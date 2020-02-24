9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Калининград сквозь столетия

Вы проедете по Литовскому валу, где увидите старинные оборонительные сооружения, в том числе, знаменитые Закхаймские и Королевские городские ворота. По желанию, выйдете у казармы Кронпринц и осмотрите не только ее мощные наружные стены, но и просторный внутренний двор. Далее увидите площадь Василевского с красивыми Росгартенскими воротами и башней Дона и живописное Верхнее озеро. Медленно проезжая по тихим улочками Марауненхофа, насладитесь видами старых вилл и впечатлитесь историями людей, населявших их. А еще рассмотрите сестру-близнец башни Дона — башню Врангеля — проедете мимо бывших казарм и услышите военную историю города.

Калининград сегодня

В современном центре Калининграда — на площади Победы — вы узнаете, как изменился город за 100 лет, и отыщете осколки старого Кенигсберга, соседствующие с новой застройкой и необычным Кафедральным собором Христа Спасителя. Далее прогуляетесь до роскошного здания суда, знаменитой скульптуры «Борющиеся зубры» и штаба Флота. А рассматривая здание бывшего Прусского архива, поразмышляете о том, как за 15 лет изменилась местная архитектура: от витиеватых неостилей до практичного функционализма.

Удивительные кварталы Амалиенау и Ратсхоф

На оживленном проспекте Мира, я покажу здание театра, старейший стадион России и один из самых красивых зоопарков страны. Также вы увидите дома начала ХХ века, величественный монумент «Землякам-космонавтам» и кинотеатр «Заря», где ежегодно проводится фестиваль короткометражного кино «Короче». Далее мы остановимся у Центрального парка, «зеленой жемчужины города», и прогуляемся по началу района Амалиенау с очаровательными немецкими виллами. Затем устремимся к старейшей церкви города и району Ратсхоф, именуемому «город-сад». Наконец, приедем на Правую набережную, откуда вам откроются впечатляющие индустриальные панорамы.

От стрит-арта до Бранденбургских ворот!

Оставив позади промышленную зону с яркими образцами калининградского уличного искусства, вы окажетесь на набережной Петра Великого с прекрасными видами. А по внушительному эстакадному мосту попадете на Ленинский проспект и доедете до массивного здания Южного вокзала и знаменитых Бранденбургских ворот, где сможете посетить музей Марципана. Далее я покажу зеленый массив Южного парка, Фридландские ворота, внушительный стадион «Калининград», необычный Крестовоздвиженский собор и прекрасную Новую синагогу.

Остров Канта

Наше путешествие завершится около величественного Кафедрального собора, у стен которого покоится Кант. Вы погуляете по призрачному Кнайпхофу, узнаете интересные факты о готической архитектуре и основании Кенигсбергского университета. А также решите известную загадку о семи кенигсбергских мостах.