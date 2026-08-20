Предлагаем вам прочувствовать настоящую свободу на городских улицах и увидеть Калининград под совершенно новым углом. Мы совершим захватывающее мотопутешествие по историческим улицам Кёнигсберга.
Никаких рамок, автобусных стёкол и скучных рассказов — только живой ветер, рёв мотора и самые красивые панорамы в сопровождении опытного пилота.
Никаких рамок, автобусных стёкол и скучных рассказов — только живой ветер, рёв мотора и самые красивые панорамы в сопровождении опытного пилота.
Описание экскурсии
Прострел вдоль городских стен Кёнигсберга. Проедем вдоль сохранившихся мощных оборонительных валов и ощутим масштаб древней крепости прямо из седла.
Триада легендарных ворот. Сделаем остановки у Закхаймских, Королевских и Росгартенских ворот — главных символов старого города.
Центр и портовая набережная. Пройдём через самый центр, выкатимся на набережную и прочувствуем контраст векового исторического наследия и вольного духа мореплавания.
Кофе-пауза на пирсе. Финальный кайф — остановка у самой воды с видом на старинные элеваторы и корабли. Выпьем лучший кофе в городе и сделаем сочные кадры на память.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка без исторической информации
- Кофе вы оплачиваете самостоятельно
- С вами будет водитель из нашей команды
Как проходит мотопрогулка
- На люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)
- За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот
- Каждый участник обязательно надевает шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки
Кому доступна мотопрогулка
- Вес одного участника — не более 110 кг для двухколёсного мотоцикла; на мотоцикле с боковой люлькой Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг
- Дети от 5 лет до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Поездка пройдёт на японском мотоцикле с музыкой с боковой люлькой Honda Goldwing
- Дети от 12 лет могут кататься пассажиром на стандартных двухколёсных мотоциклах
Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду
- Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing
- На мотоциклах есть подогрев сидений и ветрозащита
- Каждому выдаём непродуваемую непромокаемую одежду (раздельные мото-комбинезоны)
- В дождь выдаём дождевики
Дополнительно
Организуем мотопрогулки для маломобильных людей (возможно, потребуется помощь 3 человек, чтобы сесть в коляску).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|7700 ₽
|Мотоцикл с коляской на 2 человека
|15 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1722 туристов
Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской), подогревом
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «МотоСердце города К»
Индивидуальная
По Калининграду - на мотоцикле круглый год
Объехать самые красивые локации и увидеть город с нового ракурса на мотопрогулке
Начало: У Медового моста
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
от 9250 ₽ за человека
Индивидуальная
Мотопрогулка на пивоварню «Понарт»
Доехать на байке в одно из самых атмосферных мест Калининграда
Начало: У Медового моста
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
от 7200 ₽ за человека
Индивидуальная
Мотопрогулка по Амалиенау
Взглянуть на виллы атмосферного района Калининграда с пассажирского сиденья
Начало: У Медового моста
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
от 7500 ₽ за человека
-
10%
Билет на автобус
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе с дегустацией марципана
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:15, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
800 ₽
888 ₽ за человека
от 7700 ₽ за человека