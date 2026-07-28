Большинство любителей истории и архитектуры исследует в Калининграде остров Канта и район Амалиенау. Я же приглашаю вас на прогулку по Марауненхофу — немецкому кварталу с виллами, парками и прудами. Он поможет понять, как жить в гармонии с природой, не покидая город, и почему это так важно для человека.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Марауненхоф — новая эра в развитии города

Я расскажу, как индустриализация и технический прогресс привели к освоению предместий Кенигсберга, почему бюргеры решили бежать из шумного центра и жить в загородных особняках. Кому принадлежит идея создания «колонии вилл» и как она воплощалась в жизни. А также поделюсь архитектурными особенностями загородных домов начала 20 века. Вы узнаете, что такое югендстиль, баухаус и как отличить их друг от друга.

Путешествие во времени

Вы увидите место, где в герцогские времена появилось поместье зажиточного жителя Пруссии. Прогуляетесь по уютной набережной в северной части средневекового пруда Обертайх и углубитесь в зеленые улочки. Посетите две старинные площади и рассмотрите уцелевшие здания начала прошлого столетия. Доступно и с интересом я раскрою богатую историю района: с момента появления Тевтонского ордена в Пруссии до сегодняшнего дня.

Организационные детали

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей группы в другое время, подробности уточняйте в переписке.