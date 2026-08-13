9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю исследовать все грани исторического и современного Калининграда в большом путешествии по его главным достопримечательностям и тайным уголкам. Вы увидите древние оборонительные сооружения и немецкие виллы, городские ворота и современные площади, живописные набережные и необычные скульптуры. Услышите о них самые интересные факты и полюбите наш чудесный город!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Рассмотрим город в переплетении его прошлого и настоящего и найдем скрытые от глаз осколки истории в неожиданных городских локациях. Посмотрим, как живет город сейчас и что осталось от былого величия. Поговорим о том городе, который за почти восемь веков своей истории застал Семилетнюю, Наполеоновские, Первую и Вторую мировые войны, был участником важных исторических событий тех времен.

Вы увидите:

Закхайм с величественными воротами, сохранившимися от крепостного кольца, и старой пожарной частью

с величественными воротами, сохранившимися от крепостного кольца, и старой пожарной частью Королевскую улицу , ведущую к городским Королевским воротам и оборонительным сооружениям Литовского вала с мощной казармой Кронпринц и бастионом Грольман

, ведущую к городским Королевским воротам и оборонительным сооружениям с мощной казармой Кронпринц и бастионом Грольман Верхний пруд , где нас встретят суровые башни-близнецы «Врангель» и «Дона», изящные Росгартенские ворота и полный очарования исторический район Марауненхоф с узкими брусчатыми улочками и очаровательными виллами

, где нас встретят суровые башни-близнецы «Врангель» и «Дона», изящные и полный очарования исторический район с узкими брусчатыми улочками и очаровательными виллами Площадь Победы — современный центр Калининграда, где мы наглядно убедимся в том, как сильно изменился город за 100 лет. Вы отыщете осколки старого Кёнигсберга, соседствующие с новой застройкой и аскетичным кафедральным собором Христа Спасителя

— современный центр Калининграда, где мы наглядно убедимся в том, как сильно изменился город за 100 лет. Вы отыщете осколки старого Кёнигсберга, соседствующие с новой застройкой и аскетичным Хуфен , где мы прогуляемся у роскошного здания бывшего окружного суда и поговорим о судьбе знаменитой скульптуры «Борющиеся зубры» . Проедем по оживлённому проспекту Мира , рассмотрим здание театра, старейший стадион России и один из самых старых зоопарков страны

, где мы прогуляемся у роскошного здания бывшего окружного суда и поговорим о судьбе знаменитой . Проедем по оживлённому , рассмотрим здание театра, старейший стадион России и один из самых старых зоопарков страны Центральный парк и одну из самых нежных и воздушных городских церквей, ставшей в наши дни Театром кукол

и одну из самых нежных и воздушных городских церквей, ставшей в наши дни Театром кукол Амалиенау , с его тихой роскошью исторических особняков и парадных доходных домов

, с его тихой роскошью исторических особняков и парадных доходных домов Ратсхоф — первый в Германии рабочий квартал, созданный по принципу «города-сада» вблизи старой промышленной зоны

— первый в Германии рабочий квартал, созданный по принципу «города-сада» вблизи старой промышленной зоны Панорамы Калининградского порта . А если удача улыбнётся нам, то мы обязательно увидим прекрасные парусники и белоснежные научные суда, умиротворенно покоящиеся на воде в портовых гаванях

. А если удача улыбнётся нам, то мы обязательно увидим прекрасные парусники и белоснежные научные суда, умиротворенно покоящиеся на воде в портовых гаванях Ленинский проспект , раскрывающий своим обликом метаморфозы городских изменений за последние десятилетия. Увидим бывшее здание Торговой биржи , превратившийся из храма торговли в храм искусств. Заглянем в гости к городской филармонии в пространстве невероятно красивой неоготической церкви, притаившейся среди современной застройки

, раскрывающий своим обликом метаморфозы городских изменений за последние десятилетия. Увидим бывшее , превратившийся из храма торговли в храм искусств. Заглянем в гости к городской филармонии в пространстве невероятно красивой неоготической церкви, притаившейся среди современной застройки Остров Октябрьский , где нас встретит узнаваемый открыточный вид города в лице Рыбной деревни и Новой синагоги , а также грандиозные сооружения нового культурно-образовательного комплекса с филиалом Третьяковской галереи и Театром оперы и балета

, где нас встретит узнаваемый открыточный вид города в лице , а также грандиозные сооружения нового культурно-образовательного комплекса с филиалом Третьяковской галереи и Театром оперы и балета Остров Канта около величественного Кафедрального собора, у стен которого покоится известный учёный Иммануил Кант. Мы погуляем по призрачному Кнайпхофу, узнаем интересные факты о строительстве собора и основании Кёнигсбергского университета

А ещё при желании по пути мы можем наведаться в Музей марципана в Бранденбургских воротах, чтобы поговорить о главной городской сладости, или познакомиться с несколькими членами из добродушного семейства хомлинов и заглянуть в их дом-мастерскую.

Организационные детали