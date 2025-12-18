Из Калининграда отправимся на Куршскую косу — в заповедный край, где море и залив разделяет узкая полоса земли. Пройдём по древнему бору и Танцующему лесу, поднимемся на дюны и выйдем к дикому пляжу. В финале прогуляемся по Зеленоградску и почувствуем дыхание Балтики.

Описание экскурсии

Королевский бор

В далёкие времена король Вильгельм I основал заповедник — погуляем по нему среди гигантских вековых туй.

Посёлок Лесной

Это самое узкое место косы — между морем и заливом всего 400 метров. Прогуляемся по променаду, спустимся на пляж и поищем янтарь в песке. По желанию зайдём в кафе, где подают свежевыловленную рыбу.

Музей суеверий

Заглянем в Музей русских суеверий и узнаем, во что верили наши предки, кто такие балты и какие люди пришли после них. А потом отправимся на смотровую площадку к заливу.

Куршский залив

Перед вами озеро Изумруд — его воды красиво переливаются зелёными оттенками. Рядом — дом дюнного инспектора Франца Эфа. Выйдем на пирс с немецким маяком и видом на залив и вдохнём солёный воздух.

Дикий пляж

Свободный и почти безлюдный — как будто ждал только вас.

Танцующий лес

Здесь — сосны причудливых форм и множество невероятных легенд.

Высота Эфа и озеро Лебедь

Поднимемся по тропе между дюнами, остановимся на смотровых площадках и полюбуемся видами Куршской косы. Постоим у берегов озера и насладимся панорамой морского пляжа и Большой дюнной гряды.

Зеленоградск

Прогуляемся по старым улочкам, полюбуемся нарядной архитектурой и отыщем водонапорную башню 1905 года. Обсудим, почему этот город называют кошачьим, и заглянем в прошлое королевского курорта.

Примерный тайминг

9:15 — Королевский бор

9:40 — посёлок Лесной

10:15 — музейный комплекс (кроме понедельника и вторника)

12:00 — Куршский залив

12:30 — дикий пляж

13:30 — Танцующий лес

15:00 — высота Эфа и озеро Лебедь

15:50 — Зеленоградск

16:30 — возвращение

Организационные детали