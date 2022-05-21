Попробуй Кенигсберг на вкус «с посещением замков Шаакен и Нессельбек»

Попробуй Кенигсберг на вкус «с посещением замков Шаакен и Нессельбек»
Попробуй Кенигсберг на вкус «с посещением замков Шаакен и Нессельбек»
Попробуй Кенигсберг на вкус «с посещением замков Шаакен и Нессельбек»
Попробуй Кенигсберг на вкус «с посещением замков Шаакен и Нессельбек»
Попробуй Кенигсберг на вкус «с посещением замков Шаакен и Нессельбек»
Попробуй Кенигсберг на вкус «с посещением замков Шаакен и Нессельбек»
Попробуй Кенигсберг на вкус «с посещением замков Шаакен и Нессельбек»

Что вас ожидает 🤩

  • Марципановый домик
  • Замок Шаакен
  • Сыроварня Шаакен-Дорф
  • Отель-замок Нессельбек
Образ Калининграда плотно окутан духом Восточной Пруссии. Так давайте отведаем Кенигсберг на вкус!

ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ

Наше гастрономическое путешествие начнется с посещения Марципанового домика, где мы попробуем наш главный сувенир на вкус, узнаем нюансы изготовления с легкой вуалью истории, мифами и легендами. Далее нам предстоит окунуться в Средневековье. Мы увидим с Вами настоящий замок времен Тевтонского ордена. Замок «Шаакен»- один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Музей инквизиции, созданный в подвальных помещениях замка, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня – все это уже сейчас можно назвать визитной карточкой Шаакена.
В 1902-1905 гг. хозяйственные постройки расширились за счет сыроварни и таверны. И как раз следующей остановкой на нашем пути станет сыроварня Шаакен дорф, где мы не только сможем приобрести крафтовый сыр, но и продегустируем его и местный шоколад. И для взрослых гурманов будет предложен бокал вина, для того, чтобы вкус местного сыра заиграл еще более яркими красками.
И когда вечер опустится на город, наступит идеальное время для того, чтобы заглянуть в еще один рыцарский замок, замок, который был возведен по старинным чертежам, это точная копия, когда то возвышавшегося здесь, в окрестностях Кенигсберга, замка Нессельбек. Именно в нем находится одна из самых популярных пивоварен города и говорят, что эти места по сей день хранят секретный рецепт настоящего крапивного пива. Мы с Вами сможем погрузиться в настоящую атмосферу тех времен — рыцарский турнир, музей пыток и экспозиция, посвященная Тевтонскому ордену. А после столь приятного времяпрепровождения продегустируем пиво из местной пивоварни с приятными закусками.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • 7 вариантов посадки в автобус на выбор (включая 11 популярных отелей и выезд из Зеленоградск)
Что не входит
  • Ужин в ресторане Нессельбек
  • Экскурсионно-дегустационный сет (1660 руб):
  • Дегустация марципана
  • Дегустация сыров в Шаакен Дорф
  • Дегустация пива + закуски
  • Экскурсия по замку Шаакен.
  • Экскурсионно-дегустационный сет необходимо будет оплатить за неделю до экскурсии, т. к. мы заранее заказываем на определенное количество человек
Место начала и завершения?
ул. Черняховского 4Б, и еще 9 мест на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и четверг в 12:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Дегустационный сет необходимо будет оплатить за неделю до экскурсии
  • Т. к. мы заранее заказываем на определенное количество человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник и четверг в 12:30

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