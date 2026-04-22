Оживший Кёнигсберг: обзорная пешеходная экскурсия

История города и его легенды со слов Иммануила Канта, Пётра I и королевы Луизы
Представьте: вы идёте по центру Калининграда вместе с гидом. Но на ключевых точках маршрута у него появляются невероятные соведущие. С помощью нейросетей мы оживили главных героев ушедших эпох.

Иммануил Кант, Пётр I, королева Луиза и советский переселенец выйдут с вами на видеосвязь — прямо на фоне исторических декораций.
Описание экскурсии

На нашем маршруте — избранные места, где немецкий Кёнигсберг встречается с советским наследием:

  • площадь Василевского — раньше район Россгартен («конный сад»)
  • Росгартенские ворота и башня Дона — часть оборонительного кольца Кёнигсберга середины 19 века
  • Верхнее озеро — инженерное наследие Тевтонского ордена
  • башня Врангеля — один из самых впечатляющих фортов города
  • площадь Победы — современный центр с богатым прошлым
  • скульптура «Борющиеся зубры» — символ города
  • памятники Петру I и Шиллеру — царь бывал здесь шесть раз, немецкий поэт — ни разу
  • Драматический театр — любимое место калининградцев

Темы, которые мы разберём

  • Сплетение эпох — где кончается немецкий Кёнигсберг и начинается советский Калининград
  • Секреты старинных памятников — какие слабости скульптор зашифровал в каменных зверях на набережной
  • Послевоенный Калининград — каким увидели город первые переселенцы

В отдельных локациях гид включит «видеосвязь» с историческими персонажами — примеры ИИ-визуализаций есть в галерее экскурсии.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута около 3 км
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник и пятницу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1540 ₽
Дети 8-12 лет1200 ₽
Дети до 7 лет600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 40 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Калининград. Наша миссия — оживить историю региона, делая вас очевидцем событий, а экскурсии — увлекательными и незабываемыми. Наши знания о регионе обширны, умеем подать информацию
читать дальше

с юмором, увлечь взрослых и детей. Мы идём в ногу со временем и активно используем технологии искусственного интеллекта, создавая уникальное и полное погружение. Наш подход — комфорт и индивидуальность, что гарантирует глубокое общение и незабываемые впечатления. Приглашаем почувствовать настоящую душу Балтики!

Отзывы и рейтинг

А
Очень свежая и необычная идея для экскурсии! Сочетание классической прогулки с гидом и современных технологий — это то, что нужно современному туристу. Особенно понравилось, что исторические персонажи не просто «говорящие
читать дальше

головы», а действительно вписаны в маршрут: они появляются именно там, где происходили события. Это отличный пример того, как можно использовать нейросети для популяризации истории. Маршрут продуман, информация подаётся доступно, а эффект присутствия просто потрясающий. Однозначно советую попробовать!

Г
Сегодня посетила пешеходную экскурсию "Оживший Кенигсберг". Это было просто волшебно! Никогда не думала, что экскурсия может быть настолько захватывающей. Когда на экране планшета появился сам Мюнхгаузен и начал рассказывать о
читать дальше

городе! А встреча с Петром I — это вообще что-то невероятное. Гид вёл маршрут отлично, а соведущие-«нейросети» добавили такой атмосферы, будто мы герои фильма. Очень рекомендую всем, кто хочет не просто узнать историю, а буквально почувствовать её!

А
Сегодня побывал на необычной пешеходной экскурсии «Оживший Кёнигсберг», и это был настоящий прорыв в мире путешествий! Маршрут проходит по самому сердцу Калининграда, но атмосфера здесь совершенно особенная.
Вместе с гидом вы
читать дальше

идёте по знакомым улицам, и вдруг на ключевых точках маршрута происходит магия. К вам «подключаются» невероятные соведущие — главные герои прошлого, оживлённые с помощью нейросетей.
Это не просто рассказ гида, а живой диалог с эпохами. Экскурсия получилась очень современной, эмоциональной и познавательной. Если вы хотите не просто узнать историю, а буквально прикоснуться к ней, обязательно попробуйте этот формат. Это тот случай, когда технологии работают на пользу культуре и делают прошлое ближе.

