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Куршская коса и дюны произвели впечатление… Безумно красивая природа… А вот лес, бор, озера… просто были, и никаких эмоций не вызвали. Но это не от экскурсоводов зависит, а только наше личное восприятие. Эко тропы, везде всё огорожено… Шаг в лево, шаг в право - это не то, что позволит насладится красотами. Я бы посоветовала залоить на пляж на косе часа два, с предложением взять собой перекус и плед.

Леонид отлично все показал, рассказал и ответил на возникающие вопросы. С ним было легко общаться.