в субботу и воскресенье в 09:30

Предлагаю вам провести калининградский выходной активно и интересно! Крутя педали и плывя на байдарке, вы полюбуетесь пейзажами, насладитесь тишиной и увидите достопримечательности: кирху 15 века, шлюз Мазурского канала, заброшенную немецкую усадьбу. Я проведу подробный инструктаж, а во время остановок погружу вас в историю — от Тевтонского ордена до 20 века.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Калининградская область на веслах колёсах

В первой части экскурсии приготовьтесь в велосипедному приключению (2 часа). После инструктажа мы отправимся в путь — сначала по асфальтированной, а затем по грунтовой дороге. Заедем в поселок Дружба, бывший немецкий Алленбург, где посмотрим кирху 15 века. В конце окажемся у старой немецкой ГЭС: здесь перекусим, отдохнем и подготовимся к сплаву.

Плыть на байдарке вы можете самостоятельно или в сопровождении инструктора. При выборе первого варианта мы встретимся в условленном месте спустя 1,5-2 часа (если вы задержитесь, доплата не нужна). На старте вы полюбуетесь старым шлюзом, а потом будете наслаждаться живописными видами вдоль реки Лава.

Исторические заметки

Во время велосипедной экскурсии мы будем останавливаться в знаковых местах и перенесемся в прошлое. Я расскажу, как Тевтонский орден завоевывал территорию Пруссии и чем средневековые города отличались от современных. На примере кирхи открою особенности орденской архитектуры, а у шлюза Мазурского канала объясню принцип шлюзования. Кроме того, вы узнаете о хрониках этих мест в Первую и Вторую мировые войны.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам, которые умеют уверенно кататься на велосипеде (едем 12 км с остановками). По байдаркам ограничений нет.

Организационные детали

Всё оборудование (велосипеды, байдарки, спасательные жилеты, весла, дождевики на случай дождя), а также легкий перекус включены в стоимость. По желанию вы можете взять с собой еду и напитки.

Как проходит экскурсия

Начало в поселке Федотово Правдинского района, куда вам нужно добраться самостоятельно (это несложно, из Калининграда ходят рейсовые автобусы, около 1 часа в пути)

По запросу возможен трансфер из Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска и обратно (уточняйте заранее в личном сообщении)

Во время велоэкскурсии по желанию можно посетить музей «Дом смотрителя шлюза». Билет оплачивается дополнительно (200 ₽)

С вами будет один из гидов нашей команды

Особенности формата