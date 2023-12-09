Что вы увидите: Наш маршрут пройдет по Острову Канта, Рыбной деревне, довоенным районам Амалиенау и Ратсхоф, набережной Петра Великого (где мы увидим экспонаты, находящиеся под открытым небом, музея Мирового океана). Посмотрим центр города с главными достопримечательностями. Организационные моменты:

Время и маршрут экскурсии можно скорректировать исходя из ваших пожеланий.