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Обзорная автомобильная экскурсия по Кенигсбергу

4.8
54 отзыва
Вячеслав С.
Вячеслав С. – Гид из Калининграда
Пешком невозможно увидеть все главное в Калининграде, поэтому именно автомобильный тур отлично подойдет для туристов, которые впервые оказались в этом прекрасном городе.

Данная экскурсия ⛳ поможет осмотреть в краткие сроки десятки городских достопримечательностей 🏛️, включая старый порт Кёнигсберга, Рыбную деревню, Кафедральный собор и довоенный фешенебельный район Амалиенау.

Во время поездки вы узнаете о местных легендах и о том, как чешский король Оттокар II основал город 🏙️ у берегов Балтийского моря 🌊.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 1 700 ₽ за экскурсию

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Обзорная автомобильная экскурсия по Кенигсбергу
Обзорная автомобильная экскурсия по Кенигсбергу

Что вы увидите

  • Набережная исторического флота
  • Музей Мирового океана
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Фешенебельный район Амалиенау
  • Памятник барону Мюнхгаузену
  • Могила Иммануила Канта
  • Борющиеся зубры
  • Медовый мост
  • Кирха королевы Луизы
  • Памятник Петру 1
Пешком невозможно увидеть все главное в Калининграде. Тур по Калининграду на автомобиле 🚘 в мини-группе до 5 человек отлично подойдет для туристов, которые впервые оказались в городе. Экскурсия ⛳ поможет осмотреть в краткие сроки десятки достопримечательностейГид покажет вам старый порт Кёнигсберга, Рыбную деревню, Кафедральный собор, довоенный фешенебельный район Амалиенау и другие символы города. Во время поездки вы узнаете о местных легендах и о том, как чешский король Оттокар II основал город 🏙️ у берегов Балтийского моря 🌊 начнется и закончится в любом удобном для вас месте города. Гид проведет вас по всем знаковым местам Кенигсберга. Экскурсовод расскажет вам о жизни города, его легендах и интересных фактах.
Что входит
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Вход на территорию всех музейных объектов
  • Знакомство с максимальным количеством знаковых достопримечательностей без потери времени
  • Увлекательный рассказ гида
  • Транспортное обслуживание
  • Возможность обогатить ваши знания о Калининграде
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 По договоренности по Вашему адресу в черте города
Обзорная автомобильная экскурсия по Кенигсбергу
Обзорная автомобильная экскурсия по Кенигсбергу
Обзорная автомобильная экскурсия по Кенигсбергу
Обзорная автомобильная экскурсия по Кенигсбергу
Обзорная автомобильная экскурсия по Кенигсбергу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Вячеслав С.
Вячеслав С.
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54 отзыва оставили туристы

Вячеслав С. проводит ещё 1 экскурсию

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