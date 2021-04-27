Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Сначала планировали поездку на другой день, но потом переиграли и именно выбранный нами день был единственным свободным у Павла ближайшие 3 недели. Это чудо и везение, по-другому не сказать. Потому что это было незабываемо! Павел настолько интересный рассказчик, что я всю поездку сидела, можно сказать, с открытым ртом, стараясь не пропустить ничего! У Павла невероятно интересная жизнь, поэтому у него есть знания на многие темы, рассказывает потрясающе! Меня покорила природа и энергетика Косы. А благодаря Павлу у меня остались еще и знания об истории, географии, находках и о многом другом!