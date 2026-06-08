в субботу и воскресенье в 09:30

Я проведу подробный инструктаж, а во время остановок погружу вас в историю — от Тевтонского ордена до 20 века.
Описание экскурсии
Калининградская область на веслах колёсах
В первой части экскурсии приготовьтесь в велосипедному приключению (2 часа). После инструктажа мы отправимся в путь — сначала по асфальтированной, а затем по грунтовой дороге. Заедем в поселок Дружба, бывший немецкий Алленбург, где посмотрим кирху 15 века. В конце окажемся у старой немецкой ГЭС: здесь перекусим, отдохнем и подготовимся к сплаву.
Плыть на байдарке вы можете самостоятельно или в сопровождении инструктора. При выборе первого варианта мы встретимся в условленном месте спустя 1,5-2 часа (если вы задержитесь, доплата не нужна). На старте вы полюбуетесь старым шлюзом, а потом будете наслаждаться живописными видами вдоль реки Лава.
Исторические заметки
Во время велосипедной экскурсии мы будем останавливаться в знаковых местах и перенесемся в прошлое. Я расскажу, как Тевтонский орден завоевывал территорию Пруссии и чем средневековые города отличались от современных. На примере кирхи открою особенности орденской архитектуры, а у шлюза Мазурского канала объясню принцип шлюзования. Кроме того, вы узнаете о хрониках этих мест в Первую и Вторую мировые войны.
Кому подойдет экскурсия
Активным путешественникам, которые умеют уверенно кататься на велосипеде (едем 12 км с остановками). По байдаркам ограничений нет.
Организационные детали
Всё оборудование (велосипеды, байдарки, спасательные жилеты, весла, дождевики на случай дождя), а также легкий перекус включены в стоимость. По желанию вы можете взять с собой еду и напитки.
Как проходит экскурсия
- Начало в поселке Федотово Правдинского района, куда вам нужно добраться самостоятельно (это несложно, из Калининграда ходят рейсовые автобусы, около 1 часа в пути)
- По запросу возможен трансфер из Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска и обратно (уточняйте заранее в личном сообщении)
- Во время велоэкскурсии по желанию можно посетить музей «Дом смотрителя шлюза». Билет оплачивается дополнительно (200 ₽)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Особенности формата
- Экскурсия проводится с мая до середины октября
- Экскурсия не проводится в сильный дождь и ветер. В этом случае я предложу вам другой день или вы можете вернуть деньги.
- Если вы одиночный путешественник(ца), то можно плыть на 2-местной байдарке одному(ой), или мы подсаживаем вас в 3-местную байдарку к двум другим людям
- Родители сами решают, готов ли их ребенок к такому формату, и несут полную ответственность за своих детей
в субботу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отдельным плюсом хотелось бы отметить, что в плане
Без "если": в любом настроении, при любой погоде, в любом составе, при любой физической подготовке - рекомендую!
Всё действительно интересно и очень позитивно!
15.09. Поехала одна, в
Спасибо Константин иную за прекрасный день!
Немного подвело настроение нашего самого