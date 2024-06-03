Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
«Я расскажу, как раньше выглядел сад в «английском стиле», что находилось на месте помпезной дворянской усадьбы, какие мотивы можно рассмотреть в очертаниях университета и что в привлекало модников в местный кинотеатр»
2 июл в 09:00
24 июл в 15:00
4667 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорогами Восточной Пруссии в арт-пространство в бывших конюшнях и частные музеи
Побывать в необычных местах и познакомиться с энтузиастами и коллекционерами - из Калининграда
Начало: В центре Калининграда
««Грёза Хутор» (1–2 часа)Когда-то здесь располагалась усадьба прусского художника фон Заукена, а сегодня в здании бывших конюшен стараниями энтузиастов появилось арт-пространство и музей»
1 июл в 10:00
4 июл в 10:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
По следам Инстербурга (из Калининграда)
Погрузиться в атмосферу утраченного времени там, где звучит эхо Восточной Пруссии
Начало: На улице Шевченко
«Отправимся в сторону Черняховска — бывшего Инстербурга, чтобы увидеть руины замков, старинные кирхи и забытые усадьбы»
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
29 июн в 09:00
3950 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 июня 2024Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год
- ЛЛариса14 апреля 2024Очень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали много нового. Сергей очень любит
- ВВера18 октября 2023Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Усадьбы и дворцы»
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