Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы увидите самые красивые и интересные места Калининграда, освещенные огнями вечернего города.



Мы побываем на острове Канта и в районе роскошных вилл Амалиенау, осмотрим оборонительные сооружения и отыщем сказочных хомлинов.



Завершим путешествие в знаменитом бастионе «Обертайх», где вы сможете побывать на дегустации местных деликатесов. 4.9 47 отзывов

Бюро Путешествий Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Групповая экскурсия -10% 1656 ₽ выгода 165.60 ₽ 1490.40 ₽ за человека 4.9 47 отзывов 6 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Приглашаем вас на уютную вечернюю прогулку по Калининграду — городу с характером, где немецкая история переплетается с современностью, а в тенях улиц прячутся сказочные хранители — хомлины. Мы начнём маршрут на острове Канта — сердце старого Кёнигсберга. Здесь нас встретит дедушка Карл — самый мудрый из хомлинов. Вы узнаете, почему именно этот остров стал символом города и какую роль он играл в его истории. Далее мы отправимся к зданию бывшей Кёнигсбергской биржи, где живёт папа Лео. По пути поговорим о торговом прошлом города и его значении как важного портового центра. Затем нас ждёт район Амалиенау — настоящий уголок старой Европы с виллами начала XX века. Здесь прячется сын Антошка. Мы прогуляемся по тихим улицам, обсудим архитектуру и почувствуем атмосферу довоенного Кёнигсберга. Продолжим маршрут у зоопарка, одного из старейших в России, где живёт дочка Ульяна. Вы услышите необычные истории этого места и узнаете, как зоопарк пережил сложные времена. Далее нас ждут оборонительные сооружения города: башня Врангеля (мама Варвара) и башня Дона (бабушка Марта). Здесь мы поговорим о фортификациях Кёнигсберга и их роли в истории города. Финальной точкой станет бастион Обертайх — «объект 13», место с особой атмосферой и загадочной историей. После прогулки вас ждёт приятное завершение вечера — дегустация местных деликатесов. Это отличная возможность познакомиться со вкусами региона и обсудить впечатления от экскурсии в тёплой компании. Дегустация включает в себя несколько курсов на выбор: - 5 видов премиального пива от лучшей пивоварни города - ⁠3 вида свежайшей строганины из под ножа - ⁠5 видов сыра от ремесленной сыроварни Нойдам - ⁠4 вида настоящего Балтийского угря - ⁠5 видов местного вяленого мяса Важная информация: Основная точка сбора: ул. Черняховского, 4Б, ориентир — Сбербанк. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования.

Понедельник и четверг в 12:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров Канта (дедушка Карл)

Здание бывшей биржи Кенигсберга (папа Лео)

Амалиенау (сын Антошка)

Зоопарк (дочка Ульяна)

Башня Врангеля (мама Варвара)

Башня Дона (бабушка Марта)

Бастион «Обертайх» (объект 13) Что включено Транспортные услуги

Экскурсионные услуги

Посещение бастиона «Обертайх» с бесплатной дегустацией марципана Что не входит в цену Стоимость дегустационных сетов (минимум один курс на одну персону):/n курс "пиво" - 790 руб. /n курс "строганина" - 990 руб. /n курс "сыр" - 650 руб. /n курс "угорь" - 990 руб. /n курс "мясо" - 650 руб. Место начала и завершения? Ул. Черняховского, 4Б Когда и сколько длится? Когда: Понедельник и четверг в 12:30 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Важная информация Основная точка сбора: ул. Черняховского

4Б

Ориентир - Сбербанк. Но вы можете присоединиться к группе в более удобном месте. Список точек вы получите в письме после бронирования Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.