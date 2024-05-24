Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда

Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Приглашаем в насыщенное комфортное путешествие, объединяющее сказочную природу и богатую историю Калининградской области! Вы посетите все главные места Куршской косы: Королевский бор, Танцующий лес, дюны Эфа и Миллера. А затем отправитесь в Форт №1 и увидите, в каких условиях жили немецкие пленные.
4.83
6 отзывов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите:

  • Королевский бор.
  • Посёлок Лесной.
  • Дюны Мюллера и Эфа.
  • Озеро «Чайка».
  • Танцующий лес.
  • Немецкий форт №1.

Вы узнаете:

  • Как формировалась Куршская коса.
  • Где в этом районе Тевтонский орден воздвиг замок и сохранился ли он.
  • Как экологическая катастрофа могла повлиять на местную природу.
  • Почему в море и заливе разные воды.
  • Какая здесь обитает живность и кого можно встретить на экскурсии.
  • Как немецкий форт дошёл до наших дней.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5 или Merсedes Vito.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Куршская коса — 300 руб., Форт №1 — 400 руб.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в среду, пятницу и субботу в 10:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
24 мая 2024
Поездка на Куршскую косу с заездом в Форт №1 очень понравилась! На форте экскурсию провел местный гид Алексей, прекрасный рассказчик и горячий энтузиаст популяризации форта. Затем отправились на косу. Так
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получилось, что в группе оказалась я одна, другие участники отказались в последний момент. Особая благодарность организаторам, что не смотря на то, что группа не собралась, экскурсию провели для меня одной, экскурсия была индивидуальная по цене групповой! По ходу поездки маршрут скорректировали по моим предпочтениям, что-то сократили, а где-то наоборот увеличили время пребывания. Спасибо Леониду за прекрасную и познавательную поездку!

Л
20 мая 2024
Экскурсия состоялась вовремя, Леонид отличный гид, приятный собеседник. Во всех местах побывали, все посмотрели. Красиво и интересно. В Форт нужна теплая одежда. Выбирая эту экскурсию рассчитывайте свои силы, очень много нужно ходить.
Е
17 мая 2024
Хорошая Экскурсия, плюсы- маленькая группа и цена. Отлично, что в экскурсию включен форт. Правда на него заложено мало времени, хотелось еще побродить по старинным залам, после окончания рассказа экскурсовода.
Сама
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Куршская коса и дюны произвели впечатление… Безумно красивая природа… А вот лес, бор, озера… просто были, и никаких эмоций не вызвали. Но это не от экскурсоводов зависит, а только наше личное восприятие. Эко тропы, везде всё огорожено… Шаг в лево, шаг в право - это не то, что позволит насладится красотами. Я бы посоветовала залоить на пляж на косе часа два, с предложением взять собой перекус и плед.
Леонид отлично все показал, рассказал и ответил на возникающие вопросы. С ним было легко общаться.

К
8 мая 2024
Поездка понравилась: побывали даже там, куда не все заезжают. Спасибо гиду, что не торопил и дал возможность расслабленно и спокойно все осмотреть:)
М
4 мая 2024
Спасибо огромное Леониду и Натальи за организацию экскурсии ❤️очень понравилось и однозначно рекомендую 👍Интересно, легко, ненавязчиво и много информации полезной. Красивые места оговоренного маршрута и даже больше! Спасибо за Ваш профессионализм!!!
С
30 апр 2024
Экскурсия вышла очень душевной. Сложилось все: комфортные условия поездки, знающий и приятный в общении гид (с нами был Леонид), настроение, которое ему удалось нам создать, погода (тут все таки он,
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думаю, был ни причем 😁).
Предложенный маршрут позволил посмотреть все, что мы хотели. Были даже учтены небольшие пожелания нашей минигруппы.
В результате все вышло просто здорово. Спасибо за прекрасный день и знакомство с Куршской косой!

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