Янтарный берег: Светлогорск + посёлок Янтарный (из Калининграда)

Путешествие к курортам Балтийского моря
Зовём вас на экскурсию по сказочному городу-курорту — Светлогорску. Его чудесный воздух и пряничные домики никого не оставят равнодушными. Вторая остановка — курорт Янтарный, который славится на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Мы осмотрим его достопримечательности и посетим частное янтарное производство.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Светлогорск (нем. Раушен) — 2 часа

Мы посмотрим на визитные карточки города: домик Красной шапочки, архитектурную доминанту — водонапорную башню, здание православной капеллы (ныне Органный зал), «Янтарь-Холл», виллы в центре города и набережную.

Янтарный (нем. Пальмникен) — 2 часа

Вы увидите основные достопримечательности курорта: храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров, променад. Выйдете к морю через реликтовый парк им. Беккера, где встретите необычные породы деревьев: краснолистные буки, японский багряник, ситхинскую ель, североамериканское тюльпанное дерево.

Частное янтарное производство — 1 час

Вы понаблюдаете за полным циклом изготовления украшений: от сортировки сырья, его калибровки, шлифовки и полировки до сборки готовых бус, браслетов, колье, кулонов. И послушаете об удивительных свойствах солнечного камня.

Время в пути между городами — около 40 мин в одну сторону.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в пятницу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1900 ₽
Пенсионный1800 ₽
Школьный1800 ₽
Детский до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1174 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень довольна поездкой! Светлогорск очарователен, атмосфера в нём приятная. А янтарное производство поразило мастерством, такие удивительные украшения создают.
Благдарю нашего гида за увлекательный экскурс. Универсал-тур - спасибо за качество!

