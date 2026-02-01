-
10%
Групповая
Калининград: самый смак за 3 часа с дегустацией местных деликатесов
Познакомиться с главными локациями, богатым прошлым и яркими вкусами региона
Начало: На ул. Черняховского
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 16:30
21 фев в 16:30
5160 ₽
5733 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Кёнигсберг на вкус: экскурсия, закуски и пиво в бастионе Обертайх (18+)
Программа с дегустацией местных специалитетов и пива
Начало: В бастионе Обертайх
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
1 апр в 12:00
2 апр в 12:00
650 ₽
722 ₽ за человека
Групповая
Легенда в камне: форт №11 + бастион «Обертайх» + Музей марципана
Познакомиться с фортификационными сооружениями Калининграда и его вкусным символом
Начало: На ул. Шевченко
Расписание: в четверг в 11:00
26 фев в 11:00
5 мар в 11:00
1400 ₽ за человека
