Река Преголя — водная артерия Калининграда.
В путешествии по ней перед вами откроется панорама исторической части города, где современная архитектура переплетается с наследием прошлого.
Вы увидите старинные мосты и дома, Рыбную деревню, набережную Музея Мирового океана с пришвартованными кораблями и подводной лодкой. И услышите рассказ о каждой достопримечательности.
В путешествии по ней перед вами откроется панорама исторической части города, где современная архитектура переплетается с наследием прошлого.
Вы увидите старинные мосты и дома, Рыбную деревню, набережную Музея Мирового океана с пришвартованными кораблями и подводной лодкой. И услышите рассказ о каждой достопримечательности.
Описание аудиогида
- Река Преголя.
- Историческая часть Калининграда.
- Старинные мосты и колоритные здания.
- Рыбная деревня.
- Набережная Музея Мирового океана.
Организационные детали
- На борту катера — спасжилеты и все необходимые средства безопасности. Перед посадкой — инструктаж.
- Во время прогулки работает аудиогид.
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Ветеранов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 46 туристов
Я — ваш гид по Калининградской области: проводник по истории, природе и тихим уголкам Балтики. Предлагаю: индивидуальные и групповые маршруты, адаптированные под ваши интересы. Увлекательные истории, факты и локальные легенды. Комфортный темп, профессиональную организацию и фототочки для лучших снимков. Пойдём туда, где каждый камень хранит историю. Калининград откроется вам по-новому!
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Поездка не состоялась.
Звонила по номеру телефона, который указан после бронирования мне ответили, что никакой Надежды у них не работает.
Деньги за поездку не вернули и на сообщение не ответили организаторы.
Звонила по номеру телефона, который указан после бронирования мне ответили, что никакой Надежды у них не работает.
Деньги за поездку не вернули и на сообщение не ответили организаторы.
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