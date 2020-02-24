9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная авто-пешеходная экскурсия по самым интересным районам и местам города

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
Приглашаю исследовать все грани исторического и современного Калининграда в большом путешествии по его главным достопримечательностям и тайным уголкам.

Вы увидите древние оборонительные сооружения и немецкие виллы, городские ворота и современные площади, живописные набережные и необычные скульптуры.

Услышите о них самые интересные факты и полюбите наш чудесный город!
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
4.67
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду

Что вас ожидает

Калининград сквозь столетия
Вы проедете по Литовскому валу, где увидите старинные оборонительные сооружения, в том числе, знаменитые Закхаймские и Королевские городские ворота. По желанию, выйдете у казармы Кронпринц и осмотрите не только ее мощные наружные стены, но и просторный внутренний двор. Далее увидите площадь Василевского с красивыми Росгартенскими воротами и башней Дона и живописное Верхнее озеро. Медленно проезжая по тихим улочками Марауненхофа, насладитесь видами старых вилл и впечатлитесь историями людей, населявших их. А еще рассмотрите сестру-близнец башни Дона — башню Врангеля — проедете мимо бывших казарм и услышите военную историю города.

Калининград сегодня
В современном центре Калининграда — на площади Победы — вы узнаете, как изменился город за 100 лет, и отыщете осколки старого Кенигсберга, соседствующие с новой застройкой и необычным Кафедральным собором Христа Спасителя. Далее прогуляетесь до роскошного здания суда, знаменитой скульптуры «Борющиеся зубры» и штаба Флота. А рассматривая здание бывшего Прусского архива, поразмышляете о том, как за 15 лет изменилась местная архитектура: от витиеватых неостилей до практичного функционализма.

Удивительные кварталы Амалиенау и Ратсхоф
На оживленном проспекте Мира, я покажу здание театра, старейший стадион России и один из самых красивых зоопарков страны. Также вы увидите дома начала ХХ века, величественный монумент «Землякам-космонавтам» и кинотеатр «Заря», где ежегодно проводится фестиваль короткометражного кино «Короче». Далее мы остановимся у Центрального парка, «зеленой жемчужины города», и прогуляемся по началу района Амалиенау с очаровательными немецкими виллами. Затем устремимся к старейшей церкви города и району Ратсхоф, именуемому «город-сад». Наконец, приедем на Правую набережную, откуда вам откроются впечатляющие индустриальные панорамы.

От стрит-арта до Бранденбургских ворот!
Оставив позади промышленную зону с яркими образцами калининградского уличного искусства, вы окажетесь на набережной Петра Великого с прекрасными видами. А по внушительному эстакадному мосту попадете на Ленинский проспект и доедете до массивного здания Южного вокзала и знаменитых Бранденбургских ворот, где сможете посетить музей Марципана. Далее я покажу зеленый массив Южного парка, Фридландские ворота, внушительный стадион «Калининград», необычный Крестовоздвиженский собор и прекрасную Новую синагогу.

Остров Канта
Наше путешествие завершится около величественного Кафедрального собора, у стен которого покоится Кант. Вы погуляете по призрачному Кнайпхофу, узнаете интересные факты о готической архитектуре и основании Кенигсбергского университета. А также решите известную загадку о семи кенигсбергских мостах.

Организационные детали

  • Мы можем начать экскурсию из любой удобной вам точки
  • Экскурсия для вас проведу я или другой гид нашей команды
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду
Гранд-тур по Калининграду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила БФУ им. Канта. Будущий искусствовед, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. С удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Гранд тур по Калининграду советую теперь настоятельно.... Гид Юля провела нам его не только профессионально, но еще с большой любовью к своему городу и великолепными знаниями об историческом прошлом города. Мы не только смотрели и слушали, мы слушали "открыв рот". Посетили множество исторических мест, познакомились и с современной архитектурой, успели посетить собор Николая чудотворца, полюбовались прекрасным видом на порт, согреваясь вкусным глинтвейном. Для нас Гран тур по Калининграду, это было еще и общение с прекрасным человеком.
27 января 2020
Всё было замечательно. Интеллигентно и профессионально. Игорь - большой молодец!
26 января 2020
Программа на автомобиле была заявлена на 4,5 часа. Экскурсия длилась ровно 3 часа. На моё замечание, что экскурсия оплачена на 4,5 часа гид Татьяна сослалась на то , что программа рассчитана на 4,5 часа с учетом посещения некоторых объектов пешком и части на автомобиле.В нашей экскурсии был пеший обзор Рыбной деревни, острова Канта,музея марципана,музея мирового океана. Пеший обзор, ориентировочно, по совокупности ,занял более 1 часа.Связаться с Анастасией , для урегулирования этого вопроса, сразу не удалось Советую туристам, которые буду заказывать этот тур у Анастасии, сразу точно оговаривать продолжительность экскурсии и какие условия компенсации за несоответствие заявленного времени.
21 декабря 2019
Всем доброго времени суток!
Нельзя просто взять и описать словами, какие эмоции вызвал Калининград благодаря Оксане и Галине! Кафедральный собор, музей марципана, район Амалиенау и ещё мноооооогое другое!
Слов нет - одни эмоции: Оксана прекрасно рассказывает, заинтересовывает, а что самое главное для меня - она предвосхищает мои вопросы... Только подумаю - она уже даёт ответ. Это очень важно, когда собеседник тебя, буквально, чувствует.
В городе впервые, но столько впечатлений.
Благодарю команду за такую чудесную работу!
2 декабря 2019
Потрясающий тур! Замечательный гид- Игорь! Время экскурсии очень быстро пролетело)) Остались очень довольны!)
10 ноября 2019
Нашим экскурсоводом была Юля! Замечательный рассказчик и отличный человек!
Экскурсия насыщенная, при этом проходит на одном дыхании!
Спасибо огромное 🙏
21 октября 2019
Экскурсию по Калиниграду проводила Оксана. Очень приветливый и располагающий к себе человек.
Четыре часа пролетели совсем незаметно. Экскурсия была насыщенная и очень интересная. Спасибо!
17 октября 2019
Татьяна, спасибо Вам огромное за наше первое знакомство с Вашим замечательным городом!!! Было очень-очень интересно и познавательно)))
17 октября 2019
Посетили экскурсию Гранд-тур по Калининграду. Гидом у нас был Игорь. Хотим выразить ему нашу благодарность за интересную, содержательную экскурсию . Мы первый раз в Калининграде, и эта экскурсия позволила нам составить свое впечатление о городе, о его трудной судьбе. Видно, что Игорь не просто великолепно знает город, но и очень трепетно к нему относится. Человек очень разносторонний, отвечал на любые вопросы по истории, архитектуре и градостроению. Несомненно рекомендуем посетить эту экскурсию.

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