Что вас ожидает

Начнём наше путешествие с посещения музея замка Вальдау. Я расскажу историю возникновения замка и всех последующих событий.

Затем отправимся в Гвардейск, бывший Тапиау, где вы увидите уникальные часы, городскую площадь, построенную по типу орденских городов, а также заглянете в уютный «кошачий дворик».

Дальше нас ждёт не менее интересный Знаменск (Велау). Мы проедем по Длинному мосту, построенному ещё в 19 веке, посмотрим на кирху Святого Якоба 14 века. Вас ждёт интересный рассказ о жизни посёлка до и после войны, о создании макета Кёнигсберга и его роли в штурме города.

Следующий пункт программы — вкусный обед на ферме Тюниных в месте слияния двух рек Преголи и Лавы.

Затем, хорошо подкрепившись, посетим города Железнодорожный (Гердауен) и Правдинск (Фридланд), где прогуляемся по уютным улочкам, заглянем в бывший католический, лютеранский, а ныне православный храм святого Георгия Победоносца. По пути заедем на шлюз Мазурского канала и полюбуемся просторами Калининградской области.

Организационные детали