Мы уверены: таким Калининград вы ещё не видели! Наша команда разработала авторский маршрут, который не похож ни на одно предложение.
Продолжительность всего два часа, но поверьте, мы охватим за это время весь город! Наши пилоты уже седлают железных коней, а место пассажира пока свободно. Вы с нами?
Продолжительность всего два часа, но поверьте, мы охватим за это время весь город! Наши пилоты уже седлают железных коней, а место пассажира пока свободно. Вы с нами?
Описание экскурсии
- Стартуем от Медового моста, прокатимся по Московскому проспекту, посмотрим на Закхаймские ворота, проедем мимо музея Янтаря, Королевских и Росгартенских ворот и посетим центральные улицы, любуясь немецкой архитектурой
- Наш путь пройдёт сквозь площадь Победы с видом на собор Христа Спасителя вдоль зелёных парков
- А дальше нас ждёт величественный порт и прилегающая к нему часть Калининграда. Вы увидите аутентичные немецкие элеваторы и корабли, подошедшие в этот час к городу. Насладитесь атмосферой портовой жизни, любуясь масштабами прибрежных вод и погрузочных кранов
- Обязательно сделаем остановку у пирсов для классных фотографий и продолжим наше путешествие в южную часть Калининграда — к историческому паруснику «Крузенштерн»
- Территория бывшей немецкой пивоварни «Понарт» — наша следующая цель. Здесь можно окунуться в историю приготовления пенного напитка и увидеть истинный масштаб немецкого архитектурного гения
- Перед возвращением в Рыбную деревню мы обязательно покажем вам Фридландские ворота — памятник архитектуры 19 века
Вы узнаете:
- Какая задача стоит перед мостами Кёнигсберга
- Какая связь между фильмом «Титаник» и Калининградом
- Где находится старейший порт в России
- Какие яйца красят калининградские студенты после выпуска
- И многое другое!
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
Как проходит мотопрогулка
- На люксовых мотоциклах Honda и BMW (с разноцветными огнями и музыкой)
- За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот
- Каждый обязательно надевает шлем с профессиональной голосовой связью, одноразовые подшлемники и перчатки
Кому доступна мотопрогулка
- Вес одного участника — не более 110 кг для двухколёсного мотоцикла; на мотоцикле с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг
- Дети от 5 лет до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родителем. Поездка пройдёт на японском мотоцикле с музыкой с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing
- Дети от 12 лет могут кататься пассажиром на стандартных двухколёсных мотоциклах
Мотопрогулка зимой и в прохладную погоду
- Зимой всегда используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой (коляской) для пассажиров Honda Goldwing
- На мотоциклах есть подогрев сидений и ветрозащита
- Каждому выдаём непродуваемую непромокаемую одежду (раздельные мото-комбинезоны)
- В дождь выдаём дождевики
Дополнительно
Организуем мотопрогулки для маломобильных людей (возможно потребуется помощь 3 человек, чтобы сесть в коляску).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|8700 ₽
|Мотоцикл с коляской на 2 человека
|17 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 1584 туристов
Приветствуем! Наша команда занимается прогулками на люксовых мотоциклах BMW и Honda Gold Wing в Москве и Подмосковье, Петербурге, Калининграде, Казани и Ярославле. Зимой используем устойчивые японские мотоциклы с боковой люлькой
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если вы не любите автобусные экскурсии с огромной толпой людей у значимых объектах истории и культуры, хотите посмотреть места, куда обычно не везут экскурсоводы, хотите проехать с ветерком, ловя на
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Экскурсия началась с задержкой 45 минут на стороне организатора. В остальном отлично.
Георгий
Ответ организатора:
🙏 Просим прощения за задержку начала программы. Мы постараемся чтобы подобных технических накладок больше не повторялось! Очень рады, что в
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Н
Экскурсия на мотоциклах нам понравилась. Заказывала на себя и двоих детей: 12 и 16 лет.
В день отъезда заказала, обговорили детали. Для нашего удобства решили перенести на 2 часа раньше, так
В день отъезда заказала, обговорили детали. Для нашего удобства решили перенести на 2 часа раньше, так
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Щинячий восторг!!!
Путешествую одна и это было лучшим решением взять экскурсию на мотоцикле!
Мой гид Александр просто сделал этот день! Я думала покатаемся под музыку и все) но нет, это был полноценный
Путешествую одна и это было лучшим решением взять экскурсию на мотоцикле!
Мой гид Александр просто сделал этот день! Я думала покатаемся под музыку и все) но нет, это был полноценный
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Море положительных эмоций. Увидели и узнали много интересного. Классные ребята, приятные в общении. Спасибо огромное. Рекомендуем.
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М
Водитель Александр, благодарность. Интересно, живо, с юмором, рассказ истории, интересный живописный маршрут. Умеет запечатлеть красивый ракурс, сфотографировать. Безопасное вождение. Езда скоростная и спокойная, записала разных видео во время пути и на остановках. 2 часа самое то. Час было б мало.
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