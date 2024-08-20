Окунитесь и в прямом смысле соприкоснитесь с историей и бытом Восточной Пруссии в этом необычном туре с нестандартными локациями.
Маршрут экскурсии определенно запомнится каждому: старинный маяк, заброшенная больница, старый живописный немецкий поселок Гердаун (Железнодорожный). Польская граница,.
Кирха 1360 года постройки с смотровой площадки которой вы сможете полюбоваться окрестностями красивого города Фридланд (Правдинск). Готовьтесь узнать, увидеть и сфотографировать много интересного!
Маршрут экскурсии определенно запомнится каждому: старинный маяк, заброшенная больница, старый живописный немецкий поселок Гердаун (Железнодорожный). Польская граница,.
Кирха 1360 года постройки с смотровой площадки которой вы сможете полюбоваться окрестностями красивого города Фридланд (Правдинск). Готовьтесь узнать, увидеть и сфотографировать много интересного!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Приготовьтесь к очень необычной и интересной поездке! За день мы:
- побываем в поселке Заливино, где вы увидите маяк 1868 года;
- увидим заброшенную психиатрическую больницу 1854 года Алленберг (внешний осмотр);
- посетим замок 13 века Тапиау, замок Шаакен и сыроварню, замок-музей Вальдау. На протяжении пути вас ждут красивые дороги с многовековыми дубами и живописными пейзажами.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маяк 18 века (отреставрированный и доступный для посещения)
- Замок 13 века Тапиау
- Заброшенная психиатрическая больница Алленберг (внешний осмотр, без посещения)
- Железнодорожный (Гердаун)
- Правдинск (Фридланд)
- Сыроварня и замок Шаакен
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: По Вашему адресу
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
20 авг 2024
Были на этой индивидуальной экскурсии с мужем вдвоем, просто замечательный экскурсовод Олег Майер, успел показать даже больше чем было заявлено, рассказывает очень интересно и отвечает на любой вопрос!! Места интересные, местами загадочные и даже жуткие, но эта многовековая история захватывает и не оставляет равнодушной! Спасибо большое!!
В
Виктория
18 авг 2024
Ездила на экскурсию с дочкой 13 лет. Понравилось обеим. Интересно, информативно и очень комфортно. На любой вопрос был ответ. Большое спасибо Олегу! Однозначно экскурсию рекомендую.
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