Очарование малых городовМалые города — это Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау. Все они были основаны в XII-XIII веках рыцарями Тевтонского ордена. Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах (Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск) все еще можно увидеть характерные черты орденских поселений. Какие? Узнаете на экскурсии.

Как и все наши маршруты, эта экскурсия очень насыщенная. Мы с вами поднимемся на самую высокую колокольню в области — собор Святого Георгия Победоносца в Правдинске. Узнаем о Фридландской битве между русскими войсками и войсками Наполеона.

Прогуляемся по милейшему Железнодорожному, который сейчас переживает ренессанс и становится с каждым днем все прекраснее. Зайдем в Музей патефонов и услышим звуки прошлого. Посетим шлюз Мазурского канала — немецкого Беломорканала, который не был достроен, хотя стройка и продолжалась почти полвека.

Пообедаем на легендарной «Ферме Тюниных» в Знаменске, где вы сможете погладить козочек. Кстати, всех их зовут Наденька! Мы побываем в мрачном заброшенном месте — психбольнице Алленберг и узнаем все её жуткие и страшные тайны.

А еще мы приготовили для вас сюрприз — маленькую сказку, которая будет интересна и взрослым, и детям. Недавно я понял, почему этот маршрут так полюбился мне. Он настоящий, все на этом маршруте настоящее, искреннее и аутентичное. Городские стены, колокольни и все остальное ещё помнят тепло рук людей, строивших их 7 столетий назад.

Важная информация:• Возьмите с собой воду.

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде, захватите зонт или дождевик — экскурсия состоится при любой погоде.