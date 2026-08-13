9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Гранд-вояж по Калининграду

Насыщенная автопешеходная экскурсия по самым интересным районам и местам города
Приглашаю исследовать все грани исторического и современного Калининграда в большом путешествии по его главным достопримечательностям и тайным уголкам.

Вы увидите древние оборонительные сооружения и немецкие виллы, городские ворота и современные площади, живописные набережные и необычные скульптуры. Услышите о них самые интересные факты и полюбите наш чудесный город!
5
298 отзывов
Гранд-вояж по Калининграду
Гранд-вояж по Калининграду
Гранд-вояж по Калининграду

Описание экскурсии

Рассмотрим город в переплетении его прошлого и настоящего и найдем скрытые от глаз осколки истории в неожиданных городских локациях. Посмотрим, как живет город сейчас и что осталось от былого величия. Поговорим о том городе, который за почти восемь веков своей истории застал Семилетнюю, Наполеоновские, Первую и Вторую мировые войны, был участником важных исторических событий тех времен.

Вы увидите:

  • Закхайм с величественными воротами, сохранившимися от крепостного кольца, и старой пожарной частью
  • Королевскую улицу, ведущую к городским Королевским воротам и оборонительным сооружениям Литовского вала с мощной казармой Кронпринц и бастионом Грольман
  • Верхний пруд, где нас встретят суровые башни-близнецы «Врангель» и «Дона», изящные Росгартенские ворота и полный очарования исторический район Марауненхоф с узкими брусчатыми улочками и очаровательными виллами
  • Площадь Победы — современный центр Калининграда, где мы наглядно убедимся в том, как сильно изменился город за 100 лет. Вы отыщете осколки старого Кёнигсберга, соседствующие с новой застройкой и аскетичным кафедральным собором Христа Спасителя
  • Хуфен, где мы прогуляемся у роскошного здания бывшего окружного суда и поговорим о судьбе знаменитой скульптуры «Борющиеся зубры». Проедем по оживлённому проспекту Мира, рассмотрим здание театра, старейший стадион России и один из самых старых зоопарков страны
  • Центральный парк и одну из самых нежных и воздушных городских церквей, ставшей в наши дни Театром кукол
  • Амалиенау, с его тихой роскошью исторических особняков и парадных доходных домов
  • Ратсхоф — первый в Германии рабочий квартал, созданный по принципу «города-сада» вблизи старой промышленной зоны
  • Панорамы Калининградского порта. А если удача улыбнётся нам, то мы обязательно увидим прекрасные парусники и белоснежные научные суда, умиротворенно покоящиеся на воде в портовых гаванях
  • Ленинский проспект, раскрывающий своим обликом метаморфозы городских изменений за последние десятилетия. Увидим бывшее здание Торговой биржи, превратившийся из храма торговли в храм искусств. Заглянем в гости к городской филармонии в пространстве невероятно красивой неоготической церкви, притаившейся среди современной застройки
  • Остров Октябрьский, где нас встретит узнаваемый открыточный вид города в лице Рыбной деревни и Новой синагоги, а также грандиозные сооружения нового культурно-образовательного комплекса с филиалом Третьяковской галереи и Театром оперы и балета
  • Остров Канта около величественного Кафедрального собора, у стен которого покоится известный учёный Иммануил Кант. Мы погуляем по призрачному Кнайпхофу, узнаем интересные факты о строительстве собора и основании Кёнигсбергского университета

А ещё при желании по пути мы можем наведаться в Музей марципана в Бранденбургских воротах, чтобы поговорить о главной городской сладости, или познакомиться с несколькими членами из добродушного семейства хомлинов и заглянуть в их дом-мастерскую.

Организационные детали

  • Мы можем начать экскурсию из любой удобной вам точки в Калининграде. По запросу возможна встреча в аэропорту
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат на еду и сувениры, нет
  • С вами буду я или другой гид нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7541 туриста
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря. Помимо
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исторического, у меня есть искусствоведческое образование, опыт музейной работы и невероятная любовь к архитектуре и уличному искусству. Приглашаю вас исследовать многогранную историю Калининграда и области вместе со мной и моей командой влюблённых в город единомышленников.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 298 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
287
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Светлана
Недавно побывали на этой экскурсии в Калининграде и после неё остались только самые приятные воспоминания и впечатления! С учетом того,что я уже была в городе не раз и брала обзорные
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экскурсии, тоже хорошие, эта экскурсия выгодно отличается своим нестандартным подходом: гид Анастасия не просто пересказывала факты, а выстраивала рассказ так, что история города оживала прямо на глазах. Особенно впечатлило, сколько внимания было уделено мелочам-казалось бы, незначительным деталям, ракурсам, штрихам из прошлого по очень уместным и дополняющим рассказ старым фотографиям… Именно из таких нюансов и складывается настоящая атмосфера места. При этом маршрут продуман так, что совсем не устаёшь: чередование автомобильных переездов и пешеходных отрезков идеально сбалансировано.
Анастасия-очень приятная девушка,действительно профессионал своего дела, рассказывала легко и увлекательно, с душой. Отдельное спасибо водителю Сергею за аккуратное и комфортное вождение.
Индивидуальная формат-это вообще отдельный плюс: нет спешки, не нужно подстраиваться под большую группу, можно чуть дольше задержаться в понравившемся месте или попросить подробнее рассказать про то, что особенно зацепило. За свою стоимость экскурсия даёт гораздо больше, чем ожидаешь: не просто набор достопримечательностей, а цельный, живой рассказ о городе, плюс удобство и персональный подход.
Спасибо вам за такую замечательную экскурсию! ❤️

Недавно побывали на этой экскурсии в Калининграде и после неё остались только самые приятные воспоминания и
Недавно побывали на этой экскурсии в Калининграде и после неё остались только самые приятные воспоминания и
Недавно побывали на этой экскурсии в Калининграде и после неё остались только самые приятные воспоминания и
Недавно побывали на этой экскурсии в Калининграде и после неё остались только самые приятные воспоминания и
Недавно побывали на этой экскурсии в Калининграде и после неё остались только самые приятные воспоминания и
Недавно побывали на этой экскурсии в Калининграде и после неё остались только самые приятные воспоминания и
Недавно побывали на этой экскурсии в Калининграде и после неё остались только самые приятные воспоминания и
Недавно побывали на этой экскурсии в Калининграде и после неё остались только самые приятные воспоминания и+2
Недавно побывали на этой экскурсии в Калининграде и после неё остались только самые приятные воспоминания и
Недавно побывали на этой экскурсии в Калининграде и после неё остались только самые приятные воспоминания и
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Ольга
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Веронике и водителю Николаю за комфортное и интересное путешествие по всему Калининграду, за внимание к деталям, за индивидуальное планирование маршрута с учëтом интересов наших детей.
Мы много
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путешествуем, часто бываем на экскурсиях и нам есть с чем сравнить. Путешествие с Вероникой и Николаем было 10 из 10.
Впечатлило количество иллюстраций, которые Вероника демонстрировала нам по ходу экскурсии. Это очень помогло погрузиться в историю Кëнигсберга и держать интерес детей (почти 12 и почти 9 лет).
Замечательно, что в нашей экскурсии было запланировано посещение уютного кафе с гуманными ценами и очень вкусной едой, а также дегустация марципана.
Мы с детьми - в восторге! Я счастлива, что угадала с командой гидов.

Огромное спасибо нашему экскурсоводу Веронике и водителю Николаю за комфортное и интересное путешествие по всему Калининграду,
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Веронике и водителю Николаю за комфортное и интересное путешествие по всему Калининграду,
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Веронике и водителю Николаю за комфортное и интересное путешествие по всему Калининграду,
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Веронике и водителю Николаю за комфортное и интересное путешествие по всему Калининграду,
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Веронике и водителю Николаю за комфортное и интересное путешествие по всему Калининграду,
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Веронике и водителю Николаю за комфортное и интересное путешествие по всему Калининграду,
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Веронике и водителю Николаю за комфортное и интересное путешествие по всему Калининграду,
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Веронике и водителю Николаю за комфортное и интересное путешествие по всему Калининграду,+1
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Веронике и водителю Николаю за комфортное и интересное путешествие по всему Калининграду,
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Bulavlev
Это был прям очень хорошо))
Анастасия классный гид, увлеченный, эрудированный и при этом очень легко передающий не только знание, но и саму атмосферу города.
Эта экскурсия очень удобная мы посетили все значимые
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районы города на машине, но в каждом из них вышли и прогулялись пешком. Такой формат позволил склеить для меня город из разрозненных кусочков в одну целую картинку и она мне очень понравилась

Это был прям очень хорошо))
Это был прям очень хорошо))
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Т
Очень понравилась экскурсия с Анастасией! Увлекательный маршрут, познавательный материал, интересненая подача. Настя профессионал и приятная девушка! Также хочу отметить комфортное перемещение по городу и заботу)))
Очень понравилась экскурсия с Анастасией! Увлекательный маршрут, познавательный материал, интересненая подача. Настя профессионал и приятная девушка!
Очень понравилась экскурсия с Анастасией! Увлекательный маршрут, познавательный материал, интересненая подача. Настя профессионал и приятная девушка!
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И
Анастасия -прекрасный рассказчик, отлично знает историю, отвечает на все вопросы. Экскурсия была очень интересной, с прекрасно продуманным маршрутом. Рекомендую!
Анастасия -прекрасный рассказчик, отлично знает историю, отвечает на все вопросы. Экскурсия была очень интересной, с прекрасно
Анастасия -прекрасный рассказчик, отлично знает историю, отвечает на все вопросы. Экскурсия была очень интересной, с прекрасно
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Н
Самые положительные впечатления. Интеллектуальный, приятный во всех отношениях, гид. Спасибо, Анастасия, за отличную прогулку-экскурсию!
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