Мы отправимся в путешествие по юго-востоку Калининградской области. Вы увидите примечательные уголки края и прикоснётесь к истории. Побываете в музее патефонов, осмотрите кирху, которой больше 6 веков, и дом, где останавливался Наполеон. Гид затронет много интересных тем, расскажет о переселенцах и их укладе жизни, архитектуре и автобанах, кирхах и чуме.

Описание экскурсии

Правдинск — бывший немецкий Фридланд

Вы посетите красивый небольшой город на реке Лава, который пережил множество войн. Увидите его великолепную кирху — сегодня храм Святого Георгия Победоносца. Подниметесь на колокольню, откуда откроется чудесный вид на город и рыночную площадь. Здесь сохранился дом, в котором гостил Наполеон, фрагменты средневековой городской стены, гидроэлектростанция и водонапорная башня.

Железнодорожный — старый, добрый Гердауэн

В 23 км от Правдинска вы заедете в ещё один примечательный городок. Узнаете, когда и как он был основан, увидите руины средневекового замка и кирху, которой уже 678 лет! Гид расскажет о мельничном деле и пивоварении в Пруссии. В музее-кафе «Патефон» вы осмотрите уникальную коллекцию граммофонов, патефонов и любопытных музыкальных аппаратов. Также посетите старый шлюз Мазурского канала и узнаете о грандиозном проекте, который так и не был реализован за 50 лет.

Тайминг маршрута

09:00 — выезд из Калининграда

10:30–12:00 — экскурсия по Правдинску

12:00 — выезд в Железнодорожный

13:00–14:00 — обед

14:00–16:00 — экскурсия по Железнодорожному

16:00 — отправление в Калининград

Организационные детали