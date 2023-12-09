Путешествие из Кёнигсберга в Калининград

Индивидуальная экскурсия в Калининграде
Истинная красота старого города скрывается в мощных кирпичных стенах фортификационных сооружений, фасадах кирх и особняков. Вас ждет прогулка по волшебным улочкам красивых довоенных районов Амалиенау и Ратсхоф.

Пока вы будете восхищаться убранством сказочных вилл, я расскажу о людях, которые жили и живут здесь. Это место, где царит особая атмосфера, созданная архитектурой прошлых времен.
Путешествие из Кёнигсберга в Калининград
Путешествие из Кёнигсберга в Калининград
Путешествие из Кёнигсберга в Калининград
Путешествие из Кёнигсберга в Калининград
Путешествие из Кёнигсберга в Калининград
Путешествие из Кёнигсберга в Калининград
Путешествие из Кёнигсберга в Калининград
Ближайшие даты:
9
дек
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Что вас ожидает:

  • Остров Канта
  • Рыбная деревня
  • Фортификационные сооружения
  • Городские ворота (Королевские, Закхаймские, Росгартенские, Бранденбургские, Фридрихсбургские)
  • Набережная Петра Великого (Музей Мирового океана)
  • Довоенные районы Ратсхоф и Амалиенау
  • Главная площадь
  • Скульптура «Борющиеся зубры»
  • Памятник Ф. Шиллеру

Описание

Что вы увидите: Наш маршрут пройдет по Острову Канта, Рыбной деревне, довоенным районам Амалиенау и Ратсхоф, набережной Петра Великого (где мы увидим экспонаты, находящиеся под открытым небом, музея Мирового океана). Посмотрим центр города с главными достопримечательностями. Организационные моменты:
Время и маршрут экскурсии можно скорректировать исходя из ваших пожеланий.

Любой день по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Любое место по вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день по запросу
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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