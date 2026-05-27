Если вам кажется, что вы уже познакомились с городом К, будьте готовы открыть его заново на нашей экскурсии! Вы побываете у мистической пирамиды Третьего рейха, спуститесь в подземелье форта с фонарём и услышите о тайнах, которые город хранит до сих пор.
Узнаете о школах разведчиков, загадочной лаборатории «Кёнигсберг-13» и реальных событиях, окутанных легендами.
Описание экскурсии
Мистические объекты и разведывательные центры
- Вы увидите один из самых загадочных артефактов города, связанный с Третьим рейхом
- Узнаете о диверсионных школах «Абвера», которые готовили элитных агентов
- Услышите исторические факты и городские легенды о тайной деятельности в Кёнигсберге
Форт № 1 «Штайн» — погружение в подземелье
- Спуститесь в подземный ход старого оборонительного сооружения и пройдёте по тёмным коридорам
- Раскроете некоторые тайны фортов Старого города
Следы тёмного прошлого
- Увидите здания бывшей тюрьмы гестапо и управления полиции
- Мы поговорим о загадочной лаборатории «Кёнигсберг-13» и её секретных разработках
Также на нашем маршруте: Гостиница «Калининград» — Литовский вал — Площадь Победы — Северный вокзал — Здание бывшей тюрьмы гестапо — бывшее Управление полицией — Кёнигсбергская обсерватория — музей бункер Отто Ляша — и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- По пути будут выходы у пирамиды, Форта № 1 (с посещением) и на острове Канта
- Рекомендуемый возраст 10+
- С вами будет гид из нашей команды (иногда он бывает в костюме тайного агента)
во вторник в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ленинском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 40 туристов
Наше агентство организовывает экскурсии и туры с 2006 года. Мы проводим как индивидуальные, так и групповые программы, в том числе тематические, исторические и прочие. Некоторые экскурсии наши гиды проводят в образе барона Мюнхгаузена, пивовара и т. д.
Входит в следующие категории Калининграда
