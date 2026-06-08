в субботу и воскресенье в 09:30

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По Калининградской области на велосипеде и байдарке

Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Предлагаю вам провести калининградский выходной активно и интересно! Крутя педали и плывя на байдарке, вы полюбуетесь пейзажами, насладитесь тишиной и увидите достопримечательности: кирху 15 века, шлюз Мазурского канала, заброшенную немецкую усадьбу.

Я проведу подробный инструктаж, а во время остановок погружу вас в историю — от Тевтонского ордена до 20 века.
5
27 отзывов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
По Калининградской области на велосипеде и байдарке

Описание экскурсии

Калининградская область на веслах колёсах

В первой части экскурсии приготовьтесь в велосипедному приключению (2 часа). После инструктажа мы отправимся в путь — сначала по асфальтированной, а затем по грунтовой дороге. Заедем в поселок Дружба, бывший немецкий Алленбург, где посмотрим кирху 15 века. В конце окажемся у старой немецкой ГЭС: здесь перекусим, отдохнем и подготовимся к сплаву.

Плыть на байдарке вы можете самостоятельно или в сопровождении инструктора. При выборе первого варианта мы встретимся в условленном месте спустя 1,5-2 часа (если вы задержитесь, доплата не нужна). На старте вы полюбуетесь старым шлюзом, а потом будете наслаждаться живописными видами вдоль реки Лава.

Исторические заметки

Во время велосипедной экскурсии мы будем останавливаться в знаковых местах и перенесемся в прошлое. Я расскажу, как Тевтонский орден завоевывал территорию Пруссии и чем средневековые города отличались от современных. На примере кирхи открою особенности орденской архитектуры, а у шлюза Мазурского канала объясню принцип шлюзования. Кроме того, вы узнаете о хрониках этих мест в Первую и Вторую мировые войны.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам, которые умеют уверенно кататься на велосипеде (едем 12 км с остановками). По байдаркам ограничений нет.

Организационные детали

Всё оборудование (велосипеды, байдарки, спасательные жилеты, весла, дождевики на случай дождя), а также легкий перекус включены в стоимость. По желанию вы можете взять с собой еду и напитки.

Как проходит экскурсия

  • Начало в поселке Федотово Правдинского района, куда вам нужно добраться самостоятельно (это несложно, из Калининграда ходят рейсовые автобусы, около 1 часа в пути)
  • По запросу возможен трансфер из Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска и обратно (уточняйте заранее в личном сообщении)
  • Во время велоэкскурсии по желанию можно посетить музей «Дом смотрителя шлюза». Билет оплачивается дополнительно (200 ₽)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Особенности формата

  • Экскурсия проводится с мая до середины октября
  • Экскурсия не проводится в сильный дождь и ветер. В этом случае я предложу вам другой день или вы можете вернуть деньги.
  • Если вы одиночный путешественник(ца), то можно плыть на 2-местной байдарке одному(ой), или мы подсаживаем вас в 3-местную байдарку к двум другим людям
  • Родители сами решают, готов ли их ребенок к такому формату, и несут полную ответственность за своих детей

в субботу и воскресенье в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В поселке Федотово Правдинского района
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 256 туристов
Мы команда гидов, влюблённых в Янтарный край. С 2018 года мы проводим автомобильные, пешие и вело-байдарочные экскурсии по Калининградской области. Мы познакомим вас с историческими и архитектурными памятниками, покажем регион с необычного ракурса и поможем вам влюбиться в Калининград.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
2
3
2
1
Р
Очень понравилось. Интересное, запоминающееся повествование, экскурсовод глубоко раскрывал даже дополнительные вопросы, не касающиеся местных достопримнчательностей, а скорее в целом о Калининграде и области.
Отдельным плюсом хотелось бы отметить, что в плане
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экскурсии учтены самые важные достопримечательности, которые скорее всего посещались в самом Калининграде, что только подстёгивает интерес к повествованию.
Касательно физической нагрузки - не сложно и не тяжело, например ребёнку лет 10+ будет легко и интересно пройти по маршруту. Крем от солнца возьмите))

Очень понравилось. Интересное, запоминающееся повествование, экскурсовод глубоко раскрывал даже дополнительные вопросы, не касающиеся местных достопримнчательностей, а
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М
Дата посещения: 29 июн 2025
Получили заряд бодрости и хорошее настроение!!! Даже экскурсия была от Оксаны! Продуманный интересный маршрут на велосипеде. На байдарках был сильный ветер, но мы справились! После велосипедов организовали нам перекус. Вобщем вся семья осталась довольна- время провели замечательно!!!
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Мария
Путешествуем с сыном и я решила устроить активный отдых, спорт день. Половина пути на великах- я наслаждалась красотой Калининградской области- домики, деревья, останавливались послушать историю возле кирхи и канала. По
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росту велик был маловат, но для прогулки пойдёт.
Вторая часть была на байдарке, мы плыли в тройке с инструктором. В хорошем темпе, приятно общались, я успевала любоваться прибрежной красотой.
Ещё хочу отметить, когда приехали нас встретила приятный гид Оксана и напоила нас ароматным чаем с вареньем.
Спасибо за экскурсию, в следующий раз прилетим в Калининград обязательно ещё к вам приедем.

Путешествуем с сыном и я решила устроить активный отдых, спорт день. Половина пути на великах- я
Путешествуем с сыном и я решила устроить активный отдых, спорт день. Половина пути на великах- я
Путешествуем с сыном и я решила устроить активный отдых, спорт день. Половина пути на великах- я
Путешествуем с сыном и я решила устроить активный отдых, спорт день. Половина пути на великах- я
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Галина
Хотела начать с "если", но нет:)
Без "если": в любом настроении, при любой погоде, в любом составе, при любой физической подготовке - рекомендую!
Всё действительно интересно и очень позитивно!
15.09. Поехала одна, в
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дождь, добиралась до точки сбора из Калининграда. И ни разу не пожалела:)
1. Экскурсия получилась индивидуальной (непогоду переждали на летней кухне, за интересной беседой, с горячим чаем с мятой и угощениями из сада).
2. Велосипедный маршрут несложный, с красивыми видами, интересными остановками и рассказами гида, погружающими в атмосферу эпохи.
3. Сплав по реке - отдельная любовь:) У ГЭС на берегу перекус, инструктаж, экипировка и "прощай земля - в добрый путь!" Я сплавлялась первый раз. Одна:) (Константин заранее уточнил, нужна ли компания) 2 часа прекрасных видов, единения с природой, с наблюдением взлетающих птиц, свечкой выпрыгивающей из воды рыбы, с выглянувшим в пути солнышком и флиртующими редкими рыбаками по пути:)))
По окончании времени экскурсии в условленном месте была встречена и, опять же по договорённости, заброшена в г. Правдинск, где по рекомендации гида во время ожидания автобуса в Калининград ещё успела самостоятельно погулять и посетить кирху со смотровой.
Впечатлений воз и меленькая тележка!
Спасибо Константину и его замечательной супруге за отличную организацию и дружественную атмосферу этого маленького, но насыщенного приключения!

Хотела начать с "если", но нет:)
Хотела начать с "если", но нет:)
Хотела начать с "если", но нет:)
Хотела начать с "если", но нет:)
Хотела начать с "если", но нет:)
Хотела начать с "если", но нет:)
Хотела начать с "если", но нет:)
Хотела начать с "если", но нет:)
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Светлана
Что-то давно нет отзывов, хотя народу прилично так было. Я одна была самоходом, остальные приехали на машинах, да ещё и со своими велосипедами многие. Приезжайте пораньше - тогда выбор велосипедов
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большой. Есть городские, есть прогулочные. Вот жёлтого с фото очень рекомендую - отличный накат: там где остальные крутили педали, я ехала и наслаждалась окрестностями.
Мой первый байдарочный опыт. Как шутили потом - мне досталась байдарка с моторчиком, а именно: с Константином. Участок сплава приличный такой, успеете и веслом поработать и красотой насладиться. Берега не унылые, есть на что посмотреть.
Из недостатков. Если вы самоходом - то фиг уедешь из посёлка Дружба, где заканчивается сплав. Но можно заказать трансфер - 20 минут и вы в Правдинске. И есть ещё куча времени на обзор городка.

Что-то давно нет отзывов, хотя народу прилично так было. Я одна была самоходом, остальные приехали на
Что-то давно нет отзывов, хотя народу прилично так было. Я одна была самоходом, остальные приехали на
Что-то давно нет отзывов, хотя народу прилично так было. Я одна была самоходом, остальные приехали на
Что-то давно нет отзывов, хотя народу прилично так было. Я одна была самоходом, остальные приехали на
Что-то давно нет отзывов, хотя народу прилично так было. Я одна была самоходом, остальные приехали на
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Светлана
Какая прекрасная идея, совместить велосипед, байдарках и экскурсию. И реализация на высоте. Было много красивых видов, интересных рассказов и новой информации.
Спасибо Константин иную за прекрасный день!
Немного подвело настроение нашего самого
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младшего участника, но Константин помог справиться с этой проблемой и мы доехали до финиша)) Надеюсь, это не отобьет желание брать на экскурсию детей. Она вполне им по силам, просто бывают нюансы))

Какая прекрасная идея, совместить велосипед, байдарках и экскурсию. И реализация на высоте. Было много красивых видов,
Какая прекрасная идея, совместить велосипед, байдарках и экскурсию. И реализация на высоте. Было много красивых видов,
Какая прекрасная идея, совместить велосипед, байдарках и экскурсию. И реализация на высоте. Было много красивых видов,
Какая прекрасная идея, совместить велосипед, байдарках и экскурсию. И реализация на высоте. Было много красивых видов,
Какая прекрасная идея, совместить велосипед, байдарках и экскурсию. И реализация на высоте. Было много красивых видов,
Какая прекрасная идея, совместить велосипед, байдарках и экскурсию. И реализация на высоте. Было много красивых видов,
Какая прекрасная идея, совместить велосипед, байдарках и экскурсию. И реализация на высоте. Было много красивых видов,
Какая прекрасная идея, совместить велосипед, байдарках и экскурсию. И реализация на высоте. Было много красивых видов,+1
Какая прекрасная идея, совместить велосипед, байдарках и экскурсию. И реализация на высоте. Было много красивых видов,
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