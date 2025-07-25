Хотите познакомиться с аутентичными уголками области? Поехали с нами! Вы окажетесь в местах, куда не добираются большие туристические автобусы: руины замка, старая набережная, прусские посёлки.
Эта поездка — способ взглянуть на запад Земландского полуострова и узнать, почему немецкий остров называется Русским, а курортный Пиллау стал военно-морской базой.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
В посёлке Приморск:
- Руины замка Фишхаузен — место, где жил герцог Альбрехт. Вы услышите о независимости Пруссии.
- Приморская бухта с живописным видом. Мы расскажем, как сюда пришёл первый миссионер и что с ним произошло.
- Амтский мост — старинная достопримечательность Замланда, уцелевшая до наших дней.
В Балтийске:
- Бывший посёлок Камстигаль (сегодня часть города). Тут сохранились аутентичные дома и атмосфера Восточной Пруссии.
- Русская набережная — с необычной нумерацией домов.
- Крепость Пиллау — внешний осмотр и краткий экскурс в её судьбу.
- Морской собор — здесь покоятся мощи адмирала Ушакова.
- Здание бывшего суда, в котором теперь работает Музей Балтийского флота с удивительными экспонатами.
- Военная набережная с кораблями на рейде.
- Морской бульвар — заложенный ещё в 19 веке.
- Оборонительные сооружения времён Второй мировой.
- Северный мол и памятник императрице Елизавете.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Chery Tiggo 4 Pro, Volkswagen Caravella или Ford Tranzit.
- Обратите внимание: экскурсия только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт, а для детей — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве.
- Дополнительные расходы по желанию: обед — от 500 ₽ за чел., прогулка на катере (на борту есть спасательные жилеты) — 4000 ₽ за катер.
- Из соображений безопасности заброшенные руины мы осматриваем только со стороны.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лара — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 944 туристов
Наша команда организует познавательный отдых в самом западном регионе нашей Родины. Мы не возим огромные автобусы с толпой туристов — в маленькой компании до 15 участников вам, дорогие гости, будет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марианна
25 июл 2025
Прекрасная речь экскурсовода, рассказ, основанный на переработке большого исторического материала, разносторонние знания предмета рассказа - понравилось все! Особенно удачно, что есть водитель, и экскурсовод не отвлекается на ведение машины. Содержание и маршрут экскурсии прекрасно продуманы.
Дарья
5 мая 2025
Хотим выразить огромную благодарность гиду Константину за потрясающую экскурсию по Приморску и Балтийску! Это был не просто стандартный маршрут «для галочки» — мы погрузились в атмосферу и даже немного в
