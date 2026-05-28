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Прогулка по реке Преголя с аудиогидом

Увидеть с воды старый Калининград, Рыбную деревню и корабли на набережной Музея Мирового океана
Река Преголя — водная артерия Калининграда.

В путешествии по ней перед вами откроется панорама исторической части города, где современная архитектура переплетается с наследием прошлого.

Вы увидите старинные мосты и дома, Рыбную деревню, набережную Музея Мирового океана с пришвартованными кораблями и подводной лодкой. И услышите рассказ о каждой достопримечательности.
Прогулка по реке Преголя с аудиогидом
Прогулка по реке Преголя с аудиогидом
Прогулка по реке Преголя с аудиогидом

Описание аудиогида

  • Река Преголя.
  • Историческая часть Калининграда.
  • Старинные мосты и колоритные здания.
  • Рыбная деревня.
  • Набережная Музея Мирового океана.

Организационные детали

  • На борту катера — спасжилеты и все необходимые средства безопасности. Перед посадкой — инструктаж.
  • Во время прогулки работает аудиогид.

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Базовый билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Ветеранов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 46 туристов
Я — ваш гид по Калининградской области: проводник по истории, природе и тихим уголкам Балтики. Предлагаю: индивидуальные и групповые маршруты, адаптированные под ваши интересы. Увлекательные истории, факты и локальные легенды. Комфортный темп, профессиональную организацию и фототочки для лучших снимков. Пойдём туда, где каждый камень хранит историю. Калининград откроется вам по-новому!

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
С
Поездка не состоялась.
Звонила по номеру телефона, который указан после бронирования мне ответили, что никакой Надежды у них не работает.
Деньги за поездку не вернули и на сообщение не ответили организаторы.
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