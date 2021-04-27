Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

«Форт №3». Великолепный памятник фортификационной архитектуры Кенигсберга 19 века.. Один из пятнадцати фортов Кенигсберга, он самый крупный и высокий, имеет настоящий подземный ход, по которому можно пройти, вооружившись фонариком. Сохранившийся гораздо лучше других фортов, он тем не менее овеян наибольшим количеством легенд. Это — и легенда о «белой даме», и о духах языческого святилища, на котором форт и был построен. Послушав последнюю легенду 2000-го года, переполошившую весь поисково-археологический мир своей знаменитой находкой древних сокровищ в этом форту, отправляемся дальше.
Следующая остановка — замок 🏰 Нессельбек. Единственный целый замок 🏰 на территории Калининградской области, имеющий средневековую архитектуру 14 века. Зубчатые башни, подъемные решетки, мосты и рвы не мешают замку быть живым и привлекательным! В нем до сих пор варят свое знаменитое пиво и готовят вкуснейшие блюда. С мая месяца на турнирной площадке замка проводятся рыцарские бои. Налюбовавшись замком, двигаемся дальше.
Уже через пять минут можно будет подъехать к мемориалу и «вдохнуть» военной истории 📖 века уже двадцатого. Под открытым небом находится музей 🖼 советской военной техники — начиная со знаменитого Т-34, принимавшего участие в боях за Кенигсберг – до танковой техники последних дней социализма. Оторвавшись от военного лихолетья, отправимся в самый удивительный уголок местной природы — на Куршскую Косу.
Наша первая остановка на Косе — Музей 🖼 заповедника «Куршская Коса». Помимо живых кабанов, лис и волков, здесь можно увидеть настоящие модели планеров, летавших над Косой до 1945 года. Скульптуры всех знаменитых богов и духов древнего прусского пантеона. Величественные виды на залив и море 🌊 дополнят первую остановку нашей экскурсии 🧭.
Громкое пение птиц и крик журавлей заставят остановиться в следующем месте. Именно здесь находится самая большая в мире орнитологическая станция. Доктора наук и старшие научные сотрудники при вас поймают, взвесят, окольцуют и, возможно — именно вам дадут выпустить птичку на волю!
Пришло время обеда? Предлагаю свернуть в милый гофмановский городок «Р. Зиттен» ныне — поселок Рыбачий. Здесь великолепно готовят рыбные блюда. Пригубив и опробовав, отправляемся на разгадку очередной тайны Куршской Косы.
«Танцующий лес» — наша очередная остановка. Нигде в мире нет такой богатой коллекции столь причудливых растительных форм. Изогнутые удивительным образом стволы сосен создают впечатление мистического застывшего танца. Есть много гипотез о происхождения этого уникального явления, однако, к окончательному мнению специалисты так и не пришли. Окончательное мнение — за вашей фантазией!
Конечная точка нашего маршрута — дюна Эфа. Она поглотила в 18 веке целый замок 🏰 со стоящей рядом деревней. Ее нынешняя высота составляет 62 метра. Поднявшись на дюну, мы буквально взлетаем вверх над раскинувшейся до самого горизонта песчаной «пустыней». Открывающийся вид моря 🌊 и залива с обеих сторон Косы никого не оставит равнодушным!
Если остались силы и время, можно снова опуститься к морю и искупаться!
Дальше нас ждет возвращение домой.
Организационные детали
Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на косу за авто — 300 руб. (с 1 января 2021 — 450 рую. ) + 150 руб. с человека ( с 1 января 2021 — 300р. ); орнитологическая станция — 200 руб. с человека (детям — 50 руб. ); питание 🍽️
Если вы не проживаете в Калининграде, возможны дополнительные расходы на дорогу
Начало и место завершения
🚩 Калининград
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Родился и вырос в Калининграде. 1970 г. р.. Образование высшее. Туризмом занимаюсь 4 года. Водитель с 20 летним стажем. Вожу на своем микроавтобусе ФольксвагенТ5 2008 г. в.. (до 8 посадочных мест). Есть возможность привлекать для работы микроавтобусы VIP класса и с количеством мест до 21. Историей своего края интересуюсь с юности. В 1993 году создал первый в Калининграде рыцарский клуб, который действует поныне. Работал с археологами и историками края. Принимал участие, в т. ч. со своим клубом, в съемках многих исторических сюжетов. Помимо поздней истории, неплохо знаком с историей Тевтонского ордена и древней Пруссии, включая легенды и предания. Очень хорошо знаю географию Калининградской области, осуществляю экскурсии в самые дальние малоизвестные уголки области.
Отличная экскурсия. Наш гид Вадим очень грамотный и интересный рассказчик. Места волшебные! Рекомендую.
Владимир
25 апр 2021
Без лишних слов. И эта экскурсия и две другие от Павла в изложении самого материала, и не только по экскурсии, - уникальны! Берите все три экскурсии - не пожалеете.
Светлана
20 апр 2021
Павел замечательный гид. Рассказывал на протяжении всей экскурсии обо всем что мы видели как с научной точки зрения, так и предположения и легенды. Очень увлекательно. Рекомендую, не пожалеете. Есть с чем сравнить. На следующий день ездили в Светлогорск с другим "гидом" и получили просто таксиста. На протяжении всей "экскурсии" испытывали информационный голод. Жаль, что к моменту бронирования экскурсий еще не были знакомы с Павлом и забронировали с ним только поездку на Куршскую косу.
Екатерина
20 апр 2021
Огромное спасибо за экскурсию! Павел выше всяких похвал!!! Интересно, увлекательно, доступно, комфортно!!! Маршрут прекрасный!!! Путешествие изумительное!!! Ещё раз огромное спасибо!!!
Маритта
12 апр 2021
Мы с мужем остались очень довольны данной экскурсией. Всё, что заявлено в программе, посетили. От чего-то мы отказались сами, так как было холодно и мы не захотели посещать повторно замок Нессельбек. Зато прослушали много удивительных историй Павла о раскопках, о жизни в Калининграде, об истории края. Рекомендую эту насыщенную экскурсию тем, кто за 1 день хочет увидеть всё самое-самое на Куршской косе и по дороге к ней из Калининграда. Особая благодарность Павлу за то, что забронировал столик в "Рыбном дворе" и мы смогли спокойно пообедать местными деликатесами и отведать местную кухню.
Анна
12 апр 2021
Спасибо Павлу за экскурсию на Куршскую косу, которая стала прекрасным началом нашего путешествия по калининградской земле. Получили массу полезной информации и о природе, и об истории этих мест, было интересно и взрослым, и детям. Павел встретил нас в аэропорту и уставших, но довольных, доставил в гостиницу. Очень рекомендую!!!
Ирина
5 апр 2021
Рекомендую ! Прекрасная экскурсия, великолепный гид, грамотно составленный маршрут. Павел энциклопедически образован, великолепный рассказчик, все очень четко и пунктуально. Продуманность деталей ( транспорт, маршрут, обед, распределение времени по маршруту) выше всяких похвал. Сама экскурсия будет интересна всем. Огромное спасибо! С удовольствием бы повторили ))). Ирина и Маша.
Васильева
3 апр 2021
Впечатления переполняют! Столько информации в доступной и интересной форме, завораживающие виды природы. Павел сделал для нашей компании все возможное, чтобы время пролетело незаметно, а впечатления остались надолго. Экскурсия шла в комфортном нам индивидуальном ритме, а информация была настолько разнообразной и с множеством интересных деталей. Ни один вопрос не остался без ответа. 100% рекомендую именно эту программу и Павла в качестве гида. Еще раз спасибо огромное !
Инна
31 мар 2021
Были на Куршской косе с гидом Павлом. Впечатлений море, Павлу огромный респект, он кладезь различных историй, которые не найдешь больше нигде, энтузиаст и подвижник, влюбленный в свой родной край. Было очень интересно. Расстроил только закрытый птичий пункт окольцовывания, мы этого не увидели. ☹ зато кормили лисенка блинами, дети в восторге!😊 Спасибо!
Марина
29 мар 2021
Большое спасибо Павлу за увлекательную экскурсию на Куршскую косу и позитивное настроение! Получили много новой информации, увидели много интересных мест (форт, танцующий лес, дюны), прогулялись по берегу Балтийского моря (пытались найти янтарь но в этот раз не получилось)), даже встретили пару косуль)) Павел интересный рассказчик и порой казалось, что его знаниям в разных областях - нет предела))
Ольга
23 мар 2021
Впечатления от экскурсии очень хорошие. Павел прекрасный рассказчик. Информация поедлагается в доступной и интересной форме. Не скучно ни детям, ни взрослым. Ну а саму Косу надо увидеть своими глазами!
Никита
8 мар 2021
Павел, наверное, лучший из экскурсоводов, с которыми удалось встретиться. Невероятное знание истории, геологии, биологии и краеведения. Экскурсия прошла настолько интересно, увлекательно, что весь день пролетел незаметно. Всячески рекомендую всем и большое Павлу спасибо!
Дарья
22 янв 2021
Сначала планировали поездку на другой день, но потом переиграли и именно выбранный нами день был единственным свободным у Павла ближайшие 3 недели. Это чудо и везение, по-другому не сказать. Потому что это было незабываемо! Павел настолько интересный рассказчик, что я всю поездку сидела, можно сказать, с открытым ртом, стараясь не пропустить ничего! У Павла невероятно интересная жизнь, поэтому у него есть знания на многие темы, рассказывает потрясающе! Меня покорила природа и энергетика Косы. А благодаря Павлу у меня остались еще и знания об истории, географии, находках и о многом другом!
Юлия
11 янв 2021
Невероятно интересная экскурсия, превзошла все ожидания. Павел очень интересный рассказчик и огромный знаток истории. Организованно все на превосходное уровне. Спасибо за потресающею экскурсию.
СВЕТЛАНА
8 янв 2021
Экскурсия замечательная, ребенку 10 лет понравилась очень, отдельный респект гиду Павлу, 10 баллов... Именно благодаря ему впечатление от посещения косы даже в зимнее время потрясающее
Ещё 353 отзыва
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