Правдинск и Железнодорожный на экскурсии в мини-группе
Погрузиться в атмосферу старой Пруссии и узнать интересные исторические факты на авторской экскурсии
Мы отправимся в путешествие по юго-востоку Калининградской области. Вы увидите примечательные уголки края и прикоснётесь к истории.
Побываете в музее патефонов, осмотрите кирху, которой больше 6 веков, и дом, где останавливался Наполеон.
Гид затронет много интересных тем, расскажет о переселенцах и их укладе жизни, архитектуре и автобанах, кирхах и чуме.
Описание экскурсии
Правдинск — бывший немецкий Фридланд
Вы посетите красивый небольшой город на реке Лава, который пережил множество войн. Увидите его великолепную кирху — сегодня храм Святого Георгия Победоносца. Подниметесь на колокольню, откуда откроется чудесный вид на город и рыночную площадь. Здесь сохранился дом, в котором гостил Наполеон, фрагменты средневековой городской стены, гидроэлектростанция и водонапорная башня.
Железнодорожный — старый, добрый Гердауэн
В 23 км от Правдинска вы заедете в ещё один примечательный городок. Узнаете, когда и как он был основан, увидите руины средневекового замка и кирху, которой уже 678 лет! Гид расскажет о мельничном деле и пивоварении в Пруссии. В музее-кафе «Патефон» вы осмотрите уникальную коллекцию граммофонов, патефонов и любопытных музыкальных аппаратов. Также посетите старый шлюз Мазурского канала и узнаете о грандиозном проекте, который так и не был реализован за 50 лет.
Тайминг маршрута
09:00 — выезд из Калининграда 10:30–12:00 — экскурсия по Правдинску 12:00 — выезд в Железнодорожный 13:00–14:00 — обед 14:00–16:00 — экскурсия по Железнодорожному 16:00 — отправление в Калининград
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter и услуги гида
Дополнительно оплачиваются подъём на смотровую площадку храма Святого Георгия — 100 руб. /чел., вход в музей патефонов — 300 руб. /чел., обед — по желанию
Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 10 лет
Это авторская экскурсия. Её разработала и проводит гид Олеся.
ежедневно в 09:00
Павел — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 6856 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и читать дальше
фотографирую. Кроме меня, экскурсии в нашей команде проводит Олеся, также аттестованный и акредитованный гид.
От всей души поделимся с вами любовью к нашему прекрасному янтарному краю и проведём экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось ещё не раз сюда вернуться. На наших экскурсиях вам не придётся торопиться и бегать — мы не берём плату за дополнительное время, если оно понадобится!
Отзывы и рейтинг
Наталья
24 окт 2025
Все великолепно прошло.
Ольга
11 мая 2025
Выбрали экскурсию из Калининграда в Правдинск и Железнодорожный у Павла, в этот день 30.04.25 нас сопровождала его жена Олеся, на комфортабельном минивэне Мерседес. Все чётко организовано, вместо встречи и сам читать дальше
маршрут, Олеся планировала остановки на кофе брейк и спланированный обед. Милая, тактичная, внимательная женщина. Олеся коренной житель Калининграда в n- поколении, весь маршрут рассказывала интересные факты, события, хорошо зная историю города. Передвигались на минивене, в городе оставляли машину и ходили пешком. Посетили в Железнодорожном кафе-музей патефонов, очень интересно, что можно потрогали, поиграли на древней немецкой шарманке самостоятельно))) отлично провели день, Всем рекомендую!
Оксана
23 мая 2024
Экскурсия понравилась. Олеся интересный рассказчик и приятный человек. Однозначно рекомендую) В Калининград вернулись на 2 часа позднее из-за пробок.