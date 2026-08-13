9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю исследовать все грани исторического и современного Калининграда в большом путешествии по его главным достопримечательностям и тайным уголкам.
Вы увидите древние оборонительные сооружения и немецкие виллы, городские ворота и современные площади, живописные набережные и необычные скульптуры. Услышите о них самые интересные факты и полюбите наш чудесный город!
Вы увидите древние оборонительные сооружения и немецкие виллы, городские ворота и современные площади, живописные набережные и необычные скульптуры. Услышите о них самые интересные факты и полюбите наш чудесный город!
Описание экскурсии
Рассмотрим город в переплетении его прошлого и настоящего и найдем скрытые от глаз осколки истории в неожиданных городских локациях. Посмотрим, как живет город сейчас и что осталось от былого величия. Поговорим о том городе, который за почти восемь веков своей истории застал Семилетнюю, Наполеоновские, Первую и Вторую мировые войны, был участником важных исторических событий тех времен.
Вы увидите:
- Закхайм с величественными воротами, сохранившимися от крепостного кольца, и старой пожарной частью
- Королевскую улицу, ведущую к городским Королевским воротам и оборонительным сооружениям Литовского вала с мощной казармой Кронпринц и бастионом Грольман
- Верхний пруд, где нас встретят суровые башни-близнецы «Врангель» и «Дона», изящные Росгартенские ворота и полный очарования исторический район Марауненхоф с узкими брусчатыми улочками и очаровательными виллами
- Площадь Победы — современный центр Калининграда, где мы наглядно убедимся в том, как сильно изменился город за 100 лет. Вы отыщете осколки старого Кёнигсберга, соседствующие с новой застройкой и аскетичным кафедральным собором Христа Спасителя
- Хуфен, где мы прогуляемся у роскошного здания бывшего окружного суда и поговорим о судьбе знаменитой скульптуры «Борющиеся зубры». Проедем по оживлённому проспекту Мира, рассмотрим здание театра, старейший стадион России и один из самых старых зоопарков страны
- Центральный парк и одну из самых нежных и воздушных городских церквей, ставшей в наши дни Театром кукол
- Амалиенау, с его тихой роскошью исторических особняков и парадных доходных домов
- Ратсхоф — первый в Германии рабочий квартал, созданный по принципу «города-сада» вблизи старой промышленной зоны
- Панорамы Калининградского порта. А если удача улыбнётся нам, то мы обязательно увидим прекрасные парусники и белоснежные научные суда, умиротворенно покоящиеся на воде в портовых гаванях
- Ленинский проспект, раскрывающий своим обликом метаморфозы городских изменений за последние десятилетия. Увидим бывшее здание Торговой биржи, превратившийся из храма торговли в храм искусств. Заглянем в гости к городской филармонии в пространстве невероятно красивой неоготической церкви, притаившейся среди современной застройки
- Остров Октябрьский, где нас встретит узнаваемый открыточный вид города в лице Рыбной деревни и Новой синагоги, а также грандиозные сооружения нового культурно-образовательного комплекса с филиалом Третьяковской галереи и Театром оперы и балета
- Остров Канта около величественного Кафедрального собора, у стен которого покоится известный учёный Иммануил Кант. Мы погуляем по призрачному Кнайпхофу, узнаем интересные факты о строительстве собора и основании Кёнигсбергского университета
А ещё при желании по пути мы можем наведаться в Музей марципана в Бранденбургских воротах, чтобы поговорить о главной городской сладости, или познакомиться с несколькими членами из добродушного семейства хомлинов и заглянуть в их дом-мастерскую.
Организационные детали
- Мы можем начать экскурсию из любой удобной вам точки в Калининграде. По запросу возможна встреча в аэропорту
- Дополнительных расходов, кроме личных трат на еду и сувениры, нет
- С вами буду я или другой гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7541 туриста
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря. Помимо
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 298 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Недавно побывали на этой экскурсии в Калининграде и после неё остались только самые приятные воспоминания и впечатления! С учетом того,что я уже была в городе не раз и брала обзорные
+2
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Огромное спасибо нашему экскурсоводу Веронике и водителю Николаю за комфортное и интересное путешествие по всему Калининграду, за внимание к деталям, за индивидуальное планирование маршрута с учëтом интересов наших детей.
Мы много
Мы много
+1
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Это был прям очень хорошо))
Анастасия классный гид, увлеченный, эрудированный и при этом очень легко передающий не только знание, но и саму атмосферу города.
Эта экскурсия очень удобная мы посетили все значимые
Анастасия классный гид, увлеченный, эрудированный и при этом очень легко передающий не только знание, но и саму атмосферу города.
Эта экскурсия очень удобная мы посетили все значимые
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Т
Очень понравилась экскурсия с Анастасией! Увлекательный маршрут, познавательный материал, интересненая подача. Настя профессионал и приятная девушка! Также хочу отметить комфортное перемещение по городу и заботу)))
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И
Анастасия -прекрасный рассказчик, отлично знает историю, отвечает на все вопросы. Экскурсия была очень интересной, с прекрасно продуманным маршрутом. Рекомендую!
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Н
Самые положительные впечатления. Интеллектуальный, приятный во всех отношениях, гид. Спасибо, Анастасия, за отличную прогулку-экскурсию!
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