Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии

Вас ждет насыщенная экскурсия по главным достопримечательностям Калининграда (Кёнигсберга)

Вас ждет насыщенная экскурсия по главным достопримечательностям Калининграда (Кёнигсберга).

Начнем путешествие с Рыбной деревни.

Пройдем по улочкам довоенного Кёнигсберга, осмотрим Кафедральный собор, старейшую церковь города.

Увидим Закхаймские ворота, побываем возле Литовского вала.

Посмотрим башню «Дер Дона» и многое другое.
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
Главные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии

Что вы увидите 🤩

  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
  • Закхаймские ворота
  • Королевские ворота
  • Литовский вал
  • Башня «Дер Дона»
  • Памятник Канту
  • Кирха памяти королевы Луизы
  • Улицы старинного района Амалиенау
  • Район Марауненхоф
  • Улица Кутузова
  • Площадь Победы
Главные достопримечательности Калининграда (Кёнигсберга) — в одной экскурсии.
Начнем путешествие с Рыбной деревни. Пройдем по улочкам довоенного Кёнигсберга, воссозданным в архитектурном стиле немецкого рыбного рынка. Осмотрим Кафедральный собор, старейшую церковь города. Увидим Закхаймские ворота, одни из семи сохранившихся в Калининграде ворот. Побываем у Королевских ворот, построенных в XIX веке на месте старинных Гумбинненских ворот.
Побываем возле Литовского вала. Посмотрим башню «Дер Дона», названую в честь одного из авторов проекта оборонительного кольца вокруг города. Пройдем к памятнику Канту и кирхе памяти королевы Луизы. Побываем на улицах старинного района Амалиенау. Продолжим путешествие прогулкой по району Марауненхоф, одному из красивейших районов города. Удивимся архитектуре улицы Кутузова и площади Победы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
8 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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