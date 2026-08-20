Предлагаем вам перенестись в эпоху старинных европейских вилл, тенистых брусчатых аллей и неспешного городского уюта.
Амалиенау раскроется перед вами во всей красе, а особую изюминку прогулке придаст то, что вы рассмотрите район с пассажирского сиденья мотоцикла.
По пути сделаем фотостопы у красивых вилл и кофе-паузу с видом на Центральный парк и сказочную кирху королевы Луизы.
Амалиенау раскроется перед вами во всей красе, а особую изюминку прогулке придаст то, что вы рассмотрите район с пассажирского сиденья мотоцикла.
По пути сделаем фотостопы у красивых вилл и кофе-паузу с видом на Центральный парк и сказочную кирху королевы Луизы.
Описание экскурсии
Виллы и извилистые улочки. Прокатимся по живописным и сохранившимся уголкам немецкого района-сада.
Архитектурный колорит. Рассмотрим ключевые точки, оригинальные барельефы, старинную брусчатку и скрытые зелёные дворики.
Кофе-пауза у парка. Насладимся вкусным кофе с видом на зелёный Центральный парк и кирху королевы Луизы.
Атмосферные кадры. Сделаем фото на фоне вилл 20 века и легендарных локаций.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка без исторической информации
- С вами будет водитель из нашей команды
Как проходит мотопрогулка
- На люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)
- За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот
- Каждый участник обязательно надевает шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки
Кому доступна мотопрогулка
- Вес одного участника — не более 110 кг для двухколёсного мотоцикла; на мотоцикле с боковой люлькой Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг
- Дети от 5 лет до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Поездка пройдёт на японском мотоцикле с музыкой с боковой люлькой Honda Goldwing
- Дети от 12 лет могут кататься пассажиром на стандартных двухколёсных мотоциклах
Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду
- Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing
- На мотоциклах есть подогрев сидений и ветрозащита
- Каждому выдаём непродуваемую непромокаемую одежду (раздельные мото-комбинезоны)
- В дождь выдаём дождевики
Дополнительно
Организуем мотопрогулки для маломобильных людей (возможно, потребуется помощь 3 человек, чтобы сесть в коляску).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Мотоцикл с коляской на 2 человека
|15 000 ₽
|Стандартный
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1722 туристов
Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской), подогревом
Входит в следующие категории Калининграда
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