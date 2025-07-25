читать дальше

быт этих удивительных мест, увидев их с совершенно нового ракурса.

Особенно ценно, что гид избежал шаблонных туристических троп и показали нам то, что обычно остается за кадром. Мы заглянули в улочки с уникальной архитектурой, узнали о малоизвестных исторических событиях, и даже посетили места, о которых не прочитаешь в путеводителях.

Экскурсия была насыщенной, но при этом комфортной: информация подавалась живо и увлекательно, без перегруза фактами.

Мы уехали не только с красивыми фото, но и с массой впечатлений, о которых будем вспоминать ещё долго. Будем обязательно рекомендовать друзьям)