Замки оставили удручающее впечатление, кроме Гергиенбурга. Великолепный гид Елена из Черняховска очень увлекательно и познавательной рассказала об этом замке. Очень хочется, чтобы деньги, оплаченные за экскурсию пошли на восстановление этого рыцарского замка. Она- профессионал, чего нельзя сказать о сопровождающем пожилом гиде, который не представился, но фамилия на букву Л и не русская. Наша группа была в полном возмущении. Если бы был другой гид, впечатления были бы другие! Есть же молодые увлечённые ребята, так дайте им возможность проявить свои знания!
М
Манташева Янина
23 июля 2020
Экскурсия по сути о руинах рыцарских замков. Хотелось бы хоть один отреставрированный объект.
В
Владимир Кондрашкин
21 июля 2020
Прекрасная экскурсия, всем рекомендую. Из минусов - совсем нет времени на обед.
Е
Екатерина Регушевская
16 мар 2020
Не очень атмосферно. Рассказы о всей истории земель был излишний
k
kng39pos
29 янв 2020
Всё очень понравилось. Экскурсия на пять. Экскурсоводом был Анатолий, отдельное ему спасибо за интересное и содержательное проведение экскурсии. Ждём тёплой погоды для следующих поездок.
Ещё 31 отзыв
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