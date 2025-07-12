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как плснирочали попасть в определенное время на электричку к месту нашего проживания. Оплатили предоплату. Ребята подъехали в срок в оговоренное место и время. Познакомились, провели инструктаж, поинтересовались где были, чтоб максимально интересно составить для нас индивидуальную поездку(чтоб мы побывали там, где еще не были), а также спросили почему мы выбрали такой вид экскурсий, чтоб понять, чего мы ждем/хотим от данной экскурсии. У моих детей мотоциклы были с сидениями со спинками, да еще и с подогревом. В шлемах им включали музыку. А я активно общалась со своим водителем о достопримечательностях Калининграда. Перед поездкой выдали перчатки. Позже по запросу мне выдали кофту, когда загородом мне стало прохладнее. Во время поездки и остановок нам рассказывали о достопримечательностях, без проблемм фотографировали, если была в этом надобность. Время от времени ребята не навящиво интересовались о нашем комфорте и настроении. Они очень дружелюбные, заботливые и веселые. Вождение было уверенным. Страшно не было ни кому из нас. Наоборот, была уверенность в безопасности. Мы были в самом Калининграде, выезжали за город с посещением 2х замков и сыроварни. По пути, закупили сыр и попили в кафе при сыроварне чаю. Сладкоежки, могут купить шоколад, также в сыроварне. Кстати, мы умудрились пока разглядывали замок Шаакен, свернуть не туда(по собственной не внимательности), ребята не дали нам потеряться. Благодарим за заботу. В конце нам предложили высадить по ближе к месту, где нам удобнее будет сесть на нашу электричку. По приезду к месту высадки мы оплатили оставшуюся часть денег за экскурсию. Кому нравится скорость, не любят пробки, желают быть мобильными на дороге, а также поднадоел стандартный тип экскурсий, очень понравится данная экскурсия. За короткое время можно посетить больше мест, чем на машине. Я раньше удивлялась, почему на таких экскурсиях не много выкладывают фото, сегодня поняла, что во время таких экскурсий хочется наслаждаться поездкой, а не только щелкать постоянно камерой телефона. Спасибо за эти впечатления!