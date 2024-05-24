Приглашаем в насыщенное комфортное путешествие, объединяющее сказочную природу и богатую историю Калининградской области! Вы посетите все главные места Куршской косы: Королевский бор, Танцующий лес, дюны Эфа и Миллера. А затем отправитесь в Форт №1 и увидите, в каких условиях жили немецкие пленные.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Королевский бор.
- Посёлок Лесной.
- Дюны Мюллера и Эфа.
- Озеро «Чайка».
- Танцующий лес.
- Немецкий форт №1.
Вы узнаете:
- Как формировалась Куршская коса.
- Где в этом районе Тевтонский орден воздвиг замок и сохранился ли он.
- Как экологическая катастрофа могла повлиять на местную природу.
- Почему в море и заливе разные воды.
- Какая здесь обитает живность и кого можно встретить на экскурсии.
- Как немецкий форт дошёл до наших дней.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Transporter Multivan T5 или Merсedes Vito.
- Входные билеты не включены в стоимость: Куршская коса — 300 руб., Форт №1 — 400 руб.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду, пятницу и субботу в 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 68 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я представляю дружную команду гидов в Калининградской области. Мы проводим экскурсии уже более 3 лет. Делаем всё возможное, чтобы они проходили на высшем уровне и надолго запоминались гостям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
24 мая 2024
Поездка на Куршскую косу с заездом в Форт №1 очень понравилась! На форте экскурсию провел местный гид Алексей, прекрасный рассказчик и горячий энтузиаст популяризации форта. Затем отправились на косу. Так
Л
Людмила
20 мая 2024
Экскурсия состоялась вовремя, Леонид отличный гид, приятный собеседник. Во всех местах побывали, все посмотрели. Красиво и интересно. В Форт нужна теплая одежда. Выбирая эту экскурсию рассчитывайте свои силы, очень много нужно ходить.
Е
Евгения
17 мая 2024
Хорошая Экскурсия, плюсы- маленькая группа и цена. Отлично, что в экскурсию включен форт. Правда на него заложено мало времени, хотелось еще побродить по старинным залам, после окончания рассказа экскурсовода.
Сама
Сама
К
Константин
8 мая 2024
Поездка понравилась: побывали даже там, куда не все заезжают. Спасибо гиду, что не торопил и дал возможность расслабленно и спокойно все осмотреть:)
М
Мария
4 мая 2024
Спасибо огромное Леониду и Натальи за организацию экскурсии ❤️очень понравилось и однозначно рекомендую 👍Интересно, легко, ненавязчиво и много информации полезной. Красивые места оговоренного маршрута и даже больше! Спасибо за Ваш профессионализм!!!
С
Сергей
30 апр 2024
Экскурсия вышла очень душевной. Сложилось все: комфортные условия поездки, знающий и приятный в общении гид (с нами был Леонид), настроение, которое ему удалось нам создать, погода (тут все таки он,
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