в субботу и воскресенье в 09:30

В первой части экскурсии приготовьтесь в велосипедному приключению (2 часа). После инструктажа мы отправимся в путь — сначала по асфальтированной, а затем по грунтовой дороге. Заедем в поселок Дружба, бывший немецкий Алленбург, где посмотрим кирху 15 века. В конце окажемся у старой немецкой ГЭС: здесь перекусим, отдохнем и подготовимся к сплаву.
Плыть на байдарке вы можете самостоятельно или в сопровождении инструктора. При выборе первого варианта мы встретимся в условленном месте спустя 1,5-2 часа (если вы задержитесь, доплата не нужна). На старте вы заплывете в шлюз, а потом будете наслаждаться живописными видами вдоль реки Лава.
Во время велосипедной экскурсии мы будем останавливаться в знаковых местах и перенесемся в прошлое. Я расскажу, как Тевтонский орден завоевывал территорию Пруссии и чем средневековые города отличались от современных. На примере кирхи открою особенности орденской архитектуры, а у шлюза Мазурского канала объясню принцип шлюзования. Кроме того, вы узнаете о хрониках этих мест в Первую и Вторую мировые войны.
Активным путешественникам, которые умеют уверенно кататься на велосипеде (едем 12 км с остановками). По байдаркам ограничений нет.
Всё оборудование (велосипеды, байдарки, спасательные жилеты, весла, дождевики на случай дождя), а также легкий перекус включены в стоимость. По желанию вы можете взять с собой еду и напитки.