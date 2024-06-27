Психиатрическая больница Алленберг – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Психиатрическая больница Алленберг» в Калининграде, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
На автобусе
12 отзывов
8 часов
Групповая
до 18 чел.
«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
Начало: Калининград, улица Шевченко 2 к 5
Расписание: Ежедневно, по договоренности
28 июля в 08:30
2 авг в 08:30
2 600 за человека
Знаковые места Восточной Пруссии
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знаковые места Восточной Пруссии
Начало: Калининград, улица Шевченко 2
Расписание: Каждый день в 9.00
Завтра в 08:30
26 июля в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
На автобусе
На байдарках
1 отзыв
8 часов
Водная прогулка
Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2к5
Расписание: По четвергам в 9:00
5 сен в 09:00
12 сен в 09:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиля
    27 июня 2024
    «Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
    Недавно была на экскурсии "Сквозь пыль веков". Отличная поездка с водителем Мариной и экскурсоводом Олегом. Интересно и увлекательно Олег рассказывал об исторических фактах, посещаемых нами городов и замков. Экскурсия мне понравилась. советую. Сама тоже выбираю поездки по отзывам.
  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
    Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
  • Ш
    Шаклеина
    28 июля 2023
    К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг
    Очень понравилась экскурсия!! Я с детьми в восторге. Интересный экскурсовод, всем однозначно рекомендую!
  • А
    Анна
    24 июля 2023
    К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг
    Экскурсия нам очень понравилась. Олег приятный и эрудированный экскурсовод. Внимательный и веселый. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2023
    К Литовско-Польской границе: Советск, Черняховск, Неман, Тапиау, Алленберг
    Восхитительная индивидуальная обзорная экскурсия. Потрясающий гид Олег, всю дорогу нам рассказывал историю города и края, не было неловкого молчания, учитывая,
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    что экскурсия длится довольно долго - это очень важно. Чистое и комфортное авто. Олег знает о крае все: где недорого и вкусно покушать, где открываются лучшие виды, где какой замок спрятался. Во время поездки учтет все ваши пожелания к маршруту. Огромное спасибо! За экскурсией теперь только к вам!

  • S
    Sinkova2
    13 мая 2023
    Таинственный восток Калининградской области
    Спасибо большое Дмитрию за прекрасно проведенный день. К вечеру были уставшие и довольные!
  • А
    Александр
    29 апреля 2023
    Знаковые места Восточной Пруссии
    Экскурсия для действительно увлеченных историей архитектуры Восточный Пруссии. Вы увидите сохранившеся Кирхи и Замки, проедете маршрут в 300 км, познакомитесь
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    с интресными и увлеченными людьми, посетить маленькие, незаслуженно не популярные у туристов города. Владимир, не нагружает туристов излишней информацией и не навязывает своё мнение, а даёт возможность увидеть всё своими глазами и сделать самостоятельные выводы.

  • М
    Михаил
    27 марта 2023
    Таинственный восток Калининградской области
    Отличная экскурсия, все подробно рассказал, очень интересно и живо Очень круто оптимизировал маршрут под наши хотелки, были с ребенком 4 года — никаких проблем, все прошло отлично! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    8 июля 2022
    Тени забытых городов: Тапиау - Велау - Алленбург - Гердауэн - Фридланд
    Отличная экскурсия, великолепный экскурсовод, столько новых занимательных историй. С нами был ребёнок с загипсованной ногой, но и он смог получить массу впечатлений и быть полноценным участником. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Психиатрическая больница Алленберг»

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  3. Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Психиатрическая больница Алленберг" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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