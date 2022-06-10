в субботу и воскресенье в 09:30

По Калининградской области на велосипеде и байдарке

Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей

Предлагаю вам провести калининградский выходной активно и интересно! Крутя педали и плывя на байдарке, вы полюбуетесь пейзажами, насладитесь тишиной и увидите достопримечательности: кирху 15 века, шлюз Мазурского канала, заброшенную немецкую усадьбу.

Я проведу подробный инструктаж, а во время остановок погружу вас в историю — от Тевтонского ордена до 20 века.
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Калининградская область на веслах колёсах

В первой части экскурсии приготовьтесь в велосипедному приключению (2 часа). После инструктажа мы отправимся в путь — сначала по асфальтированной, а затем по грунтовой дороге. Заедем в поселок Дружба, бывший немецкий Алленбург, где посмотрим кирху 15 века. В конце окажемся у старой немецкой ГЭС: здесь перекусим, отдохнем и подготовимся к сплаву.

Плыть на байдарке вы можете самостоятельно или в сопровождении инструктора. При выборе первого варианта мы встретимся в условленном месте спустя 1,5-2 часа (если вы задержитесь, доплата не нужна). На старте вы заплывете в шлюз, а потом будете наслаждаться живописными видами вдоль реки Лава.

Исторические заметки

Во время велосипедной экскурсии мы будем останавливаться в знаковых местах и перенесемся в прошлое. Я расскажу, как Тевтонский орден завоевывал территорию Пруссии и чем средневековые города отличались от современных. На примере кирхи открою особенности орденской архитектуры, а у шлюза Мазурского канала объясню принцип шлюзования. Кроме того, вы узнаете о хрониках этих мест в Первую и Вторую мировые войны.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам, которые умеют уверенно кататься на велосипеде (едем 12 км с остановками). По байдаркам ограничений нет.

Организационные детали

Всё оборудование (велосипеды, байдарки, спасательные жилеты, весла, дождевики на случай дождя), а также легкий перекус включены в стоимость. По желанию вы можете взять с собой еду и напитки.

Как проходит экскурсия

  • Начало в поселке Федотово Правдинского района, куда вам нужно добраться самостоятельно (это несложно, из Калининграда ходят рейсовые автобусы, около 1 часа в пути)
  • По запросу возможен трансфер из Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска и обратно (уточняйте в личном сообщении)
  • Во время велоэкскурсии по желанию можно посетить музей «Дом смотрителя шлюза». Билет оплачивается дополнительно (170 руб.).

Особенности формата

  • Экскурсия проводится с мая до середины октября
  • Экскурсия не проводится в сильный дождь и ветер. В этом случае я предложу вам другой день или вы можете вернуть деньги.
  • Если вы одиночный путешественник(ца), то можно плыть на 2-местной байдарке одному(ой), или мы подсаживаем вас в 3-местную байдарку к двум другим людям
  • Родители сами решают, готов ли их ребенок к такому формату, и несут полную ответственность за своих детей
  • Для единой компании 5-14 человек экскурсия проводится в индивидуальном формате по цене 1800 руб. с человека

в субботу и воскресенье в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Федотово Правдинского района
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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