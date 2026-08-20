Предлагаем вам прочувствовать настоящую свободу на городских улицах и увидеть Калининград под совершенно новым углом. Мы совершим захватывающее мотопутешествие по историческим улицам Кёнигсберга. Никаких рамок, автобусных стёкол и скучных рассказов — только живой ветер, рёв мотора и самые красивые панорамы в сопровождении опытного пилота.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 7700 ₽ за человека

Описание экскурсии

Прострел вдоль городских стен Кёнигсберга. Проедем вдоль сохранившихся мощных оборонительных валов и ощутим масштаб древней крепости прямо из седла.

Триада легендарных ворот. Сделаем остановки у Закхаймских, Королевских и Росгартенских ворот — главных символов старого города.

Центр и портовая набережная. Пройдём через самый центр, выкатимся на набережную и прочувствуем контраст векового исторического наследия и вольного духа мореплавания.

Кофе-пауза на пирсе. Финальный кайф — остановка у самой воды с видом на старинные элеваторы и корабли. Выпьем лучший кофе в городе и сделаем сочные кадры на память.

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка без исторической информации

Кофе вы оплачиваете самостоятельно

С вами будет водитель из нашей команды

Как проходит мотопрогулка

На люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)

За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот

Каждый участник обязательно надевает шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки

Кому доступна мотопрогулка

Вес одного участника — не более 110 кг для двухколёсного мотоцикла; на мотоцикле с боковой люлькой Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг

Дети от 5 лет до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Поездка пройдёт на японском мотоцикле с музыкой с боковой люлькой Honda Goldwing

Дети от 12 лет могут кататься пассажиром на стандартных двухколёсных мотоциклах

Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду

Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing

На мотоциклах есть подогрев сидений и ветрозащита

Каждому выдаём непродуваемую непромокаемую одежду (раздельные мото-комбинезоны)

В дождь выдаём дождевики

Дополнительно

Организуем мотопрогулки для маломобильных людей (возможно, потребуется помощь 3 человек, чтобы сесть в коляску).