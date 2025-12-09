Амалиенау — чудом сохранившийся район Кёнигсберга, где до сих пор чувствуется подлинная атмосфера Восточной Пруссии. Узкие брусчатые улицы и архитектура начала 20 века позволят ощутить очарование прошлого. Здесь у вас будет свободное время на кофе и вкусную выпечку, а на острове Канта — для самостоятельной прогулки, отдыха и фотографий.

Описание экскурсии

Кирха Адальберта — протестантская церковь начала 20 века, символ Амалиенау. Вы узнаете о святом Адальберте, его истории и роли в жизни местных.

Колония вилл Амалиенау — район города-сада с уютными особняками, исторической застройкой, черепичными крышами, запахом свежей выпечки и печного дыма. Прогуливаясь по тихим улочкам, вы узнаете истории людей, которые жили здесь.

Кафедральный собор — главная достопримечательность острова Канта и визитная карточка Калининграда. Вы увидите величественный готический собор 14 века, узнаете, как могила Иммануила Канта спасла его от разрушения, и насладитесь видом на исторический центр города.

Рыбная деревня — живописный район на набережной реки Преголя, реконструированный в стиле старого Кёнигсберга. Вы посмотрите на традиционную архитектуру и сделаете яркие фотографии на фоне каналов и мостов.

Примерный тайминг

8:45 — сбор и посадка в автобус

9:00 — выезд в Амалиенау

9:30 — экскурсия

11:30 — выезд на остров Канта

12:00 — экскурсия

13:00 — свободное время

14:00 — выезд в туристический комплекс (желающие могут остаться на острове Канта)

Организационные детали