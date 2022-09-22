Скромное обаяние Марауненхофа

Авторская прогулка по одному из самых престижных районов Кёнигсберга с коренным калининградцем

Большинство любителей истории и архитектуры исследует в Калининграде остров Канта и район Амалиенау. Я же приглашаю вас на прогулку по Марауненхофу — немецкому кварталу с виллами, парками и прудами.

Он поможет понять, как жить в гармонии с природой, не покидая город, и почему это так важно для человека.
Скромное обаяние Марауненхофа
Скромное обаяние Марауненхофа
Скромное обаяние Марауненхофа
Скромное обаяние Марауненхофа
Скромное обаяние Марауненхофа
Скромное обаяние Марауненхофа
Скромное обаяние Марауненхофа
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Марауненхоф — новая эра в развитии города

Я расскажу, как индустриализация и технический прогресс привели к освоению предместий Кенигсберга, почему бюргеры решили бежать из шумного центра и жить в загородных особняках. Кому принадлежит идея создания «колонии вилл» и как она воплощалась в жизни. А также поделюсь архитектурными особенностями загородных домов начала 20 века. Вы узнаете, что такое югендстиль, баухаус и как отличить их друг от друга.

Путешествие во времени

Вы увидите место, где в герцогские времена появилось поместье зажиточного жителя Пруссии. Прогуляетесь по уютной набережной в северной части средневекового пруда Обертайх и углубитесь в зеленые улочки. Посетите две старинные площади и рассмотрите уцелевшие здания начала прошлого столетия. Доступно и с интересом я раскрою богатую историю района: с момента появления Тевтонского ордена в Пруссии до сегодняшнего дня.

Организационные детали

Возможно увеличить группу до 4-х человек, доплата за дополнительного участника — 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в парк Юность
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура🧐АвторскиеМарауненхоф🗽Популярные места

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