Маршрут: г. Калининград – п. Низовье – г. Гвардейск (Тапиау) – п. Талпаки – г. Черняховск (Инстербург) – г. Неман (Рагнит)– г. Советск (Тильзит) – г. Калининград.

Дух исчезнувшей с европейской карты великой державы Пруссии, можно почувствовать и поныне в некоторых городах Калининградской области. Вы увидите замки «Вальдау» и «Тапиау» (обзорно), посетите замок «Георгенбург» и замковые конюшни конного завода «Георгенбург» (с экскурсией внутри и по территории). Славная история конезавода берет начало в 1377г., когда крестоносцы и немецкие рыцари занялись разведением лошадей в крепости Георгенбург. Прогуляетесь у стен замка «Рагнит», пройдетесь по главной улице Тильзита (ныне — города Советска), увидите знаменитый мост, названный в честь Королевы Луизы. Уникальный исторический маршрут с обширным экскурсом по истории края.