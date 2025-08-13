Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00 и 14:00
Завтра в 09:30
1 июн в 09:30
1000 ₽
1176 ₽ за человека
Групповая
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Увидеть главные символы города с воды и насладиться речной прогулкой по Преголе
Начало: В Рыбной деревне
1 июн в 12:00
2 июн в 12:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды
Начало: У Дома Советов
Завтра в 15:00
1 июн в 10:00
от 3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сап-прогулка по реке Преголе в Калининграде
Освойте греблю на сап-доске и откройте Калининград с нового ракурса. Управляйте доской сидя, стоя или лёжа, наслаждаясь видами города
Начало: На улице Запорожской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 18:00
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
2500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Сплав на байдарках по центру Калининграда
На байдарках вглубь Калининградского порта: корабли-великаны, Рыбная деревня и остров Канта. Уникальные ракурсы и комфортная прогулка ждут вас
Начало: На набережной генерала Карбышева
2 июн в 18:00
6 июн в 11:00
2500 ₽ за человека
Билет на автобус
По Калининграду на двухэтажном автобусе и теплоходе с дегустацией марципана
Рассмотреть главные достопримечательности города с суши и с воды на групповой экскурсии
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:15, 09:30 и 10:00
Завтра в 09:15
1 июн в 09:15
900 ₽
999 ₽ за человека
Групповая
Большая речная прогулка по центру и Морскому каналу
Проплыть по реке Преголя на катере и полюбоваться видами Калининграда в сопровождении гида
Начало: На причале № 2 (Рыбная деревня)
Расписание: в среду в 10:00
3 июн в 10:00
10 июн в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Открывая Калининград: обзорная экскурсия с прогулкой на кораблике
Увидеть знаковые места города с нескольких ракурсов
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
Вечерний Калининград: готика, вода и огни
Обзорная экскурсия, прогулка на теплоходе и органный концерт
Начало: На улице Шевченко, 11А
9 июн в 16:30
11 июн в 16:30
3700 ₽ за человека
Аудиогид
Прогулка по реке Преголя с аудиогидом
Увидеть с воды старый Калининград, Рыбную деревню и корабли на набережной Музея Мирового океана
Начало: На набережной Ветеранов
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1500 ₽
1666 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Центр Калининграда с палубы теплохода
Пройти по Преголе мимо главных городских достопримечательностей
Начало: На набережной Ветеранов
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Завтра в 10:00
1 июн в 10:00
1200 ₽
1333 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 9 авг 2025
Ребята - энтузиасты и любят своё дело. Организация, экскурсионное наполнение, байдарки и веселая компания - всё на высоте. Хотелось бы побольше разного мерча с Кузей и его высказываниями, а в остальном - топчик!
Е
Дата посещения: 1 июл 2025
Хорошая активность в Калининграде. Николай все хорошо организовал. Рекомендую.
А
спасибо большое экскурсоводу Антону за увлекательную экскурсию и рассказ!
Л
вообщем не плохо но зачем заезжать в амалинау - что б показать дом богатого человека??
объект 13 это просто базар и дегустация для продажи своей продукции
А
Отличная обзорная экскурсия по Калиниграду. Спасибо.
Е
Алёнушка замечательный экскурсовод☺️Так всё приятно было,комфортно,уютно☺️Очень интересно всё рассказала☺️Алёнушка,спасибо Вам ОГРОМНОЕ за прекрасную поездку и интересную прогулку☺️Речная поездка просто супер☺️
С
Гид Алёна прекрасно провела экскурсию. Материал подала со знанием истории города и любовью к нему. Огромное спасибо!
И
Экскурсия очень понравилась.
Рассказ гида интересен.
Спасибо.
М
Экскурсия понравилась, гиду Алене спасибо. рекомендую.
Л
Прекрасная прогулка по реке!
Всего 2006 отзывов в Калининграде в категории "Обзорные прогулки на воде"
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Обзорные прогулки на воде»
Сейчас в Калининграде в категории "Обзорные прогулки на воде" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 900 до 12 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2006 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
