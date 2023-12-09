Истинная красота старого города скрывается в мощных кирпичных стенах фортификационных сооружений, фасадах кирх и особняков. Вас ждет прогулка по волшебным улочкам красивых довоенных районов Амалиенау и Ратсхоф.
Пока вы будете восхищаться убранством сказочных вилл, я расскажу о людях, которые жили и живут здесь. Это место, где царит особая атмосфера, созданная архитектурой прошлых времен.
Пока вы будете восхищаться убранством сказочных вилл, я расскажу о людях, которые жили и живут здесь. Это место, где царит особая атмосфера, созданная архитектурой прошлых времен.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Остров Канта
- Рыбная деревня
- Фортификационные сооружения
- Городские ворота (Королевские, Закхаймские, Росгартенские, Бранденбургские, Фридрихсбургские)
- Набережная Петра Великого (Музей Мирового океана)
- Довоенные районы Ратсхоф и Амалиенау
- Главная площадь
- Скульптура «Борющиеся зубры»
- Памятник Ф. Шиллеру
Описание
Что вы увидите: Наш маршрут пройдет по Острову Канта, Рыбной деревне, довоенным районам Амалиенау и Ратсхоф, набережной Петра Великого (где мы увидим экспонаты, находящиеся под открытым небом, музея Мирового океана). Посмотрим центр города с главными достопримечательностями. Организационные моменты:
Время и маршрут экскурсии можно скорректировать исходя из ваших пожеланий.
Любой день по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Любое место по вашему желанию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день по запросуЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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