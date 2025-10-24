Мои заказы

Правдинск и Железнодорожный на экскурсии в мини-группе

Погрузиться в атмосферу старой Пруссии и узнать интересные исторические факты на авторской экскурсии
Мы отправимся в путешествие по юго-востоку Калининградской области. Вы увидите примечательные уголки края и прикоснётесь к истории.

Побываете в музее патефонов, осмотрите кирху, которой больше 6 веков, и дом, где останавливался Наполеон.

Гид затронет много интересных тем, расскажет о переселенцах и их укладе жизни, архитектуре и автобанах, кирхах и чуме.
Описание экскурсии

Правдинск — бывший немецкий Фридланд

Вы посетите красивый небольшой город на реке Лава, который пережил множество войн. Увидите его великолепную кирху — сегодня храм Святого Георгия Победоносца. Подниметесь на колокольню, откуда откроется чудесный вид на город и рыночную площадь. Здесь сохранился дом, в котором гостил Наполеон, фрагменты средневековой городской стены, гидроэлектростанция и водонапорная башня.

Железнодорожный — старый, добрый Гердауэн

В 23 км от Правдинска вы заедете в ещё один примечательный городок. Узнаете, когда и как он был основан, увидите руины средневекового замка и кирху, которой уже 678 лет! Гид расскажет о мельничном деле и пивоварении в Пруссии. В музее-кафе «Патефон» вы осмотрите уникальную коллекцию граммофонов, патефонов и любопытных музыкальных аппаратов. Также посетите старый шлюз Мазурского канала и узнаете о грандиозном проекте, который так и не был реализован за 50 лет.

Тайминг маршрута

09:00 — выезд из Калининграда
10:30–12:00 — экскурсия по Правдинску
12:00 — выезд в Железнодорожный
13:00–14:00 — обед
14:00–16:00 — экскурсия по Железнодорожному
16:00 — отправление в Калининград

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются подъём на смотровую площадку храма Святого Георгия — 100 руб. /чел., вход в музей патефонов — 300 руб. /чел., обед — по желанию
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 10 лет
  • Это авторская экскурсия. Её разработала и проводит гид Олеся.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе гостиницы Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 6856 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и
читать дальше

фотографирую. Кроме меня, экскурсии в нашей команде проводит Олеся, также аттестованный и акредитованный гид. От всей души поделимся с вами любовью к нашему прекрасному янтарному краю и проведём экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось ещё не раз сюда вернуться. На наших экскурсиях вам не придётся торопиться и бегать — мы не берём плату за дополнительное время, если оно понадобится!

Отзывы и рейтинг

Наталья
Наталья
24 окт 2025
Все великолепно прошло.
Ольга
Ольга
11 мая 2025
Выбрали экскурсию из Калининграда в Правдинск и Железнодорожный у Павла, в этот день 30.04.25 нас сопровождала его жена Олеся, на комфортабельном минивэне Мерседес. Все чётко организовано, вместо встречи и сам
читать дальше

маршрут, Олеся планировала остановки на кофе брейк и спланированный обед. Милая, тактичная, внимательная женщина. Олеся коренной житель Калининграда в n- поколении, весь маршрут рассказывала интересные факты, события, хорошо зная историю города. Передвигались на минивене, в городе оставляли машину и ходили пешком. Посетили в Железнодорожном кафе-музей патефонов, очень интересно, что можно потрогали, поиграли на древней немецкой шарманке самостоятельно))) отлично провели день,
Всем рекомендую!

О
Оксана
23 мая 2024
Экскурсия понравилась. Олеся интересный рассказчик и приятный человек.
Однозначно рекомендую)
В Калининград вернулись на 2 часа позднее из-за пробок.

