Главные достопримечательности Калининграда (Кёнигсберга) — в одной экскурсии.

Начнем путешествие с Рыбной деревни. Пройдем по улочкам довоенного Кёнигсберга, воссозданным в архитектурном стиле немецкого рыбного рынка. Осмотрим Кафедральный собор, старейшую церковь города. Увидим Закхаймские ворота, одни из семи сохранившихся в Калининграде ворот. Побываем у Королевских ворот, построенных в XIX веке на месте старинных Гумбинненских ворот.

Побываем возле Литовского вала. Посмотрим башню «Дер Дона», названую в честь одного из авторов проекта оборонительного кольца вокруг города. Пройдем к памятнику Канту и кирхе памяти королевы Луизы. Побываем на улицах старинного района Амалиенау. Продолжим путешествие прогулкой по району Марауненхоф, одному из красивейших районов города. Удивимся архитектуре улицы Кутузова и площади Победы.