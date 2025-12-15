Неспешная поездка в Зеленоградск и национальный парк «Куршская коса» в удачное время дня. Утром — почти пустой курорт с немецкой архитектурой и морским променадом, днём — дюны, сосновые леса и панорамы Балтики без толп. Комфортная группа, продуманный ритм и природа во всей красе.

Описание экскурсии

Ранний выезд, чтобы увидеть Зеленоградск без туристической суеты

Прогулка по историческим улочкам и морскому променаду

Свободное время для обеда и атмосферы курорта

Поездка в национальный парк «Куршская коса»: Высота Эфа, Танцующий лес, Высота Мюллера, пляжи

Время для самостоятельных прогулок и фотографий

Маршрут и тайминг

8:45 — сбор группы и посадка в автобус

9:00 — выезд в Зеленоградск

10:00 — экскурсия по городу

12:00 — свободное время

13:30 — выезд на Куршскую косу

14:30 — экскурсия по косе

16:30 — выезд в Калининград

Маршрут построен так, чтобы утром вы застали Зеленоградск спокойным и уютным, а на Куршской косе оказались в момент, когда большинство групп уже уезжает.

Организационные детали