Обзорная пешеходная экскурсия от площади Победы до Центрального парка

Начнем путешествие с исторической Площади Победы

Начнем путешествие с исторической Площади Победы.

Увидим памятник, возведенный в честь немецкого поэта Фридриха Шиллера.

Побываем возле уникальной Триумфальной колонны.

Осмотрим здание Областного драматического театра.

Увидим главный православный храм Калининграда, — Христа Спасителя.

А завершим экскурсию у Калининградского зоопарка.
Обзорная пешеходная экскурсия от площади Победы до Центрального парка
Обзорная пешеходная экскурсия от площади Победы до Центрального парка
Обзорная пешеходная экскурсия от площади Победы до Центрального парка
Обзорная пешеходная экскурсия от площади Победы до Центрального парка
Обзорная пешеходная экскурсия от площади Победы до Центрального парка
Обзорная пешеходная экскурсия от площади Победы до Центрального парка

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Победы
  • Памятник Фридриха Шиллера
  • Триумфальная колонна
  • Областной драматический театр
  • Храм Христа Спасителя
  • Калининградский зоопарк
Что вас ждет
Начнем путешествие с исторической Площади Победы. Увидим памятник, возведенный в честь немецкого поэта Фридриха Шиллера.
Побываем возле уникальной Триумфальной колонны, вершину которой венчает орден Победы. Колонна установлена на четырехгранном пьедестале, на гранях которого изображены барельефы в честь определенного военного события.
Осмотрим здание Областного драматического театра. Увидим главный православный храм Калининграда, — Христа Спасителя. Его высота до креста достигает 73 метров, а само здание построено в стиле Владимиро-Суздальского храмового зодчества. Завершим экскурсию у Калининградского зоопарка.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
    Место начала и завершения
    по согласованию с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Ежедневно

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