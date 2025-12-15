Неспешная поездка в Зеленоградск и национальный парк «Куршская коса» в удачное время дня.
Утром — почти пустой курорт с немецкой архитектурой и морским променадом, днём — дюны, сосновые леса и панорамы Балтики без толп. Комфортная группа, продуманный ритм и природа во всей красе.
Описание экскурсии
- Ранний выезд, чтобы увидеть Зеленоградск без туристической суеты
- Прогулка по историческим улочкам и морскому променаду
- Свободное время для обеда и атмосферы курорта
- Поездка в национальный парк «Куршская коса»: Высота Эфа, Танцующий лес, Высота Мюллера, пляжи
- Время для самостоятельных прогулок и фотографий
Маршрут и тайминг
8:45 — сбор группы и посадка в автобус
9:00 — выезд в Зеленоградск
10:00 — экскурсия по городу
12:00 — свободное время
13:30 — выезд на Куршскую косу
14:30 — экскурсия по косе
16:30 — выезд в Калининград
Маршрут построен так, чтобы утром вы застали Зеленоградск спокойным и уютным, а на Куршской косе оказались в момент, когда большинство групп уже уезжает.
Организационные детали
- Программа подходит взрослым и детям от 8 лет
- Едем на комфортабельном автобусе с кондиционером
- В Зеленоградске у вас будет время на самостоятельный обед (большой выбор кафе и ресторанов). На Куршской косе инфраструктура ограничена
- После экскурсии можно остаться в Зеленоградске и вернуться самостоятельно (по желанию — высадка в удобном месте)
- Экосбор включён в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Победы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Инесса — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 47 туристов
Мы опытные путешественники, знатоки региона и влюблённые в свой родной край местные жители. Все маршруты мы испытываем на себе и включаем в программу только самое интересное. Добавляем нетривиальные локации, проверенные
