Вы увидите главную "Янтарную" достопримечательность нашего региона - Приморский карьер. Именно здесь добывают более 90% мировых запасов солнечного камня. Кроме того, Вы прогуляетесь по уникальному дендрариумному парку им. Беккера, выйдете на лучший пляж Калининградской области, удостоенный престижной награды "Голубой Флаг".
Далее мы отправимся с Вами в один из главных курортных городов - Светлогорск, где Вас ждет пешеходная прогулка по тихим и уютным улочкам. И, конечно, у Вас будет свободное время насладиться морским воздухом и Балтийским морем
Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. У вас будет возможность своими глазами увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной из 800 кг янтаря.
Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной. А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги экскурсовода
Что не входит
Входной билет на смотровую площадку карьера янтарного комбината - 350 руб/взр
250 руб дети до 14 лет и пенсионеры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы 10, главный вход в отель «Рэдиссон»
Завершение: Площадь Победы, 10
Когда и сколько длится
Когда: по субботам и воскресеньям с 08:00 до 16:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Обращайте пожалуйста внимание на то
Что входной билет на смотровую площадку карьера янтарного комбината оплачивается дополнительно по желанию
350 руб/чел
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по субботам и воскресеньям с 08:00 до 16:00
Янтарный — ваш гид в Калининграде
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