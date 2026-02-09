Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Май и сентябрь идеально подходят для посещения Куршской косы. В это время туристы могут насладиться спокойствием и красотой природы, избегая летней суеты. В теплые месяцы экскурсия будет особенно комфортной и запоминающейся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Форт № 3
Замок Нессельбек
Мемориал военной техники
Музей заповедника «Куршская коса»
Орнитологическая станция
Танцующий лес
Дюна Эфа
Описание экскурсии
Форт № 3. Вы пройдёте через подземные ходы с фонариком и услышите о белой даме и духах древнего святилища, на месте которого построены укрепления.
Замок Нессельбек — cредневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам с зубчатыми башнями, подъёмными решетками, мостами и рвами.
Мемориал военной техники под открытым небом. Впечатляющая коллекция танков — от знаменитого Т-34 до боевых машин последнего периода социализма.
Музей заповедника «Куршская коса». Вы познакомитесь с моделями старинных планеров, статуями прусских богов и настоящими обитателями леса — лисами, волками и кабанами.
Орнитологическая станция — крупнейшая в мире. На ваших глазах учёные поймают и окольцуют птицу, а вам (возможно!) удастся отпустить её на волю.
Танцующий лес — изогнутые сосны будто исполняют древний мистический танец. Специалисты до сих пор не нашли объяснение этому феномену. А что подсказывает ваша фантазия?
Дюна Эфа. Мы взлетим над песчаной пустыней — с высоты 62 метров вам откроется захватывающая панорама моря и залива, простирающаяся до самого горизонта.
Организационные детали
Если проживаете не в Калининграде, возможны дополнительные расходы на дорогу
Дополнительно оплачивается въезд на Куршскую косу — 300 ₽ за человека и 150 ₽ за машину, вход на орнитологическую станцию — 200 ₽ и питание
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 6707 туристов
Родился и вырос в Калининграде, 1970 года рождения. Образование высшее. Водитель с 20-летним стажем. Вожу на своём микроавтобусе Volkswagen Transporter T5 2008 года выпуска (до 8 посадочных мест) или Volkswagen читать дальшеуменьшить
Transporter T4 1998 (8 посадочных мест). Есть возможность привлекать для работы микроавтобусы VIP-класса и с количеством мест до 21.
Историей своего края интересуюсь с юности. В 1993 году создал первый в Калининграде рыцарский клуб, который действует поныне. Работал с археологами и историками региона, принимал участие (в том числе со своим клубом) в съёмках многих исторических сюжетов.
Помимо поздней истории, хорошо знаком с историей Тевтонского ордена и древней Пруссии, включая легенды и предания. Отлично знаю географию Калининградской области и провожу экскурсии в самые дальние и малоизвестные уголки региона.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 527 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
515
4
11
3
–
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1
–
Евгения
«Куршская коса через форты» с Павлом превзошла все ожидания! Маршрут начался с прогулки на машине по Калининграду, где мы услышали массу интересных фактов, затем посетили форты и отправились на Куршскую читать дальшеуменьшить
косу. Павел — прекрасный рассказчик: его истории полны деталей, а легкий юмор делает их запоминающимися.
Важно, что, несмотря на автомобильный формат, у нас была возможность много ходить пешком и даже погулять самостоятельно, что очень ценно. Столько впечатлений за один день, мы ещё не получали, так было красиво, что даже не знаешь на чем остановиться.
Отдельно хочется сказать, что Павел — прекрасный, душевный человек, который всегда «держал руку на пульсе». Он внимательно следил за нашим комфортом и самочувствием, вовремя предлагая остановки или помощь. Поездка была максимально приятной не только благодаря его плавной езде, но и этой личной заботе.
Желаем Павлу успехов и с нетерпением ждем новой встречи!
+1
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Анастасия
Спасибо огромное Павлу за интересную поездку - приключение, за прекрасно проведённый день!!! Очень понравилось и взрослым и детям! У Павла огромный багаж знаний, на любой вопрос есть ответ! Узнали много нового и интересного! Однозначно рекомендуем! Всё, что заявлено - всё посетили!
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Н
Наталия
Отличный гид! Павел провёл экскурсию блестяще: с огромным опытом, широким кругозором и неизменным чувством юмора. Сложные темы объяснял легко и интересно, шутки были уместны и помогали запомнить информацию. Видно, что читать дальшеуменьшить
он искренне любит родной край, превосходно знает историю, и может передать её, рисуя картинки прошлого! Прошел «огонь и воду» на Куршской косе, ответит на любые, даже самые каверзные вопросы, увлечен и умеет увлечь этим других. Рекомендую без колебаний! Приедем сюда летом, и сразу к Павлу!
+2
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Ксения
Вся экскурсия как невероятно интересное и яркое приключение! Мы узнали историю и легенды этого края. Павел обладает не только огромными знаниями, но и умеет увлечь беседой. Как будто участвуешь в читать дальшеуменьшить
передаче «моя планета»😍 Ребенок 11 лет ни разу не достал телефон и с интересом слушал. Скажу честно, что из экскурсий на трипстере за последние годы, это наш лучший экскурсовод, которого мы точно будем рекомендовать всем друзьям! И сами еще раз с удовольствием съездим с Павлом по другому маршруту! Спасибо, Павел! И всех благ Вашей семье!
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Е
Екатерина
Проведи с Павлом весь день на экскурсии - узнали столько интересных фактов, сколько за весь год не узнали) Павел очень увлечен историей, орнитологией, биологией. Любит свой город, живет там с удовольствием, с удовольствием и проводит экскурсии. Можете с ним весь день провести в увлекательнейших историях! Очень советую
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Юлия
Это не экскурсия - это было мероприятие экстра-класса! Пишу отзыв спустя 1,5 г и могу сказать, что с тех пор мы побывали своей большой компанией на многих экскурсиях, с разными читать дальшеуменьшить
организаторами, в разных форматах и разными гидами как в России, так и за рубежом. Но эта экскурсия в памяти до сих пор как самое яркое событие! Великолепная организация, Павел - потрясающий рассказчик, интеллигентный, деликатный, внимательный и просто кладезь уникальной информации! Интересная, нетривиальная подача материала, мы до сих пор делимся впечатлениями со всеми знакомыми. Влюбил просто в свои родные места! Учел все наши пожелания, правильно распределил время, организовал вкусный обед. Комфортно было всем участникам в возрасте от 4 до 50 лет. Если бы можно было поставить 10☆, поставили бы не задумываясь! Павел, спасибо Вам огромное!
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