Что вас ждет
Начнем путешествие с исторической Площади Победы. Увидим памятник, возведенный в честь немецкого поэта Фридриха Шиллера.
Побываем возле уникальной Триумфальной колонны, вершину которой венчает орден Победы. Колонна установлена на четырехгранном пьедестале, на гранях которого изображены барельефы в честь определенного военного события.
Осмотрим здание Областного драматического театра. Увидим главный православный храм Калининграда, — Христа Спасителя. Его высота до креста достигает 73 метров, а само здание построено в стиле Владимиро-Суздальского храмового зодчества. Завершим экскурсию у Калининградского зоопарка.