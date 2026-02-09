Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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На Куршскую косу через форты и замки

Откройте для себя тайны Куршской косы и средневековых замков в уникальной индивидуальной экскурсии
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининградской области, где каждый шаг открывает новую страницу истории.

Вас ожидает посещение легендарного форта №3, где можно исследовать подземные ходы и услышать мистические истории прошлого.

Замок
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Нессельбек предстанет перед вами во всем великолепии средневековой архитектуры, а его пивоварня и ресторан предложат отведать местные деликатесы.

Музей советской военной техники позволит прикоснуться к истории 20 века, а Куршская коса удивит своей природной красотой и богатством флоры и фауны.

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет глубже познакомиться с Калининградским краем и его уникальными достопримечательностями

5
527 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔦 Увлекательные подземные ходы Форта № 3
  • 🏰 Средневековая атмосфера замка Нессельбек
  • 🚜 Впечатляющая коллекция военной техники
  • 🌲 Загадочный Танцующий лес
  • 🐦 Уникальная орнитологическая станция
  • 🌊 Потрясающие виды с дюны Эфа

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май и сентябрь идеально подходят для посещения Куршской косы. В это время туристы могут насладиться спокойствием и красотой природы, избегая летней суеты. В теплые месяцы экскурсия будет особенно комфортной и запоминающейся.
Сейчас август — это идеальное время.
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки
На Куршскую косу через форты и замки

Что можно увидеть

  • Форт № 3
  • Замок Нессельбек
  • Мемориал военной техники
  • Музей заповедника «Куршская коса»
  • Орнитологическая станция
  • Танцующий лес
  • Дюна Эфа

Описание экскурсии

Форт № 3. Вы пройдёте через подземные ходы с фонариком и услышите о белой даме и духах древнего святилища, на месте которого построены укрепления.

Замок Нессельбек — cредневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам с зубчатыми башнями, подъёмными решетками, мостами и рвами.

Мемориал военной техники под открытым небом. Впечатляющая коллекция танков — от знаменитого Т-34 до боевых машин последнего периода социализма.

Музей заповедника «Куршская коса». Вы познакомитесь с моделями старинных планеров, статуями прусских богов и настоящими обитателями леса — лисами, волками и кабанами.

Орнитологическая станция — крупнейшая в мире. На ваших глазах учёные поймают и окольцуют птицу, а вам (возможно!) удастся отпустить её на волю.

Танцующий лес — изогнутые сосны будто исполняют древний мистический танец. Специалисты до сих пор не нашли объяснение этому феномену. А что подсказывает ваша фантазия?

Дюна Эфа. Мы взлетим над песчаной пустыней — с высоты 62 метров вам откроется захватывающая панорама моря и залива, простирающаяся до самого горизонта.

Организационные детали

  • Если проживаете не в Калининграде, возможны дополнительные расходы на дорогу
  • Дополнительно оплачивается въезд на Куршскую косу — 300 ₽ за человека и 150 ₽ за машину, вход на орнитологическую станцию — 200 ₽ и питание

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 6707 туристов
Родился и вырос в Калининграде, 1970 года рождения. Образование высшее. Водитель с 20-летним стажем. Вожу на своём микроавтобусе Volkswagen Transporter T5 2008 года выпуска (до 8 посадочных мест) или Volkswagen
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Transporter T4 1998 (8 посадочных мест). Есть возможность привлекать для работы микроавтобусы VIP-класса и с количеством мест до 21. Историей своего края интересуюсь с юности. В 1993 году создал первый в Калининграде рыцарский клуб, который действует поныне. Работал с археологами и историками региона, принимал участие (в том числе со своим клубом) в съёмках многих исторических сюжетов. Помимо поздней истории, хорошо знаком с историей Тевтонского ордена и древней Пруссии, включая легенды и предания. Отлично знаю географию Калининградской области и провожу экскурсии в самые дальние и малоизвестные уголки региона.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 527 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
515
4
11
3
2
1
1
Евгения
«Куршская коса через форты» с Павлом превзошла все ожидания! Маршрут начался с прогулки на машине по Калининграду, где мы услышали массу интересных фактов, затем посетили форты и отправились на Куршскую
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косу. Павел — прекрасный рассказчик: его истории полны деталей, а легкий юмор делает их запоминающимися.

Важно, что, несмотря на автомобильный формат, у нас была возможность много ходить пешком и даже погулять самостоятельно, что очень ценно. Столько впечатлений за один день, мы ещё не получали, так было красиво, что даже не знаешь на чем остановиться.

Отдельно хочется сказать, что Павел — прекрасный, душевный человек, который всегда «держал руку на пульсе». Он внимательно следил за нашим комфортом и самочувствием, вовремя предлагая остановки или помощь. Поездка была максимально приятной не только благодаря его плавной езде, но и этой личной заботе.

Желаем Павлу успехов и с нетерпением ждем новой встречи!

«Куршская коса через форты» с Павлом превзошла все ожидания! Маршрут начался с прогулки на машине по
«Куршская коса через форты» с Павлом превзошла все ожидания! Маршрут начался с прогулки на машине по
«Куршская коса через форты» с Павлом превзошла все ожидания! Маршрут начался с прогулки на машине по
«Куршская коса через форты» с Павлом превзошла все ожидания! Маршрут начался с прогулки на машине по
«Куршская коса через форты» с Павлом превзошла все ожидания! Маршрут начался с прогулки на машине по
«Куршская коса через форты» с Павлом превзошла все ожидания! Маршрут начался с прогулки на машине по
«Куршская коса через форты» с Павлом превзошла все ожидания! Маршрут начался с прогулки на машине по
«Куршская коса через форты» с Павлом превзошла все ожидания! Маршрут начался с прогулки на машине по+1
«Куршская коса через форты» с Павлом превзошла все ожидания! Маршрут начался с прогулки на машине по
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Анастасия
Спасибо огромное Павлу за интересную поездку - приключение, за прекрасно проведённый день!!! Очень понравилось и взрослым и детям! У Павла огромный багаж знаний, на любой вопрос есть ответ! Узнали много нового и интересного! Однозначно рекомендуем! Всё, что заявлено - всё посетили!
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Н
Отличный гид! Павел провёл экскурсию блестяще: с огромным опытом, широким кругозором и неизменным чувством юмора. Сложные темы объяснял легко и интересно, шутки были уместны и помогали запомнить информацию. Видно, что
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он искренне любит родной край, превосходно знает историю, и может передать её, рисуя картинки прошлого! Прошел «огонь и воду» на Куршской косе, ответит на любые, даже самые каверзные вопросы, увлечен и умеет увлечь этим других. Рекомендую без колебаний! Приедем сюда летом, и сразу к Павлу!

Отличный гид! Павел провёл экскурсию блестяще: с огромным опытом, широким кругозором и неизменным чувством юмора. Сложные
Отличный гид! Павел провёл экскурсию блестяще: с огромным опытом, широким кругозором и неизменным чувством юмора. Сложные
Отличный гид! Павел провёл экскурсию блестяще: с огромным опытом, широким кругозором и неизменным чувством юмора. Сложные
Отличный гид! Павел провёл экскурсию блестяще: с огромным опытом, широким кругозором и неизменным чувством юмора. Сложные
Отличный гид! Павел провёл экскурсию блестяще: с огромным опытом, широким кругозором и неизменным чувством юмора. Сложные
Отличный гид! Павел провёл экскурсию блестяще: с огромным опытом, широким кругозором и неизменным чувством юмора. Сложные
Отличный гид! Павел провёл экскурсию блестяще: с огромным опытом, широким кругозором и неизменным чувством юмора. Сложные
Отличный гид! Павел провёл экскурсию блестяще: с огромным опытом, широким кругозором и неизменным чувством юмора. Сложные+2
Отличный гид! Павел провёл экскурсию блестяще: с огромным опытом, широким кругозором и неизменным чувством юмора. Сложные
Отличный гид! Павел провёл экскурсию блестяще: с огромным опытом, широким кругозором и неизменным чувством юмора. Сложные
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Ксения
Вся экскурсия как невероятно интересное и яркое приключение! Мы узнали историю и легенды этого края. Павел обладает не только огромными знаниями, но и умеет увлечь беседой. Как будто участвуешь в
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передаче «моя планета»😍 Ребенок 11 лет ни разу не достал телефон и с интересом слушал. Скажу честно, что из экскурсий на трипстере за последние годы, это наш лучший экскурсовод, которого мы точно будем рекомендовать всем друзьям! И сами еще раз с удовольствием съездим с Павлом по другому маршруту! Спасибо, Павел! И всех благ Вашей семье!

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Е
Проведи с Павлом весь день на экскурсии - узнали столько интересных фактов, сколько за весь год не узнали)
Павел очень увлечен историей, орнитологией, биологией. Любит свой город, живет там с удовольствием, с удовольствием и проводит экскурсии. Можете с ним весь день провести в увлекательнейших историях! Очень советую
Проведи с Павлом весь день на экскурсии - узнали столько интересных фактов, сколько за весь год не узнали)
Проведи с Павлом весь день на экскурсии - узнали столько интересных фактов, сколько за весь год не узнали)
Проведи с Павлом весь день на экскурсии - узнали столько интересных фактов, сколько за весь год не узнали)
Проведи с Павлом весь день на экскурсии - узнали столько интересных фактов, сколько за весь год не узнали)
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Юлия
Это не экскурсия - это было мероприятие экстра-класса! Пишу отзыв спустя 1,5 г и могу сказать, что с тех пор мы побывали своей большой компанией на многих экскурсиях, с разными
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организаторами, в разных форматах и разными гидами как в России, так и за рубежом. Но эта экскурсия в памяти до сих пор как самое яркое событие! Великолепная организация, Павел - потрясающий рассказчик, интеллигентный, деликатный, внимательный и просто кладезь уникальной информации! Интересная, нетривиальная подача материала, мы до сих пор делимся впечатлениями со всеми знакомыми. Влюбил просто в свои родные места! Учел все наши пожелания, правильно распределил время, организовал вкусный обед. Комфортно было всем участникам в возрасте от 4 до 50 лет. Если бы можно было поставить 10☆, поставили бы не задумываясь! Павел, спасибо Вам огромное!

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