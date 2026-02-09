Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Сейчас август — это идеальное время.

Май и сентябрь идеально подходят для посещения Куршской косы. В это время туристы могут насладиться спокойствием и красотой природы, избегая летней суеты. В теплые месяцы экскурсия будет особенно комфортной и запоминающейся.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининградской области, где каждый шаг открывает новую страницу истории.Вас ожидает посещение легендарного форта №3, где можно исследовать подземные ходы и услышать мистические истории прошлого.Замок

Нессельбек предстанет перед вами во всем великолепии средневековой архитектуры, а его пивоварня и ресторан предложат отведать местные деликатесы. Музей советской военной техники позволит прикоснуться к истории 20 века, а Куршская коса удивит своей природной красотой и богатством флоры и фауны. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет глубже познакомиться с Калининградским краем и его уникальными достопримечательностями

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

от 15 500 ₽ за группу

Ваш гид в Калининграде

Описание экскурсии

Форт № 3. Вы пройдёте через подземные ходы с фонариком и услышите о белой даме и духах древнего святилища, на месте которого построены укрепления.

Замок Нессельбек — cредневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам с зубчатыми башнями, подъёмными решетками, мостами и рвами.

Мемориал военной техники под открытым небом. Впечатляющая коллекция танков — от знаменитого Т-34 до боевых машин последнего периода социализма.

Музей заповедника «Куршская коса». Вы познакомитесь с моделями старинных планеров, статуями прусских богов и настоящими обитателями леса — лисами, волками и кабанами.

Орнитологическая станция — крупнейшая в мире. На ваших глазах учёные поймают и окольцуют птицу, а вам (возможно!) удастся отпустить её на волю.

Танцующий лес — изогнутые сосны будто исполняют древний мистический танец. Специалисты до сих пор не нашли объяснение этому феномену. А что подсказывает ваша фантазия?

Дюна Эфа. Мы взлетим над песчаной пустыней — с высоты 62 метров вам откроется захватывающая панорама моря и залива, простирающаяся до самого горизонта.

Организационные детали