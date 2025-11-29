Эта экскурсия — возможность услышать голос стихии.
Вы узнаете, почему дюны «поют» и как ветер, песок и море веками создавали хрупкий ландшафт косы, а человек сражался и сотрудничал с этой стихией.
Подниметесь на высоту Эфа, заглянете в загадочный Танцующий лес и почувствуете атмосферу места, где природа остаётся главной силой и тайной.
Вы узнаете, почему дюны «поют» и как ветер, песок и море веками создавали хрупкий ландшафт косы, а человек сражался и сотрудничал с этой стихией.
Подниметесь на высоту Эфа, заглянете в загадочный Танцующий лес и почувствуете атмосферу места, где природа остаётся главной силой и тайной.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Калининграда
10:00 — визит-центр национального парка. Вы познакомитесь с природой косы: миграциями птиц, редкими дюнами, историей появления этого уникального ландшафта
11:00 — высота Эфа. Перед вами откроются редкие для Европы виды: море и залив одновременно, подвижные пески, лунные пейзажи авандюны
13:00 — Танцующий лес. Вы пройдёте по деревянным настилам среди загадочно изогнутых сосен, которые растут спиралями и кольцами
14:00 — свободное время на пляже. Отдохнёте у моря, прогуляетесь по белому песку, сделаете фото
15:30 — возвращение в Калининград
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на туристическом автобусе и экосбор
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Обед оплачивается дополнительно
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 655 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 4 чел.
"Танцующий лес" и "поющие пески": очарование Куршской косы
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе: выберите маршрут, узнайте о флоре и фауне, насладитесь видами и легендами с дипломированным историком
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса: куда уходят дюны
Мир поющих песков и танцующих деревьев - поездка из Калининграда с акцентом на уникальной природе
Начало: От удобного вам адреса в Калининграде
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 999 ₽ за всё до 5 чел.