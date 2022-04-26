Сокровища Балтийского побережья

Сокровища Балтийского побережья
Сокровища Балтийского побережья
Сокровища Балтийского побережья
Сокровища Балтийского побережья
Сокровища Балтийского побережья
Сокровища Балтийского побережья

Что вас ожидает 🤩

  • Вы увидите главную "Янтарную" достопримечательность нашего региона - Приморский карьер. Именно здесь добывают более 90% мировых запасов солнечного камня. Кроме того, Вы прогуляетесь по уникальному дендрариумному парку им. Беккера, выйдете на лучший пляж Калининградской области, удостоенный престижной награды "Голубой Флаг".
  • Желающие согу зайти в православный храм, бывшую лютеранскую кирху Пальмникена (Янтарного).
  • Далее мы отправимся с Вами в один из главных курортных городов - Светлогорск, где Вас ждет пешеходная прогулка по тихим и уютным улочкам. И, конечно, у Вас будет свободное время насладиться морским воздухом и Балтийским морем
Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. У вас будет возможность своими глазами увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной из 800 кг янтаря.
Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной. А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входной билет на смотровую площадку карьера янтарного комбината - 350 руб/взр
  • 250 руб дети до 14 лет и пенсионеры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы 10, главный вход в отель «Рэдиссон»
Завершение: Площадь Победы, 10
Когда и сколько длится
Когда: по субботам и воскресеньям с 08:00 до 16:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Обращайте пожалуйста внимание на то
  • Что входной билет на смотровую площадку карьера янтарного комбината оплачивается дополнительно по желанию
  • 350 руб/чел
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по субботам и воскресеньям с 08:00 до 16:00

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