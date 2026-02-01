Найдено 3 экскурсии в категории « Бастион Обертайх » в Калининграде, цены от 650 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2026 год по теме «Бастион Обертайх», цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель