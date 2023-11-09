Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Вы уже побывали на обзорной экскурсии и успели полюбоваться пейзажами Балтийского побережья? Тогда самое время познакомиться с другой частью Калининградской области! Предлагаю вам посетить малые города юго-восточного направления. Здесь разыгрывались драматичные события, перемещались народы, менялась религия. Ну что, отправимся в путешествие в прошлое?
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Начнём наше путешествие с посещения музея замка Вальдау. Я расскажу историю возникновения замка и всех последующих событий.
Затем отправимся в Гвардейск, бывший Тапиау, где вы увидите уникальные часы, городскую площадь, построенную по типу орденских городов, а также заглянете в уютный «кошачий дворик».
Дальше нас ждёт не менее интересный Знаменск (Велау). Мы проедем по Длинному мосту, построенному ещё в 19 веке, посмотрим на кирху Святого Якоба 14 века. Вас ждёт интересный рассказ о жизни посёлка до и после войны, о создании макета Кёнигсберга и его роли в штурме города.
Следующий пункт программы — вкусный обед на ферме Тюниных в месте слияния двух рек Преголи и Лавы.
Затем, хорошо подкрепившись, посетим города Железнодорожный (Гердауен) и Правдинск (Фридланд), где прогуляемся по уютным улочкам, заглянем в бывший католический, лютеранский, а ныне православный храм святого Георгия Победоносца. По пути заедем на шлюз Мазурского канала и полюбуемся просторами Калининградской области.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на целый день. Проводится на комфортабельном автомобиле Toyota Avensis.
- Отдельно оплачивается обед (по меню) и билет в музей (100 руб. /чел.).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 95 туристов
Добрый день! Меня зовут Ирина. Впервые приехав в Калининград более 20 лет назад, я полюбила его с первого взгляда и поняла, что останусь здесь навсегда. Сейчас я дипломированный гид. С большим удовольствием раскрою вам самобытность Янтарного края, расскажу о самых интересных моментах его многовековой истории и сделаю всё, чтобы вы захотели сюда вернуться!
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