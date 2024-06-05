На Куршскую косу автобусные – экскурсии в Калининграде

Найдено 8 экскурсий в категории «На Куршскую косу автобусные» в Калининграде, цены от 1 250 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
20 отзывов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Начало: У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
2 500 за человека
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
116 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Октябрьская
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
16551 490 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300 за человека
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
103 отзыва
Экскурсия на Куршскую косу в мини-группе
Полюбоваться гармоничной природой и узнать предания узкой полоски суши
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 750 за человека
На автобусе к Куршской косе и Зеленоградску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
726 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир природных чудес Калининградской области, открывая тайны танцующего леса и песчаных дюн
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30 и 10:00
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
13881 250 за человека
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
20 отзывов
Легенда Балтики: групповая экскурсия на Куршскую косу и в Зеленоградск
Посетить Высоту Эфа, Танцующий лес, Куршскую косу и Зеленоградск в поездке на автобусе
Начало: Октябрьская 4,Рыбная Деревня
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 09:45, в среду в 09:15, в воскресенье в 10:15
9 июня в 10:15
11 июня в 09:45
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
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    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • П
    Полина
    4 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Анжела с хорошо поставленной речью и голосом, прекрасно образована. В процессе экскурсии советует где что попробовать, примерно ориентирует по ценам, чтобы не переплачивать. Остались очень довольны и организацией, и рассказом, будем советовать!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Грамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотный рассказчик, приятная, знающая нам очень понравилась. Не перегрузила информацией, все важное и нужное рассказала. Спасибо организаторам за экскурсию.
    Грамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотныйГрамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотныйГрамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотныйГрамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотный
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
    Отличная экскурсия и гид. Всё очень организованно. Мы в восторге!
  • Е
    Елизавета
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
    Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации: Орнитологическая станция, есть очень интересная экскурсия,
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    где вам расскажут очень много про птичек и где они обитают. Танцующий лес - небольшой парк, но то как он выглядит и то что о нём говорят заставляет удивляться постоянно. Высота эфа - тут смешанные чувства, дюны, коты и море. Есть хорошие места с копченой рыбой. Экскурсия действительно классная и интересная, я рекомендую, нам очень понравилось.

    Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации:Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации:Великолепная экскурсия, экскурсовод Анжела рассказывает многое и очень интересно, её действительно хочется слушать. Сами локации:
  • Е
    Елизавета
    3 июня 2024
    Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
    Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест- приезжали большие автобусы с толпами туристов. Нам же достался пустой лес с танцующими деревьями и относительно пустая дюна.
    Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде. Приятная поездка и очень хорошо и грамотно рассказывают историю. Всё понравилось.
    Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню и дегустация вкусного сыра,
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    шоколада и марципана, с вином были замечательнейшие! Поездка на Куршскую косу и Балтийский берег превзошла все наши ожидания - теплый песочек, море и солнце, все сошлось в моменте! Танцующий лес тоже впечатлил! Зеленоградск - очень красивый, атмосферный прибрежный городок! Детям зашел на ура с кошачьей тематикой, а меня покорил архитектурой старинных немецких зданий и новых, стилизованных под старинные. Все прошло чудесно! Если бы ни одно НО! Гид Элина не понравился совсем. Нудное повествование и монотонная речь, от которой жутко хотелось спать. Как будто читаешь учебник истории. Сама подача материала не понравилась, с наличием морфологических ошибок в речи, от которых резало слух! Если Вам повезет с гидом, то это будет шикарная экскурсия!

    Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню
  • О
    Оксана
    1 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
    Провели замечательный день на Куршской косе с гидом Анжелой. Очень понравилась подача материала, гид ответила на все вопросы по ходу экскурсии. Орнитологическая станция как всегда великолепна) экскурсия обязательна к посещению для самых ярких впечатлений о Калининградской области!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На Куршскую косу автобусные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
  2. Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
  3. Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
  4. Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес
  5. Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
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