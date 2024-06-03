Мои заказы

Экскурсии по усадьбам и дворцам Калининграда

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Калининграде, цены от 3950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
«Я расскажу, как раньше выглядел сад в «английском стиле», что находилось на месте помпезной дворянской усадьбы, какие мотивы можно рассмотреть в очертаниях университета и что в привлекало модников в местный кинотеатр»
2 июл в 09:00
24 июл в 15:00
4667 ₽ за всё до 10 чел.
Дорогами Восточной Пруссии в арт-пространство в бывших конюшнях и частные музеи
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорогами Восточной Пруссии в арт-пространство в бывших конюшнях и частные музеи
Побывать в необычных местах и познакомиться с энтузиастами и коллекционерами - из Калининграда
Начало: В центре Калининграда
««Грёза Хутор» (1–2 часа)Когда-то здесь располагалась усадьба прусского художника фон Заукена, а сегодня в здании бывших конюшен стараниями энтузиастов появилось арт-пространство и музей»
1 июл в 10:00
4 июл в 10:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
По следам Инстербурга (из Калининграда)
На машине
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
По следам Инстербурга (из Калининграда)
Погрузиться в атмосферу утраченного времени там, где звучит эхо Восточной Пруссии
Начало: На улице Шевченко
«Отправимся в сторону Черняховска — бывшего Инстербурга, чтобы увидеть руины замков, старинные кирхи и забытые усадьбы»
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
29 июн в 09:00
3950 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Прогулка по району-саду Марауненхоф
    Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год
    читать дальше

    или пару раз за год. Неск лет искала гида именно по Марауненхофу и о чудо!! Он есть! 3.5 часа пролетают незаметно в компании с Сергеем. Отличный рассказчик, знаток истории, просто приятный собеседник! Всем рекомендую.

    Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегдаВот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегдаВот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда
  • Л
    Лариса
    14 апреля 2024
    Прогулка по району-саду Марауненхоф
    Очень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали много нового. Сергей очень любит
    читать дальше

    свой город и увлеченно рассказывает о нем. Было ощущение, что гуляем с хорошим другом, который от души показал нам самые интересные места

    Очень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали многоОчень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали многоОчень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали много
  • В
    Вера
    18 октября 2023
    Прогулка по району-саду Марауненхоф
    Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!
    Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Усадьбы и дворцы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по району-саду Марауненхоф
  2. Дорогами Восточной Пруссии в арт-пространство в бывших конюшнях и частные музеи
  3. По следам Инстербурга (из Калининграда)
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Кафедральный собор
  4. Куршская Коса
  5. Рыбная деревня
  6. Танцующий лес
  7. Амалиенау
  8. Высота Эфа
  9. Набережная
  10. Высота Мюллера
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 3950 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год по теме «Усадьбы и дворцы», 7 ⭐ отзывов, цены от 3950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август