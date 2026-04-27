Дух исчезнувшей с европейской карты великой державы Пруссии можно до сих пор почувствовать в некоторых городах Калининградской области.
На экскурсии вы увидите замки Вальдау и Тапиау, посетите замковые конюшни конного завода «Георгенбург», замок Рагнит и замок Инстербург. Вас ждет уникальный авторский маршрут с обширным экскурсом по истории края.
На экскурсии вы увидите замки Вальдау и Тапиау, посетите замковые конюшни конного завода «Георгенбург», замок Рагнит и замок Инстербург. Вас ждет уникальный авторский маршрут с обширным экскурсом по истории края.
Описание экскурсии
Приготовьтесь к путешествию в эпоху Средневековья, где вас ждут смелые рыцари, неприступные крепости (XIII- XIV веков) и захватывающие битвы рыцарей Тевтонского ордена. Что вас ожидает: Внешний осмотр одних из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений Тевтонских рыцарей:
замок Вальдау (XIII в.) — располагалась резиденция Великого магистра, гостями замка были Великое русское посольство и урядник Преображенского полка Петр Михайлов;
замок Тапиау (XIII в.) — его стены повидали: великого князя литовского Витовта; графа Генриха Дерби; будущего короля Англии и основателя Ланкастерской династии Генриха IV Болингброка; астронома, математика и врача Николая Коперника; Великое Посольство Петра I. Вы посетите замки, в которых до сих пор живут воспоминания о былых временах:.
замок Тапиау (XIII в.) — его стены повидали: великого князя литовского Витовта; графа Генриха Дерби; будущего короля Англии и основателя Ланкастерской династии Генриха IV Болингброка; астронома, математика и врача Николая Коперника; Великое Посольство Петра I. Вы посетите замки, в которых до сих пор живут воспоминания о былых временах:.
• замок Тапиау (XIII в.) — его стены повидали: великого князя литовского Витовта; графа Генриха Дерби; будущего короля Англии и основателя Ланкастерской династии Генриха IV Болингброка; астронома, математика и врача Николая Коперника; Великое Посольство Петра I. Вы посетите замки, в которых до сих пор живут воспоминания о былых временах:
- замок Рагнит (XIII в.) - прошёл через очень серьезные исторические испытания: многократные набеги врагов, стихийные бедствия, подрыв одной из внутренних стен во время съёмок фильма «Двадцать дней без войны» и др.
- замок Инстербург (XIV в.) - неоднократно посещался Прусскими курфюрстами. а шведская королева даже проживала здесь какое-то время. А также побываем на конном заводе «Георгенбург», где издавна выращивали и подготавливали спортивных лошадей. Приятным бонусом станет возможность угостить вкусняшками однокопытных друзей.
Воскресенье в 09:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Вальдау (внешний осмотр)
- Замок Тапиау (внешний осмотр)
- Замок Инстербург (внутренний осмотр)
- Замок Рагнит (внутренний осмотр с экскурсией)
- Конный завод «Георгенбург»
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в замок Рагнит
- Входные билеты в замок Инстербург
- Входные билеты на конезавод
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед: 700 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Октябрьская улица, 55
Завершение: Ул. Октябрьская, 55 (автобусная остановка «Набережная ветеранов»)
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 211 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нам очень понравилась экскурсия и гид Дмитрий! Восполнили пробелы в истории, Дмитрий очень интересно и ненавязчиво рассказывает исторические факты, приятно слушать, в речи нет слов-паразитов, пауз и прочих нюансов, которые
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Д
Это. Было. Невероятно. Жаль в сутках всего 24 часа! Спасибо огромное гиду-историку Дмитрию Голубкову! 9 часовая восхитительная лекция о Тамплиерах, истории Кенингсберга и всей области, почтение и уважение! Дмитрий -
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Д
В целом интересно. Замки, конечно, больше похожи на развалины (ни одного отреставрированного нет), но зато чувствуется, что места действительно исторические, а не новострой.
Особенно понравился конный завод, где можно погладить и покормить лошадей.
Отдельное спасибо экскурсоводу Дмитрию Голубкову - очень интересно и познавательно рассказывал!
Особенно понравился конный завод, где можно погладить и покормить лошадей.
Отдельное спасибо экскурсоводу Дмитрию Голубкову - очень интересно и познавательно рассказывал!
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О
Экскурсия была огромной! Посетили достаточное количество исторических мест. А пока ехали от одного замка к другому, то слушали интересные истории по пути маршрута. Спасибо Дмитрию и Вадиму!
Дмитрий - профессиональный экскурсовод, который внимательно относится ко всем деталям, рассказывает интересно, объясняет доходчиво!
Вадим - на протяжении всего маршрута тоже нас подбадривал и безопасно нас всех доставлял.
Спасибо за прекрасную экскурсию!
Дмитрий - профессиональный экскурсовод, который внимательно относится ко всем деталям, рассказывает интересно, объясняет доходчиво!
Вадим - на протяжении всего маршрута тоже нас подбадривал и безопасно нас всех доставлял.
Спасибо за прекрасную экскурсию!
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В
Очень интересная экскурсия. Мы с сыном узнали много нового, и на удивление, несмотря на обилие информации, очень много фактов запомнилось.
Жаль, что большинство мест это руины, но даже это не испортило впечатление от экскурсии.
Жаль, что большинство мест это руины, но даже это не испортило впечатление от экскурсии.
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Н
Понравилось всё, отличная экскурсия. Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию, без него экскурсия бы не произвела такого впечатления
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