Вы пройдете от площади Победы до Центрального парка, узнаете любопытные факты о Кенигсберге и увидите нынешний Калининград с живописными скверами и уютными улицами.
А еще посетите немецкий район Амалиенау с виллами-садами и получите ценные рекомендации местного жителя!
А еще посетите немецкий район Амалиенау с виллами-садами и получите ценные рекомендации местного жителя!
Описание экскурсии
Истории города К
Вы увидите самые интересные места, услышите о них занимательные факты и получите полезные советы: что еще посетить в Калининграде, куда съездить за пределы города и по каким красивым местам погулять. В программе экскурсии:
- Площадь Победы — вас впечатлит красота главной городской площади, знаменитой фонтанами и Триумфальной колонной.
- Кафедральный собор Христа Спасителя — первый православный храм Калининграда. Я расскажу, какие отсылки к древним церквям Владимира и Суздаля использовал при его создании архитектор Олег Копылов.
- Фонтанная композиция «Борющиеся зубры» — знаменитая бронзовая скульптура у богато декорированного земельного суда. Вы узнаете, почему жители называют ее «Быками», кто придумал этот удивительный монумент и что общего у него с «Двумя львятами» из Эрмитажа.
- Драматический театр — вы погуляете по живописному скверу, увидите портал с коринфскими колоннами и памятник Шиллеру, стоящий здесь более 100 лет. Я раскрою, почему это место очень любят калининградцы и благодаря чему Шиллер остался невредим во время войны.
- Стадион «Балтика» — старейший в стране.
- Зоопарк — я расскажу о довоенных вольерах «Медвежатник», «Ледяная скала», «Террариум» и дереве, ровеснике динозавров.
- Гостиница Москва — вас впечатлит ее элегантное здание, возведенное в 1930-х годах для страхового общества «Северная звезда».
- Центральный парк — расположенный на территории старого кенигсбергского парка Луизенваль, он ведет свою историю с конца XVIII века и эпохи прусских королей. Я объясню, почему парк обожала королева Луиза, и покажу его главную достопримечательность — кирху, которую ныне занимает театр Кукол.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
|Дети до 14 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1082 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Виктория, я автор калининградского проекта, посвященного интересным экскурсиям для местных жителей и гостей города. За 2-3 часа наших пешеходных прогулок вы узнаете больше, чем за целый день
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Была на экскурсии 20 августа.
Вы узнаете, почему город получил название Кёнингсберг и как в принципе образовался этот город.
Интересная информация про то, как испытывали немцы здания при строительстве, что произошло с
Вы узнаете, почему город получил название Кёнингсберг и как в принципе образовался этот город.
Интересная информация про то, как испытывали немцы здания при строительстве, что произошло с
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Экскурсия прошла на одном дыхании,было интересно и познавательно! Погода пыталась испортить настроение своей сыростью, но мы согрелись у зоопарка чашечкой кофе и нам было уже не остановить. Из-за дождика многие отказались идти знакомиться с городом. Мы с сыном (12лет) пришли и не пожалели. Экскурсовод Светлана очень интересно и понятно рассказывает о Калининграде. Сыну и мне понравилось, спасибо.
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У нас, насколько я помню, был гид по имени Людмила, а не Виктория. Все было очень интересно, она постоянно спрашивала слышно нам или нет, очень интересно рассказывала, сама по себе
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В
С удовольствием прошли с экскурсоводом Валентиной по предложенному маршруту. Было интересно, познавательно. Нам все понравилось. Огромное спасибо экскурсоводу - заранее узнала состав участников экскурсии, по ходу рассказа старалась заинтересовать всех, даже подготовила сюрпризы детям, добрый и неравнодушный человек и прекрасный гид, любящий свой город.
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Ю
Всем привет! Мы были с мужем впервые в Калининграде и эта экскурсия-прекрасный шанс узнать город поближе. Пожалуй, этой экскурсии и прогулки по центру будет достаточно чтобы составить первое впечатление, ну а дальше уже вам решать, хотите ли вы прогуляться по другим районам или поедете дальше в Зеленоградск и другие места. Экскурсию однозначно рекомендую.
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N
Наверное, повторю многие отзывы здесь, Татьяна - отличный гид. Увлеченный и знающий. Так что первое знакомство с Калининградом успешно состоялось. Жаль, что в два-три часа невозможно вместить знакомство со всем городом;-)
Вероятно, Татьяне надо подумать о следующей серии прогулок -"Второе знакомство с Калининградом"
Вероятно, Татьяне надо подумать о следующей серии прогулок -"Второе знакомство с Калининградом"
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