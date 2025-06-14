Вас ждут великолепные виды Куршской косы: высоты Мюллера и Эфа, дюны и озеро Чайка, а также прогулка на катере по заливу.
После мы направимся на Западный пляж Зеленоградска, где послушаем прибой и поужинаем в прибрежном кафе, наслаждаясь красками балтийского заката.
После мы направимся на Западный пляж Зеленоградска, где послушаем прибой и поужинаем в прибрежном кафе, наслаждаясь красками балтийского заката.
Описание экскурсии
Маршрут: Куршская коса — пос. Рыбачий — прогулка на катере по заливу Куршской косы — высота Эфа (с воды) — высота Мюллера — Зеленоградск — Западный пляж
Расскажем интересные факты о каждой локации.
Тайминг:
15:00 — выезд из Калининграда
15:30 — заезд на Куршскую косу
16:00 — подъём на высоту Мюллера, панорамы озера Чайка
16:50 — посадка на катер
17:00 — прогулка на катере по Куршскому заливу
18:30 — переезд в западную часть Зеленоградска
22:00 — выезд в Калининград
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, прогулка на катере в заливе (спасжилеты предоставляем), экологический сбор
- Дополнительно оплачивается ужин в кафе «Гнездо» (средний чек ~800 ₽ за чел.)
- Оплата оставшейся суммы на посадке, по QR-коду, который будет у гида, либо наличным расчётом
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле бывшего Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 736 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень понравилось, получила море позитива, и восторга от экскурсовода Елены, большое спасибо 🌹
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хорошая экскурсия. Гид Алёна прекрасный экскурсовод. Замечательный голос и знает свою работу. Короче всё понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Вечерняя природа Куршской косы и прогулка по заливу (из Калининграда)»
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборКуршская коса с земли и воды - из Калининграда в мини-группе
Дюны, Танцующий лес и прогулка на катере
Начало: На ул. Профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 08:30 и 12:00
Завтра в 08:30
11 июл в 08:30
3500 ₽
3888 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
Путешествие к белоснежным дюнам, сказочным лесам и бескрайним пляжам
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 июл в 09:00
4560 ₽
4800 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
По Куршской косе и Зеленоградску (из Калининграда)
Изучить экотропы, природные феномены и легенды косы
Начало: В центре Калининграда
Расписание: в будние дни в 08:30, в субботу в 08:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4120 ₽ за человека
-
10%
Групповая
Куршская коса с земли и воды - из Калининграда
Дюны, Танцующий лес и прогулка на катере
Начало: На ул. Профессора Баранова
Расписание: ежедневно в 08:30 и 12:00
Завтра в 12:00
11 июл в 08:30
1800 ₽
1999 ₽ за человека
4300 ₽ за человека