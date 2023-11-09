Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов

Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме

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Вы уже побывали на обзорной экскурсии и успели полюбоваться пейзажами Балтийского побережья? Тогда самое время познакомиться с другой частью Калининградской области! Предлагаю вам посетить малые города юго-восточного направления. Здесь разыгрывались драматичные события, перемещались народы, менялась религия. Ну что, отправимся в путешествие в прошлое?
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Начнём наше путешествие с посещения музея замка Вальдау. Я расскажу историю возникновения замка и всех последующих событий.
Затем отправимся в Гвардейск, бывший Тапиау, где вы увидите уникальные часы, городскую площадь, построенную по типу орденских городов, а также заглянете в уютный «кошачий дворик».
Дальше нас ждёт не менее интересный Знаменск (Велау). Мы проедем по Длинному мосту, построенному ещё в 19 веке, посмотрим на кирху Святого Якоба 14 века. Вас ждёт интересный рассказ о жизни посёлка до и после войны, о создании макета Кёнигсберга и его роли в штурме города.
Следующий пункт программы — вкусный обед на ферме Тюниных в месте слияния двух рек Преголи и Лавы.
Затем, хорошо подкрепившись, посетим города Железнодорожный (Гердауен) и Правдинск (Фридланд), где прогуляемся по уютным улочкам, заглянем в бывший католический, лютеранский, а ныне православный храм святого Георгия Победоносца. По пути заедем на шлюз Мазурского канала и полюбуемся просторами Калининградской области.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на целый день. Проводится на комфортабельном автомобиле Toyota Avensis.
  • Отдельно оплачивается обед (по меню) и билет в музей (100 руб. /чел.).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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