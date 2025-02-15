Вы откроете несколько атмосферных мест и погрузитесь в прошлое Восточной Пруссии. Погуляете по провинциальному средневековому городку. Увидите рыцарские замки и заброшенную психиатрическую клинику 19 века.
Подниметесь на самую высокую колокольню в области и услышите звук двухсотлетней шарманки в музее патефонов. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Подниметесь на самую высокую колокольню в области и услышите звук двухсотлетней шарманки в музее патефонов. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание аудиогида
Театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актёрами театра и кино, чтобы вы получили яркие впечатления и от души посмеялись. Вместе с героями Доком и Марти вы посетите любопытные исторические места в малых городах Калининградской области.
В программе путешествия:
Фридланд (Правдинск)
- Вы подниметесь на колокольню собора Святого Георгия Победоносца, самую высокую в Калининградской области
- А также увидите Мазурский канал — его северная часть находится в Правдинском районе, а южная — в Польше. Это недостроенный водный путь, который должен был соединить Большие Мазурские озёра с Балтийским морем
Гердауэн (Железнодорожный)
- Далее в программе — чудом сохранившийся провинциальный средневековый городок. Здесь можно сделать целую серию колоритных фотографий
- Особенная локация в посёлке — музей-кафе «Патефон». В его коллекции около 50 экспонатов 1840–1940 годов. Вы рассмотрите музыкальные шкатулки, шарманки, патефоны, граммофоны. И даже фонограф Эдисона — первое устройство для механической записи и воспроизведения звука
- Кроме того, вы увидите руины замка Гердауэн 14 века. Укрепление была таким мощным, что даже войска литовского князя Ольгерда не решились его штурмовать!
Велау (Знаменск)
Вы посетите мрачную заброшенную психиатрическую больницу «Алленберг», основанную в середине 19 века. И сможете пообедать в приятном кафе «Ферма».
Тапиау (Гвардейск)
В завершение вы познакомитесь с историей рыцарского замка, в котором скончался последний магистр Тевтонского ордена и первый герцог Пруссии Альбрехт.
Организационные детали
Вход в музей-кафе «Патефон» бесплатный.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1190 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 11068 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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