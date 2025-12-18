Мои заказы

К морю, дюнам, соснам и котам - из Калининграда
Из Калининграда отправимся на Куршскую косу — в заповедный край, где море и залив разделяет узкая полоса земли. Пройдём по древнему бору и Танцующему лесу, поднимемся на дюны и выйдем к дикому пляжу. В финале прогуляемся по Зеленоградску и почувствуем дыхание Балтики.
Описание экскурсии

Королевский бор

В далёкие времена король Вильгельм I основал заповедник — погуляем по нему среди гигантских вековых туй.

Посёлок Лесной

Это самое узкое место косы — между морем и заливом всего 400 метров. Прогуляемся по променаду, спустимся на пляж и поищем янтарь в песке. По желанию зайдём в кафе, где подают свежевыловленную рыбу.

Музей суеверий

Заглянем в Музей русских суеверий и узнаем, во что верили наши предки, кто такие балты и какие люди пришли после них. А потом отправимся на смотровую площадку к заливу.

Куршский залив

Перед вами озеро Изумруд — его воды красиво переливаются зелёными оттенками. Рядом — дом дюнного инспектора Франца Эфа. Выйдем на пирс с немецким маяком и видом на залив и вдохнём солёный воздух.

Дикий пляж

Свободный и почти безлюдный — как будто ждал только вас.

Танцующий лес

Здесь — сосны причудливых форм и множество невероятных легенд.

Высота Эфа и озеро Лебедь

Поднимемся по тропе между дюнами, остановимся на смотровых площадках и полюбуемся видами Куршской косы. Постоим у берегов озера и насладимся панорамой морского пляжа и Большой дюнной гряды.

Зеленоградск

Прогуляемся по старым улочкам, полюбуемся нарядной архитектурой и отыщем водонапорную башню 1905 года. Обсудим, почему этот город называют кошачьим, и заглянем в прошлое королевского курорта.

Примерный тайминг

9:15 — Королевский бор
9:40 — посёлок Лесной
10:15 — музейный комплекс (кроме понедельника и вторника)
12:00 — Куршский залив
12:30 — дикий пляж
13:30 — Танцующий лес
15:00 — высота Эфа и озеро Лебедь
15:50 — Зеленоградск
16:30 — возвращение

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экосбор при въезде на Куршскую косу — 500 ₽ за чел., обед — по желанию
  • Едем на микроавтобусе повышенной комфортности Hyundai Grand Starex. Дорога в одну сторону занимает около 40 мин
  • Интересно будет путешественникам от 6 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4105 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Калининграде
Мы — команда гидов, и мы безумно любим Калининград со всеми его легендами и тайнами. С удовольствием покажем вам наш прекрасный Янтарный край во всём его разнообразии. Прекрасное настроение и незабываемые впечатления гарантируются!

