Пешком невозможно увидеть все главное в Калининграде. Тур по Калининграду на автомобиле 🚘 в мини-группе до 5 человек отлично подойдет для туристов, которые впервые оказались в городе. Экскурсия ⛳ поможет осмотреть в краткие сроки десятки достопримечательностейГид покажет вам старый порт Кёнигсберга, Рыбную деревню, Кафедральный собор, довоенный фешенебельный район Амалиенау и другие символы города. Во время поездки вы узнаете о местных легендах и о том, как чешский король Оттокар II основал город 🏙️ у берегов Балтийского моря 🌊 начнется и закончится в любом удобном для вас месте города. Гид проведет вас по всем знаковым местам Кенигсберга. Экскурсовод расскажет вам о жизни города, его легендах и интересных фактах.