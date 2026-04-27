Приготовьтесь к путешествию в эпоху Средневековья, где вас ждут смелые рыцари, неприступные крепости (XIII- XIV веков) и захватывающие битвы рыцарей Тевтонского ордена. Что вас ожидает: Внешний осмотр одних из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений Тевтонских рыцарей:

замок Вальдау (XIII в.) — располагалась резиденция Великого магистра, гостями замка были Великое русское посольство и урядник Преображенского полка Петр Михайлов;

замок Тапиау (XIII в.) — его стены повидали: великого князя литовского Витовта; графа Генриха Дерби; будущего короля Англии и основателя Ланкастерской династии Генриха IV Болингброка; астронома, математика и врача Николая Коперника; Великое Посольство Петра I. Вы посетите замки, в которых до сих пор живут воспоминания о былых временах:.

замок Тапиау (XIII в.) — его стены повидали: великого князя литовского Витовта; графа Генриха Дерби; будущего короля Англии и основателя Ланкастерской династии Генриха IV Болингброка; астронома, математика и врача Николая Коперника; Великое Посольство Петра I. Вы посетите замки, в которых до сих пор живут воспоминания о былых временах:.

• замок Тапиау (XIII в.) — его стены повидали: великого князя литовского Витовта; графа Генриха Дерби; будущего короля Англии и основателя Ланкастерской династии Генриха IV Болингброка; астронома, математика и врача Николая Коперника; Великое Посольство Петра I. Вы посетите замки, в которых до сих пор живут воспоминания о былых временах: