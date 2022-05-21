Образ Калининграда плотно окутан духом Восточной Пруссии. Так давайте отведаем Кенигсберг на вкус!

ЧТО ВАС ОЖИДАЕТ

Наше гастрономическое путешествие начнется с посещения Марципанового домика, где мы попробуем наш главный сувенир на вкус, узнаем нюансы изготовления с легкой вуалью истории, мифами и легендами. Далее нам предстоит окунуться в Средневековье. Мы увидим с Вами настоящий замок времен Тевтонского ордена. Замок «Шаакен»- один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Музей инквизиции, созданный в подвальных помещениях замка, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня – все это уже сейчас можно назвать визитной карточкой Шаакена.

В 1902-1905 гг. хозяйственные постройки расширились за счет сыроварни и таверны. И как раз следующей остановкой на нашем пути станет сыроварня Шаакен дорф, где мы не только сможем приобрести крафтовый сыр, но и продегустируем его и местный шоколад. И для взрослых гурманов будет предложен бокал вина, для того, чтобы вкус местного сыра заиграл еще более яркими красками.

И когда вечер опустится на город, наступит идеальное время для того, чтобы заглянуть в еще один рыцарский замок, замок, который был возведен по старинным чертежам, это точная копия, когда то возвышавшегося здесь, в окрестностях Кенигсберга, замка Нессельбек. Именно в нем находится одна из самых популярных пивоварен города и говорят, что эти места по сей день хранят секретный рецепт настоящего крапивного пива. Мы с Вами сможем погрузиться в настоящую атмосферу тех времен — рыцарский турнир, музей пыток и экспозиция, посвященная Тевтонскому ордену. А после столь приятного времяпрепровождения продегустируем пиво из местной пивоварни с приятными закусками.