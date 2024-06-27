Л Лиля «Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области Недавно была на экскурсии "Сквозь пыль веков". Отличная поездка с водителем Мариной и экскурсоводом Олегом. Интересно и увлекательно Олег рассказывал об исторических фактах, посещаемых нами городов и замков. Экскурсия мне понравилась. советую. Сама тоже выбираю поездки по отзывам.

В Владимир Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….

Ш Шаклеина К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг Очень понравилась экскурсия!! Я с детьми в восторге. Интересный экскурсовод, всем однозначно рекомендую!

А Анна К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг Экскурсия нам очень понравилась. Олег приятный и эрудированный экскурсовод. Внимательный и веселый. Рекомендую.

Е Екатерина К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг читать дальше что экскурсия длится довольно долго - это очень важно. Чистое и комфортное авто. Олег знает о крае все: где недорого и вкусно покушать, где открываются лучшие виды, где какой замок спрятался. Во время поездки учтет все ваши пожелания к маршруту. Огромное спасибо! За экскурсией теперь только к вам! Восхитительная индивидуальная обзорная экскурсия. Потрясающий гид Олег, всю дорогу нам рассказывал историю города и края, не было неловкого молчания, учитывая,

S Sinkova2 Таинственный восток Калининградской области Спасибо большое Дмитрию за прекрасно проведенный день. К вечеру были уставшие и довольные!

А Александр Знаковые места Восточной Пруссии читать дальше с интресными и увлеченными людьми, посетить маленькие, незаслуженно не популярные у туристов города. Владимир, не нагружает туристов излишней информацией и не навязывает своё мнение, а даёт возможность увидеть всё своими глазами и сделать самостоятельные выводы. Экскурсия для действительно увлеченных историей архитектуры Восточный Пруссии. Вы увидите сохранившеся Кирхи и Замки, проедете маршрут в 300 км, познакомитесь

М Михаил Таинственный восток Калининградской области Отличная экскурсия, все подробно рассказал, очень интересно и живо Очень круто оптимизировал маршрут под наши хотелки, были с ребенком 4 года — никаких проблем, все прошло отлично! Рекомендую!