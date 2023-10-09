Малые
Маленькие города Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау — настоящие жемчужины истории.
Основанные рыцарями Тевтонского ордена в XII-XIII веках, они хранят дух тех далеких времен до сегодняшнего дня. На этой увлекательной экскурсии вы узнаете о них больше.
Основанные рыцарями Тевтонского ордена в XII-XIII веках, они хранят дух тех далеких времен до сегодняшнего дня. На этой увлекательной экскурсии вы узнаете о них больше.
Ближайшие даты:
28
окт
окт
4
ноя
ноя
11
ноя
ноя
18
ноя
ноя
25
ноя
ноя
2
дек
дек
9
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Собор Святого Георгия Победоносца в Правдинске
- Улочки Железнодорожного
- Музей патефонов
- Ферма Тюниных
- Заброшенное здание психиатрической лечебницы Алленберг
- Шлюз Мазурского канала
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Очарование малых городовМалые города — это Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау. Все они были основаны в XII-XIII веках рыцарями Тевтонского ордена. Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах (Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск) все еще можно увидеть характерные черты орденских поселений. Какие? Узнаете на экскурсии.
Как и все наши маршруты, эта экскурсия очень насыщенная. Мы с вами поднимемся на самую высокую колокольню в области — собор Святого Георгия Победоносца в Правдинске. Узнаем о Фридландской битве между русскими войсками и войсками Наполеона.
Прогуляемся по милейшему Железнодорожному, который сейчас переживает ренессанс и становится с каждым днем все прекраснее. Зайдем в Музей патефонов и услышим звуки прошлого. Посетим шлюз Мазурского канала — немецкого Беломорканала, который не был достроен, хотя стройка и продолжалась почти полвека.
Пообедаем на легендарной «Ферме Тюниных» в Знаменске, где вы сможете погладить козочек. Кстати, всех их зовут Наденька! Мы побываем в мрачном заброшенном месте — психбольнице Алленберг и узнаем все её жуткие и страшные тайны.
А еще мы приготовили для вас сюрприз — маленькую сказку, которая будет интересна и взрослым, и детям. Недавно я понял, почему этот маршрут так полюбился мне. Он настоящий, все на этом маршруте настоящее, искреннее и аутентичное. Городские стены, колокольни и все остальное ещё помнят тепло рук людей, строивших их 7 столетий назад.
Важная информация:• Возьмите с собой воду.
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде, захватите зонт или дождевик — экскурсия состоится при любой погоде.
По субботам в 09.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты в Музей патефонов
- Сытный обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Калининград, ул. Шевченко, д. 2, к. 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: По субботам в 09.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Не забудьте взять воду
- Надеть удобную обувь
- Захватить зонт или дождевик (экскурсия состоится при любой погоде)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 39 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
9 окт 2023
Здравствуйте) экскурсия по малым городам очень понравилась. Дмитрий рассказывал интересно и увлекательно, даже спать в автобусе не хотелось😂😂😂 Надеюсь вернусь к вам снова на новые туры!
Т
Татьяна
4 окт 2023
Добрый день. Хотим оставить отзыв. Были компанией на двух экскурсиях: малые города и коса, коты и сыр. Безумно все понравилось. Всё продумано до мелочей. Удобный автобус без толп. Отличные гиды обе. Гарнитуры это находка. Прекрасно слышно, удобно. Обед на экскурсиях отличный. Красиво, интересно, удобно. Легко и приятно. Столько всего успели посетить и посмотреть. Забота от гида и водителя в каждом действии на высоте. Мы в восторге. Будем советовать всем друзьям!
Желаем вам процветания и развития, много много туристов!
Желаем вам процветания и развития, много много туристов!
О
Оксана
24 сен 2023
Побывали на экскурсии с Татьяной по малым городам. Конечно, мечталось пройтись по этим местам с Константином, но видимо не в этом году. Татьяна профессиональный, внимательный и заботливый гид с отличным чувством юмора. Было много серьезной информации, но разбавленная забавными историями и шутками, она не ложилась тяжелым грузом на мозг. Экскурсия очень насыщенная. Города, каждый по своему уникален, как янтарные бусины в ожерелье под названием Калининградская область. Спасибо Константину и команде гидов за незабываемые дни. Мы еще обязательно вернемся, не все экскурсии пройдены, да и новые появятся, я уверена. И отдельный благодарность Игорю и Валентину, спокойные и профессиональные, суперводители.
Н
Наталья
23 сен 2023
Были на экскурсии Малые средневековые города. Очень понравилось. От нашего гида Дмитрия узнали много интересной информации. Огромное спасибо. 😊 Всё прошло по расписанию, без заминок. Оч. рады, что с вашей группой впереди ещё две экскурсии. До встречи🤗
Е
Елена
9 сен 2023
Всем привет 🙋♀В Калиниграде впервые и мне хотелось за отпуск посмотреть всю область и друзья мне посоветовали «Двухметрового гида». Я ознакомилась с предложенными экскурсиями, затем поискала на других сайтах и все же остановилась здесь. Почему? Потому что чувствую подход с душой. Забронировала сразу на все направления. Мне нравиться подход к организации, то что группы небольшие. Для меня это важно. Гиды очень образованные, приветливые отзывчивые, знают абсолютно все про Калининград 😄 Я в восторге и буду рекомендовать вас всем друзьям и знакомым.
М
Марина
9 авг 2023
Благодарим команду Двухметрового гида и замечательного экскурсовода Дмитрия за прекрасную поездку по малым городам. Было очень интересно, Дмитрий замечательно владеет информацией, особенно приятно, что отвечает на все вопросы, заряжает энергией и позитивом. Тонкий юмор, интеллигентная подача, любовь к своему делу - настоящий профессионал! Каждый из малых городов имеет свою изюминку. Экскурсия прошла на одном дыхании. Аудио аппаратура позволяет слышать гида на расстоянии. День, проведённый с вашей командой, определённо запомнится нам надолго. Будем рекомендовать!
Т
Татьяна
30 июля 2023
Доброе утро! Вчера, на индивидуальной экскурсии, по малым городам, с потрясающим гидом Татьяной, мы провели потрясающий день. Я испытала истинное наслаждение. Татьяна огромное Вам спасибо. Мы с моими мальчишками, как будто побывали в том, далёком времени. Вы так рассказывали эту историю, было ощущение что Вы прожили жизнь с этими людьми. И каждого знаете лично. Это было настолько увлекательно. Отдельное спасибо, что уделили моим мальчиками, в Алленберге, столько времени и так увлекательно все рассказали. Это далеко не эстетичное место, но вы видя их блеск в глазах, устроили для них настоящее путешествие по заброшенному городу. Музей патефонов, ферма Тюниних - это теперь отдельная гастрономическая любовь. А, Вам Константин, спасибо, что организовали такую команду профессионалов! Рекомендую всем! ❤❤❤
И
Ирина
28 июля 2023
А мы были вчера на индивидуальной экскурсии по малым городам с Еленой❤ И это было очень круто 🙌 Тот самый счастливый случай, когда нам повезло трижды: лучший гид на свете (с Леной легко, интересно, она отлично знает материал и компетентно отвечает на самые разнообразные вопросы, ее манера общения расслабляет и вдохновляет, а ее любовь к Калининградскому краю просто покоряет), офигенно насыщенный маршрут (я вот уже вторые сутки раскладываю впечатления по полочкам, столько всего мы собрали интересного и разного), ну и отличная погода, красивейшая природа и архитектура и богатая история мест, где мы побывали, конечно же☺ Всем рекомендую🙌 и, Леночка, мы непременно вернемся🫶
Т
Тамара
26 июля 2023
25.07.2023 Прекрасная экскурсия "Малые города"! Огромное спасибо всей команде и гиду Дмитрию за замечательный маршрут и погружение в историю.
М
Марина
20 июля 2023
Команде двухметрового гида большое спасибо. Снимали вашу уютную квартиру в Калининграде, современная, продуманная до мелочей, высыпались,т. к. хорошая звукоизоляция) Экскурсия по малым городам очень порадовала, было удобно: небольшое количество людей, комфортабельный минивэн и аудиогид- это вообще спасение: все слышно,не надо мчаться рядом с гидом,чтобы услышать информацию. Экскурсия была насыщенной, Дмитрий симпатичный и юморной гид), впечатлений море, обед вкусный, вы старались и у вас получилось на 100 процентов!
И
Иннуся
19 июля 2023
Хотим поблагодарить за прекрасную,насыщенную экскурсию по Малым городам. огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию,который смог заинтересовать каждого участника группы)Информация была подана профессинально,в доступном каждому формате. Время пролетело незаметно,отдельное спасибо за аудиогиды,это несомненное удобство. Дальнейших вам успехов и процветания!
А
Анна
16 июля 2023
спасибо Константину за то,что смогли собрать такую невероятную команду экскурсоводов🤩 все супер погруженные и знающие профессионалы, ни одна экскурсия с ними не была скучной! отдельное спасибо хотела бы выразить стильному гиду- Анастасии🎀 очень приятный человек, с ее участием экскурсия проходила с невероятной атмосферой добра и комфорта!!
В
Виктория
14 июля 2023
Мы в восторге от экскурсии по малым городам 11.07.23 с Дмитрием! Отличная подача материала, доброжелательность,информативность! Очень порадовало масштабное восстановление старины. Автобус удобный,народу не много. Рекомендую от всей души! И спасибо!
Н
Наталья
11 июля 2023
11 июля мы были на экскурсии «Малые города» с Анастасией. Выбрали эту экскурсию целенаправленно, так как все прибрежные городки изучили уже вдоль и поперёк.
Очень понравились Железнодорожный и Гвардейск. Музей патефонов в Железнодорожном порадовал интересными рассказами о граммафонах и патефонах. Любопытно было вживую послушать, как звучат эти музыкальные инструменты. Удивились, увидев, как выглядят «валики» для шарманки. Никогда бы не подумали. А ещё оказалось, что быть шарманщиком очень тяжело. Нужна хорошая физическая подготовка. Европейские улочки Гвардейска и Железнодорожного с удовольствием запечатлели на память. Очень интересные значки на домах в Железнодорожном. Выяснили, что любители кошек есть не только в Зеленоградске. Их очень много и в Гвардейске. Подъём на колокольню оказался совсем несложным благодаря нашему прекрасному гиду Анастасии. И отдохнули по пути, и колокола послушали. А вид сверху никого не оставил равнодушным! Сюрприз в конце просто чудесный! Советуем всем проехаться по малым городам. Узнаете много интересного и нового! Благодарим нашего замечательного водителя Александра за комфортную поездку и Анастасию, нашего гида. Благодаря ей мы всегда оказывались в самых интересных местах в нужное время. День был насыщенный, сложный, но интересный! Мы не пожалели, что выбрали эту экскурсию. Спасибо команде Двухметрового гида за такое трепетное отношение к истории своего края!
Очень понравились Железнодорожный и Гвардейск. Музей патефонов в Железнодорожном порадовал интересными рассказами о граммафонах и патефонах. Любопытно было вживую послушать, как звучат эти музыкальные инструменты. Удивились, увидев, как выглядят «валики» для шарманки. Никогда бы не подумали. А ещё оказалось, что быть шарманщиком очень тяжело. Нужна хорошая физическая подготовка. Европейские улочки Гвардейска и Железнодорожного с удовольствием запечатлели на память. Очень интересные значки на домах в Железнодорожном. Выяснили, что любители кошек есть не только в Зеленоградске. Их очень много и в Гвардейске. Подъём на колокольню оказался совсем несложным благодаря нашему прекрасному гиду Анастасии. И отдохнули по пути, и колокола послушали. А вид сверху никого не оставил равнодушным! Сюрприз в конце просто чудесный! Советуем всем проехаться по малым городам. Узнаете много интересного и нового! Благодарим нашего замечательного водителя Александра за комфортную поездку и Анастасию, нашего гида. Благодаря ей мы всегда оказывались в самых интересных местах в нужное время. День был насыщенный, сложный, но интересный! Мы не пожалели, что выбрали эту экскурсию. Спасибо команде Двухметрового гида за такое трепетное отношение к истории своего края!
Е
Елена
28 июня 2023
Добрый день! С большим интересом и удовольствием совершила сказочный тур по малым городам 27.06 с замечательным экскурсоводом Еленой! Даже дождик не помешал насладиться всеми прелестями этой сказочной поездки! Организация туров на высшем уровне, начиная с этапа выбора и бронирования экскурсии, интереснейшим рассказом и заканчивая прекрасным обедом! Удивительная атмосфера и позитив! Спасибо огромное!
Ещё 24 отзыва
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Групповые
На автобусе
История и архитектура
Выездные
На весь день
Похожие туры из Калининграда
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Экскурсия на джипах по историческим местам Прибалтики - с профессиональными гидами и водителями
Калининград
22 окт
23 окт
24 окт
25 окт
1998012 987₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по малым городам Калининградской области
Подняться на самую высокую колокольню, заглянуть в заброшенную психбольницу и увидеть Беломорканал
на парковке у Дома советов
28 окт
4 ноя
11 ноя
18 ноя
39002 145₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Музей старинных вещей в бывшей конюшне 19 века в Калининградской области
Экскурсия с загадками, оригинальные фотозоны и средневековые игры
в п. Тихомировка Калининградской области
Сегодня
Завтра
20 окт
21 окт
300₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии