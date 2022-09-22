Я расскажу, как индустриализация и технический прогресс привели к освоению предместий Кенигсберга, почему бюргеры решили бежать из шумного центра и жить в загородных особняках. Кому принадлежит идея создания «колонии вилл» и как она воплощалась в жизни. А также поделюсь архитектурными особенностями загородных домов начала 20 века. Вы узнаете, что такое югендстиль, баухаус и как отличить их друг от друга.
Вы увидите место, где в герцогские времена появилось поместье зажиточного жителя Пруссии. Прогуляетесь по уютной набережной в северной части средневекового пруда Обертайх и углубитесь в зеленые улочки. Посетите две старинные площади и рассмотрите уцелевшие здания начала прошлого столетия. Доступно и с интересом я раскрою богатую историю района: с момента появления Тевтонского ордена в Пруссии до сегодняшнего дня.
Возможно увеличить группу до 4-х человек, доплата за дополнительного участника — 500 руб.