Вы увидите самые красивые и интересные места Калининграда, освещенные огнями вечернего города.
Мы побываем на острове Канта и в районе роскошных вилл Амалиенау, осмотрим оборонительные сооружения и отыщем сказочных хомлинов.
Завершим путешествие в знаменитом бастионе «Обертайх», где вы сможете побывать на дегустации местных деликатесов.
Мы побываем на острове Канта и в районе роскошных вилл Амалиенау, осмотрим оборонительные сооружения и отыщем сказочных хомлинов.
Завершим путешествие в знаменитом бастионе «Обертайх», где вы сможете побывать на дегустации местных деликатесов.
Описание экскурсииПриглашаем вас на уютную вечернюю прогулку по Калининграду — городу с характером, где немецкая история переплетается с современностью, а в тенях улиц прячутся сказочные хранители — хомлины. Мы начнём маршрут на острове Канта — сердце старого Кёнигсберга. Здесь нас встретит дедушка Карл — самый мудрый из хомлинов. Вы узнаете, почему именно этот остров стал символом города и какую роль он играл в его истории. Далее мы отправимся к зданию бывшей Кёнигсбергской биржи, где живёт папа Лео. По пути поговорим о торговом прошлом города и его значении как важного портового центра. Затем нас ждёт район Амалиенау — настоящий уголок старой Европы с виллами начала XX века. Здесь прячется сын Антошка. Мы прогуляемся по тихим улицам, обсудим архитектуру и почувствуем атмосферу довоенного Кёнигсберга. Продолжим маршрут у зоопарка, одного из старейших в России, где живёт дочка Ульяна. Вы услышите необычные истории этого места и узнаете, как зоопарк пережил сложные времена. Далее нас ждут оборонительные сооружения города: башня Врангеля (мама Варвара) и башня Дона (бабушка Марта). Здесь мы поговорим о фортификациях Кёнигсберга и их роли в истории города. Финальной точкой станет бастион Обертайх — «объект 13», место с особой атмосферой и загадочной историей. После прогулки вас ждёт приятное завершение вечера — дегустация местных деликатесов. Это отличная возможность познакомиться со вкусами региона и обсудить впечатления от экскурсии в тёплой компании. Дегустация включает в себя несколько курсов на выбор: - 5 видов премиального пива от лучшей пивоварни города - 3 вида свежайшей строганины из под ножа - 5 видов сыра от ремесленной сыроварни Нойдам - 4 вида настоящего Балтийского угря - 5 видов местного вяленого мяса Важная информация: Основная точка сбора: ул. Черняховского, 4Б, ориентир — Сбербанк. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования.
Понедельник и четверг в 12:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Канта (дедушка Карл)
- Здание бывшей биржи Кенигсберга (папа Лео)
- Амалиенау (сын Антошка)
- Зоопарк (дочка Ульяна)
- Башня Врангеля (мама Варвара)
- Башня Дона (бабушка Марта)
- Бастион «Обертайх» (объект 13)
Что включено
- Транспортные услуги
- Экскурсионные услуги
- Посещение бастиона «Обертайх» с бесплатной дегустацией марципана
Что не входит в цену
- Стоимость дегустационных сетов (минимум один курс на одну персону):/n курс "пиво" - 790 руб. /n курс "строганина" - 990 руб. /n курс "сыр" - 650 руб. /n курс "угорь" - 990 руб. /n курс "мясо" - 650 руб.
Место начала и завершения?
Ул. Черняховского, 4Б
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник и четверг в 12:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Основная точка сбора: ул. Черняховского
- 4Б
- Ориентир - Сбербанк. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Классная экскурсия. Поели, попили и просветились) Сначала был заезд в замок Нессельбек, где мы продегустировали разные сорта пива и отведали замечательные закуски. По желанию можно было посетить музей пыток (200р
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О
Экскурсовод Алёна прекрасно рассказывает историю 👍👍👍А вот безлимитное пиво всего давали попробовать 6 сортов и не безлимит🙃
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А
Команда Бюро Путешествий просто молодцы! Много где были и много что видели и думали что нас уже ничем не удивить. Были последний день в Калининграде и т. к. посмотрели уже все что можно было, хотелось все таки куда нибудь сходить. Нам предложили эту экскурсию и мы не стали размышлять и поехали. И не пожалели. Интересно, вкусно, познавательно.
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Г
Экскурсия прошла позитивно, интересно, вкусно. Нессельбек красивое и атмосферное место, музей марципана - очень необычная дегустация (учитывая, то что до этого не пробовали его), ну и пивоварня Понарт просто красотище. Старая немецкая пивоварня это прям вишенка на торте. Рекомендую к посещению. Отличная экскурсия.
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А
Были на экскурсии с мужем, он отлично разбирается в пиве и его любитель. Первый раз мы попробовали пиво этого завода и были в восторге. Муж даже с собой прикупил. Для себя я нашла хорошее пиво - малиновое, советую) очень понравилось. Пивовары молодцы. Экскурсия отлично организована.
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Н
Всем рекомендую, очень познавательная экскурсия
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