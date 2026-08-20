Мотопрогулка по Амалиенау

Взглянуть на виллы атмосферного района Калининграда с пассажирского сиденья
Предлагаем вам перенестись в эпоху старинных европейских вилл, тенистых брусчатых аллей и неспешного городского уюта.

Амалиенау раскроется перед вами во всей красе, а особую изюминку прогулке придаст то, что вы рассмотрите район с пассажирского сиденья мотоцикла.

По пути сделаем фотостопы у красивых вилл и кофе-паузу с видом на Центральный парк и сказочную кирху королевы Луизы.
Мотопрогулка по Амалиенау
Мотопрогулка по Амалиенау
Мотопрогулка по Амалиенау

Описание экскурсии

Виллы и извилистые улочки. Прокатимся по живописным и сохранившимся уголкам немецкого района-сада.

Архитектурный колорит. Рассмотрим ключевые точки, оригинальные барельефы, старинную брусчатку и скрытые зелёные дворики.

Кофе-пауза у парка. Насладимся вкусным кофе с видом на зелёный Центральный парк и кирху королевы Луизы.

Атмосферные кадры. Сделаем фото на фоне вилл 20 века и легендарных локаций.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка без исторической информации
  • С вами будет водитель из нашей команды

Как проходит мотопрогулка

  • На люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)
  • За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот
  • Каждый участник обязательно надевает шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки

Кому доступна мотопрогулка

  • Вес одного участника — не более 110 кг для двухколёсного мотоцикла; на мотоцикле с боковой люлькой Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг
  • Дети от 5 лет до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Поездка пройдёт на японском мотоцикле с музыкой с боковой люлькой Honda Goldwing
  • Дети от 12 лет могут кататься пассажиром на стандартных двухколёсных мотоциклах

Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду

  • Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing
  • На мотоциклах есть подогрев сидений и ветрозащита
  • Каждому выдаём непродуваемую непромокаемую одежду (раздельные мото-комбинезоны)
  • В дождь выдаём дождевики

Дополнительно

Организуем мотопрогулки для маломобильных людей (возможно, потребуется помощь 3 человек, чтобы сесть в коляску).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Мотоцикл с коляской на 2 человека15 000 ₽
Стандартный7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1722 туристов
Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской), подогревом
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и ветрозащитой. В прохладную погоду выдаём непродуваемую и непромокаемую одежду, дождевики. За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот, а все шлемы оснащены голосовой связью. Прокатим с ветерком и в полной безопасности. Поехали!

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