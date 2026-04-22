Представьте: вы идёте по центру Калининграда вместе с гидом. Но на ключевых точках маршрута у него появляются невероятные соведущие. С помощью нейросетей мы оживили главных героев ушедших эпох.
Иммануил Кант, Пётр I, королева Луиза и советский переселенец выйдут с вами на видеосвязь — прямо на фоне исторических декораций.
Иммануил Кант, Пётр I, королева Луиза и советский переселенец выйдут с вами на видеосвязь — прямо на фоне исторических декораций.
Описание экскурсии
На нашем маршруте — избранные места, где немецкий Кёнигсберг встречается с советским наследием:
- площадь Василевского — раньше район Россгартен («конный сад»)
- Росгартенские ворота и башня Дона — часть оборонительного кольца Кёнигсберга середины 19 века
- Верхнее озеро — инженерное наследие Тевтонского ордена
- башня Врангеля — один из самых впечатляющих фортов города
- площадь Победы — современный центр с богатым прошлым
- скульптура «Борющиеся зубры» — символ города
- памятники Петру I и Шиллеру — царь бывал здесь шесть раз, немецкий поэт — ни разу
- Драматический театр — любимое место калининградцев
Темы, которые мы разберём
- Сплетение эпох — где кончается немецкий Кёнигсберг и начинается советский Калининград
- Секреты старинных памятников — какие слабости скульптор зашифровал в каменных зверях на набережной
- Послевоенный Калининград — каким увидели город первые переселенцы
В отдельных локациях гид включит «видеосвязь» с историческими персонажами — примеры ИИ-визуализаций есть в галерее экскурсии.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута около 3 км
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник и пятницу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1540 ₽
|Дети 8-12 лет
|1200 ₽
|Дети до 7 лет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 40 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Калининград. Наша миссия — оживить историю региона, делая вас очевидцем событий, а экскурсии — увлекательными и незабываемыми. Наши знания о регионе обширны, умеем подать информацию
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
А
Очень свежая и необычная идея для экскурсии! Сочетание классической прогулки с гидом и современных технологий — это то, что нужно современному туристу. Особенно понравилось, что исторические персонажи не просто «говорящие
Г
Сегодня посетила пешеходную экскурсию "Оживший Кенигсберг". Это было просто волшебно! Никогда не думала, что экскурсия может быть настолько захватывающей. Когда на экране планшета появился сам Мюнхгаузен и начал рассказывать о
А
Сегодня побывал на необычной пешеходной экскурсии «Оживший Кёнигсберг», и это был настоящий прорыв в мире путешествий! Маршрут проходит по самому сердцу Калининграда, но атмосфера здесь совершенно особенная.
Вместе с гидом вы
Вместе с гидом вы
