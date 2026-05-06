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Путешествие на восток: Черняховск и Гусев (из Калининграда)

Увидеть следы Тевтонского ордена и довоенной Европы
Это поездка туда, где за фасадами тихих провинциальных городов скрывается большая история. Вы рассмотрите старинные кирхи, руины замков и сохранившуюся архитектуру прежних веков.

А ещё узнаете, какие события и люди оставили здесь свой след — от рыцарских времён до Первой мировой войны.
5
3 отзыва
Путешествие на восток: Черняховск и Гусев (из Калининграда)
Путешествие на восток: Черняховск и Гусев (из Калининграда)
Путешествие на восток: Черняховск и Гусев (из Калининграда)

Описание экскурсии

11:00 — выезд из Калининграда

12:30 — Черняховск (Инстербург). Вы познакомитесь с третьим по величине городом региона, основанным рыцарями Тевтонского ордена в 1336 году. Черняховск помнит и Петра I, и Наполеона, и частые визиты Иммануила Канта.

Вы увидите:

  • центральную площадь города
  • Свято-Михайловский собор
  • католический храм Святого Бруно
  • Горбатый мост
  • памятник Барклаю-де-Толли
  • следы старой немецкой архитектуры: кирхи, виллы и исторические кварталы
  • руины замков Инстербург и Георгенбург (внешний осмотр)

14:30 — обед в кафе города

15:30 — переезд в Гусев (Гумбиннен)

16:00 — экскурсия по Гусеву. Этот уютный город считается одним из самых благоустроенных в области и хорошо сохранил довоенную застройку.

Вы осмотрите:

  • мемориал «Штыковая атака»
  • храм Всех Святых с частицей мощей Георгия Победоносца
  • здание администрации Гумбиннена (1911 год)
  • Народный банк (1910 год)
  • знаменитую скульптуру лося
  • стелу «Ангел-хранитель мира»

17:30 — выезд в Калининград

19:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном туристическом автобусе
  • Обед включён в стоимость
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник в 10:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный3000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры2900 ₽
Школьники2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 2123 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
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О
Дата посещения: 5 мая 2026
Хорошая экскурсия, интересный рассказ об истории двух городов.
Хорошая экскурсия, интересный рассказ об истории двух городов.
Хорошая экскурсия, интересный рассказ об истории двух городов.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Экскурсия очень понравилась. Водитель Михаил и экскурсовод Елена знают своё дело на отлично. Время в дороге пролетело не заметно благодаря вождению Михаила и интересной экскурсии Елены. Рекомендую эту экскурсию. не пожалеете. много узнаете. Спасибо организатору за проведение таких экскурсий.
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Германова
Очень увлекательная экскурсия с профессиональным гидом Еленой. За непродолжительное время посетили два города Калининградской области. Информативный и интересный рассказ о Черняховске оставил самые глубокие и удивительные впечатления о городе. В
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Гусеве провели чуть меньше времени, но тем не менее успели погулять и познакомиться с этим красивым городом.
Организация экскурсии на высшем уровне, и даже вкусный обед включён в стоимость тура. Большое спасибо команде организаторов за прекрасное путешествие!

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