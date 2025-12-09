Настоящий Кёнигсберг: по старинным улочкам Амалиенау и острову Канта
Погрузиться в атмосферу довоенного города и почувствовать дух ушедшей эпохи
Амалиенау — чудом сохранившийся район Кёнигсберга, где до сих пор чувствуется подлинная атмосфера Восточной Пруссии. Узкие брусчатые улицы и архитектура начала 20 века позволят ощутить очарование прошлого.
Здесь у вас будет свободное время на кофе и вкусную выпечку, а на острове Канта — для самостоятельной прогулки, отдыха и фотографий.
Описание экскурсии
Кирха Адальберта — протестантская церковь начала 20 века, символ Амалиенау. Вы узнаете о святом Адальберте, его истории и роли в жизни местных.
Колония вилл Амалиенау — район города-сада с уютными особняками, исторической застройкой, черепичными крышами, запахом свежей выпечки и печного дыма. Прогуливаясь по тихим улочкам, вы узнаете истории людей, которые жили здесь.
Кафедральный собор — главная достопримечательность острова Канта и визитная карточка Калининграда. Вы увидите величественный готический собор 14 века, узнаете, как могила Иммануила Канта спасла его от разрушения, и насладитесь видом на исторический центр города.
Рыбная деревня — живописный район на набережной реки Преголя, реконструированный в стиле старого Кёнигсберга. Вы посмотрите на традиционную архитектуру и сделаете яркие фотографии на фоне каналов и мостов.
Примерный тайминг
8:45 — сбор и посадка в автобус 9:00 — выезд в Амалиенау 9:30 — экскурсия 11:30 — выезд на остров Канта 12:00 — экскурсия 13:00 — свободное время 14:00 — выезд в туристический комплекс (желающие могут остаться на острове Канта)
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером
После экскурсии вы можете остаться на острове Канта и продолжить исследовать город самостоятельно
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет
Все объекты мы осматриваем снаружи
Вас будет сопровождать один из наших молодых и опытных гидов, который уделяет внимание каждому участнику и делает экскурсию живой и интересной
в четверг в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
2320 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Инесса — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 47 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные читать дальше
рестораны и заботимся о вашем комфорте. У нас свой многофункциональный комплекс, где вы будете жить во время путешествия, новый транспорт и профессиональная команда, готовая помочь с любыми вопросами и воплотить в жизнь ваши идеи. Проводим как групповые, так и корпоративные туры под заказ. Приглашаем вас в активные, гастрономические и путешествия-знакомства с Калининградской областью — выбирайте то, что ближе вам!