Я расскажу, как индустриализация и технический прогресс привели к освоению предместий Кенигсберга, почему бюргеры решили бежать из шумного центра и жить в загородных особняках. Кому принадлежит идея создания «колонии вилл» и как она воплощалась в жизни. А также поделюсь архитектурными особенностями загородных домов начала 20 века. Вы узнаете, что такое югендстиль, баухаус и как отличить их друг от друга.
Путешествие во времени
Вы увидите место, где в герцогские времена появилось поместье зажиточного жителя Пруссии. Прогуляетесь по уютной набережной в северной части средневекового пруда Обертайх и углубитесь в зеленые улочки. Посетите две старинные площади и рассмотрите уцелевшие здания начала прошлого столетия. Доступно и с интересом я раскрою богатую историю района: с момента появления Тевтонского ордена в Пруссии до сегодняшнего дня.
Организационные детали
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей группы в другое время, подробности уточняйте в переписке.
в будние дни в 10:00, 12:45 и 15:30, в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1199 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Верхнего пруда
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, 12:45 и 15:30, в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 959 туристов
Я — калининградец. Прошлое Калининграда-Кёнигсберга увлекло очень давно. А сейчас оно перекликается с основной, издательской деятельностью. Экскурсии провожу для популяризации уникального наследия города: знакомлю путешественников с интересными местами и их историей, особое внимание уделяя периоду XIX — XX веков, старому городу и его оборонительным сооружениям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Рекомендую экскурсию и экскурсовода! Накануне не могла определиться, что делать в дождливое утро. Но решила все таки взять эту экскурсию, Максим её подтвердил и через 2 часа я уже была читать дальшеуменьшить
на месте. Экскурсия в этот солнечно-дождливый день состоялась для меня одной! Максим прекрасный экскурсовод, очень увлеченный своим делом, лёгкий в общении, любящий и хорошо знающий город. Знает о каждом здании и интересно рассказывает исторические факты. Маршрут экскурсии построен очень структурированно, после на почту прислал старинные фотографии увиденной местности с описанием каждой фотографии, краткий гайд где покушать и рекомендации, что ещё посетить.
+2
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Михаил
Огромная благодарность Максиму за экскурсию, которая помогла прочувствовать Марауненхоф. И слово «обаяние» - это действительно про данный район Калининграда. Мы смогли пройтись там, даже куда будучи уже несколько раз в городе, читать дальшеуменьшить
ты бы сам не зашел. Прекрасно пообщались про прошлое и современное города. А экскурсия в нашем случае была почти индивидуальная.
Для гостей города - рекомендация 100%, а Максиму больше спасибо как от коллеги, коллеге 🤝
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М
Марина
Очень понравилась экскурсия с гидом Максимом! 10 из 10! Прогуляли по району Марауненхоф, который, на мой субъективныц взгляд, недооценен! Смело приезжайте сюда, ни чем ни хуже Амилениау! 2 часа прогулки пролетели незаметно, живо, интересно! Максим - гид, влюблённый в свой город, и слушать его сплошное удовольствие!
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М
Маргарита
Максим, спасибо большое за совершенно замечательную экскурсию! У нас было несколько вариантов, как провести этот день, и мы рады, что провели его, гуляя по Марауненхофу! Благодаря вам мы увидели Калининград под другим углом и с другой стороны и это было действительно интересно и очень красиво) Здорово слушать истории от человека, который действительно любит свой город и влюбляет в него других☺️
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Е
Елена
Замечательный маршрут и гид. Посмотрели самые интересные уголки Марауненхофа, узнали историю района и Верхнего озера. Максим показал замечательные виллы, отметил их уникальные и характерные детали — вещи, которые можно не читать дальшеуменьшить
заметить и упустить самостоятельно, а теперь смогу и друзьям рассказать, что там особенного. Некоторые виллы вызывали просто восторг — такие необычные и впечатляющие. Нас было всего двое, тем не менее экскурсия состоялась. Гид был внимателен к нам и нашей безопасности, строил рассказ так, что вовлекал нас в беседу, при этом структурно. Высокий уровень подготовки сочетался с уместным юмором. После Максим прислал дополнительные исторические фото Марауненхофа на почту. Спасибо!
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А
Андрей
Посетил экскурсию «Марауненхоф — новая эра в развитии города» — и остался в полном восторге!
Особенно хочется отметить экскурсовода: он настоящий мастер своего дела — рассказывал живо, увлекательно и при этом читать дальшеуменьшить
очень содержательно. Сложную историческую тему подал так, что всё легко укладывалось в голове: и про индустриализацию, и про «колонию вилл», и про отличия югендстиля от баухауса. Чувствовалось, что человек искренне увлечён темой.
Приятно, что экскурсию не отменили, хотя нас было всего двое — это говорит о профессионализме и уважении к гостям. А бонус в виде старинных фотографий на почте стал отличным завершением: теперь есть не только воспоминания, но и визуальные детали, которые помогают ещё лучше прочувствовать атмосферу ушедших эпох.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже узнать историю Калининграда! 😊
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