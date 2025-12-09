Мои заказы

Настоящий Кёнигсберг: по старинным улочкам Амалиенау и острову Канта

Погрузиться в атмосферу довоенного города и почувствовать дух ушедшей эпохи
Амалиенау — чудом сохранившийся район Кёнигсберга, где до сих пор чувствуется подлинная атмосфера Восточной Пруссии. Узкие брусчатые улицы и архитектура начала 20 века позволят ощутить очарование прошлого.

Здесь у вас будет свободное время на кофе и вкусную выпечку, а на острове Канта — для самостоятельной прогулки, отдыха и фотографий.
Настоящий Кёнигсберг: по старинным улочкам Амалиенау и острову Канта© Инесса
Настоящий Кёнигсберг: по старинным улочкам Амалиенау и острову Канта© Инесса
Настоящий Кёнигсберг: по старинным улочкам Амалиенау и острову Канта© Инесса

Описание экскурсии

Кирха Адальберта — протестантская церковь начала 20 века, символ Амалиенау. Вы узнаете о святом Адальберте, его истории и роли в жизни местных.

Колония вилл Амалиенау — район города-сада с уютными особняками, исторической застройкой, черепичными крышами, запахом свежей выпечки и печного дыма. Прогуливаясь по тихим улочкам, вы узнаете истории людей, которые жили здесь.

Кафедральный собор — главная достопримечательность острова Канта и визитная карточка Калининграда. Вы увидите величественный готический собор 14 века, узнаете, как могила Иммануила Канта спасла его от разрушения, и насладитесь видом на исторический центр города.

Рыбная деревня — живописный район на набережной реки Преголя, реконструированный в стиле старого Кёнигсберга. Вы посмотрите на традиционную архитектуру и сделаете яркие фотографии на фоне каналов и мостов.

Примерный тайминг

8:45 — сбор и посадка в автобус
9:00 — выезд в Амалиенау
9:30 — экскурсия
11:30 — выезд на остров Канта
12:00 — экскурсия
13:00 — свободное время
14:00 — выезд в туристический комплекс (желающие могут остаться на острове Канта)

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • После экскурсии вы можете остаться на острове Канта и продолжить исследовать город самостоятельно
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Вас будет сопровождать один из наших молодых и опытных гидов, который уделяет внимание каждому участнику и делает экскурсию живой и интересной

в четверг в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2320 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инесса
Инесса — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 47 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
читать дальше

рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Амалиенау - душа Кенигсберга
Пешая
2 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
5680 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по острову и эпохам
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по острову и эпохам
Откройте для себя Калининград с новой стороны: средневековые улочки, Кафедральный собор и могила Канта ждут вас на острове Канта
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 16:00
11 дек в 16:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по атмосферному Амалиенау
Пешая
2.5 часа
388 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по атмосферному Амалиенау
Ощутить дух Кёнигсберга на улочках самого атмосферного района и получить красивые фото на память
Начало: У входа в Центральный парк культуры и отдыха
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2999 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде