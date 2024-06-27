8 часов
Групповая
до 18 чел.
«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
Начало: Калининград, улица Шевченко 2 к 5
Расписание: Ежедневно, по договоренности
28 июля в 08:30
2 авг в 08:30
2 600₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаковые места Восточной Пруссии
Начало: Калининград, улица Шевченко 2
Расписание: Каждый день в 9.00
Завтра в 08:30
26 июля в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Водная прогулка
Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2к5
Расписание: По четвергам в 9:00
5 сен в 09:00
12 сен в 09:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиля27 июня 2024Недавно была на экскурсии "Сквозь пыль веков". Отличная поездка с водителем Мариной и экскурсоводом Олегом. Интересно и увлекательно Олег рассказывал об исторических фактах, посещаемых нами городов и замков. Экскурсия мне понравилась. советую. Сама тоже выбираю поездки по отзывам.
- ВВладимир25 мая 2024Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке ЛаваОчень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
- ШШаклеина28 июля 2023К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, АлленбергОчень понравилась экскурсия!! Я с детьми в восторге. Интересный экскурсовод, всем однозначно рекомендую!
- ААнна24 июля 2023К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, АлленбергЭкскурсия нам очень понравилась. Олег приятный и эрудированный экскурсовод. Внимательный и веселый. Рекомендую.
- ЕЕкатерина23 июля 2023К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, АлленбергВосхитительная индивидуальная обзорная экскурсия. Потрясающий гид Олег, всю дорогу нам рассказывал историю города и края, не было неловкого молчания, учитывая,
- SSinkova213 мая 2023Таинственный восток Калининградской областиСпасибо большое Дмитрию за прекрасно проведенный день. К вечеру были уставшие и довольные!
- ААлександр29 апреля 2023Экскурсия для действительно увлеченных историей архитектуры Восточный Пруссии. Вы увидите сохранившеся Кирхи и Замки, проедете маршрут в 300 км, познакомитесь
- ММихаил27 марта 2023Таинственный восток Калининградской областиОтличная экскурсия, все подробно рассказал, очень интересно и живо Очень круто оптимизировал маршрут под наши хотелки, были с ребенком 4 года — никаких проблем, все прошло отлично! Рекомендую!
- ССветлана8 июля 2022Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - ФридландОтличная экскурсия, великолепный экскурсовод, столько новых занимательных историй. С нами был ребёнок с загипсованной ногой, но и он смог получить массу впечатлений и быть полноценным участником. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Психиатрическая больница Алленберг»
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